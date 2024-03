Los ángeles y tokio--(business wire)--mar. 6, 2024--

Xsolla, una empresa de comercialización de videojuegos global, anuncia el lanzamiento de Pay with PayPay para sus socios globales y usuarios de videojuegos en Japón. Xsolla busca innovar permanentemente en soluciones de pago de juegos con el objetivo de ayudar a que desarrolladores de videojuegos para plataformas móviles, PC, de nube y web hagan crecer su audiencia y satisfagan las necesidades de jugadores en todo el mundo. Al ofrecer este método de pago adicional durante el proceso de pago, los desarrolladores de juegos de todo el mundo pueden llegar al mercado japonés y satisfacer las necesidades en permanente evolución de sus usuarios de juegos. Esta alianza además refuerza directamente el compromiso de Xsolla con la región y la expansión de la nueva oficina local en Tokio de agosto pasado.

Con 58 millones de usuarios1 y en permanente crecimiento, PayPay es la aplicación de pagos móviles más grande de Japón, aceptada tanto en línea como en tiendas minoristas físicas en todo el país. Según un estudio de 2022 realizado por Rakuten Insight, aproximadamente el 55 % de los compradores en Japón prefieren utilizar PayPay, que posee un 45 % de participación de mercado en el sector de pagos con código QR.2 Los usuarios crean una cuenta en la aplicación móvil y conectan una cuenta bancaria o una tarjeta de crédito para realizar sus compras cotidianas.

"Estamos muy entusiasmados de poder conectar PayPay con Xsolla para que nuestros socios globales puedan llegar a un nuevo público y ofrecer otra opción de pago a los usuarios de juegos", señaló Chris Hewish, director ejecutivo de Xsolla. "Esta alianza les brindará a nuestros socios mayor cobertura para sus usuarios de juegos en Japón y les permitirá aprovechar al máximo el poder de la tecnología de pagos innovadora, como los códigos QR".

Xsolla Payments simplifica el proceso de pago con una interfaz de usuario multiplataforma intuitiva, compatibilidad con billeteras móviles y acceso a más de 700 métodos de pago y más de 130 monedas en más de 200 regiones. Su tecnología PayRank visibiliza y clasifica automáticamente los métodos de pago más relevantes para cada cliente, como PayPay.

Xsolla es una empresa global especializada en la comercialización de videojuegos con un sólido y potente conjunto de herramientas y servicios diseñados específicamente para esta industria. Desde su fundación en 2005, Xsolla ha ayudado a miles de desarrolladores y editores de juegos de todos los tamaños a financiar, comercializar, lanzar y monetizar sus juegos a nivel mundial y en todo tipo de plataformas. Como líderes innovadores en el comercio de videojuegos, en Xsolla tenemos la misión de resolver las complejidades inherentes a la distribución, comercialización y monetización para ayudar a nuestros socios a llegar a más zonas geográficas, generar más ingresos y crear relaciones con jugadores de todo el mundo. Con sede en Los Ángeles (California) y oficinas en Londres, Berlín, Seúl, Pekín, Kuala Lumpur, Raleigh, Tokio y ciudades de todo el mundo, Xsolla da soporte a los principales títulos de videojuegos como Valve, Twitch, Roblox, Epic Games, Take-Two, KRAFTON, Nexters, NetEase, Playstudios, Playrix, miHoYo y muchos más.

