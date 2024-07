Yellen dice que biden es "extremadamente eficaz" en las reuniones en las que participa

WASHINGTON, 9 jul (Reuters) - La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, dijo el martes que el presidente Joe Biden era extremadamente eficaz en las reuniones en las que participa, incluso con líderes extranjeros, al ser preguntada sobre si había visto algún indicio de deterioro mental en el mandatario.

"El presidente es extremadamente eficaz en las reuniones en las que he estado con él", dijo Yellen a los miembros del Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes. "Eso incluye muchas reuniones internacionales que duran varias horas, como sus reuniones con el presidente (chino) Xi (Jinping)".

Yellen declinó decir cuándo fue la última vez que se reunió con él en persona.

Según indicó, no está al tanto de ninguna discusión entre los secretarios del gabinete sobre invocar la 25ª Enmienda de la Constitución, que permite al vicepresidente y a los miembros del gabinete declarar que el presidente es incapaz de cumplir con los poderes y deberes del cargo y transferir el trabajo al vicepresidente.

El congresista republicano Mike Lawler, de Nueva York, preguntó a Yellen si había observado algún deterioro mental o cognitivo en Biden, de 81 años, dada la preocupación suscitada tras su debate del 27 de junio contra el expresidente Donald Trump, en el que pareció frágil y por momentos perdió el hilo.

La legisladora demócrata Joyce Beatty, de Ohio, interrumpió las preguntas de Lawler y pidió que el testimonio de Yellen no constara en acta por no ser médico, lo que llevó al republicano Blaine Luetkemeyer, que presidía la audiencia, a interrumpir el debate sobre la cuestión.

Biden está luchando contra las críticas de algunos demócratas que afirman que carece de la agudeza mental necesaria para presentarse como candidato contra Trump en las elecciones presidenciales del 5 de noviembre. Biden insiste en que no abandonará su campaña y califica el debate de "mal episodio".

La Casa Blanca dijo el lunes que Biden no está recibiendo tratamiento para la enfermedad de Parkinson y no ha visto a un neurólogo fuera de sus exámenes físicos anuales. Asimismo, señaló que sus médicos no habían visto ninguna razón para realizar una prueba cognitiva.

(Reporte de David Lawder y Andrea Shalal en Washington; editado en español por Carlos Serrano)

