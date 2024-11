"yo lo sabría": director financiero de adani group dice que ejecutivos no recurrieron a sobornos

MUMBAI, 29 nov (Reuters) - El director financiero de Adani Group rechazó el viernes las acusaciones estadounidenses de que ejecutivos del grupo, entre ellos el presidente Gautam Adani, formaron parte de una trama de sobornos por valor de 265 millones de dólares, y dijo que los acusados aclararán las acusaciones en 10 días.

"Rechazamos enérgicamente todo esto en nombre de los individuos", dijo el director financiero del Grupo Adani, Jugeshinder Singh, a los periodistas en un acto en Mumbai.

"Creemos que no está justificado, sabemos con seguridad al 100% que no ocurrió nada de esto. Si estuviéramos pagando esa cantidad de dinero en efectivo a alguien, sin duda yo lo sabría, así que sabemos que no pasó nada", agregó.

Las autoridades estadounidenses acusaron a Adani, de 62 años, a su sobrino y director ejecutivo Sagar Adani y al director gerente de Adani Green, Vneet S. Jaain, de participar en una trama de sobornos por valor de 265 millones de dólares para conseguir contratos de suministro de energía solar en India y de engañar a inversores estadounidenses durante la captación de fondos en ese país.

El conglomerado energético negó con anterioridad las acusaciones por considerarlas "infundadas" y prometió interponer "todos los recursos legales posibles".

"Como grupo no tomaremos ninguna medida (en relación con la acusación de Estados Unidos), pero lo haremos a título individual", declaró Singh el viernes.

La acusación estadounidense ha tenido importantes repercusiones: las acciones de Adani se desplomaron la semana pasada, al menos un estado indio está revisando su acuerdo energético con Adani, el Parlamento indio fue interrumpido en medio de la agitación política y TotalEnergies decidió que no realizará más inversiones en el grupo.

El Ministerio de Relaciones Exteriores indio, en la primera reacción oficial del país a la acusación contra Adani, declaró el viernes que las acusaciones de soborno son una cuestión legal entre empresas privadas y el Departamento de Justicia de Estados Unidos y que Nueva Delhi no ha recibido ninguna petición sobre este caso por parte de Washington.

(Reporte de Dhwani Pandya en Mumbai; escrito por Chris Thomas; editado en español por Carlos Serrano)

Reuters