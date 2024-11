Yoko ono es la legítima propietaria del reloj robado a john lennon, según un tribunal suizo

Por Emma Farge

GINEBRA, 14 nov (Reuters) - Un raro reloj regalado a John Lennon por su esposa Yoko Ono y que fue robado tras su muerte no pertenece a un italiano que lo compró en una casa de subastas años después, dictaminó el jueves un tribunal suizo, allanando el camino para su devolución a Ono.

El reloj Patek Philippe, con un valor estimado de 4 millones de francos suizos (4,51 millones de dólares), fue un regalo de 40 cumpleaños que la artista japonesa hizo al ex Beatle en 1980, sólo dos meses antes de su asesinato en Nueva York.

El reloj lleva la inscripción "(JUST LIKE) STARTING OVER LOVE YOKO 10-9-1980 N.Y.C ", en el reverso de su esfera de oro de 18 quilates, una línea de una canción que compusieron juntos, según el comunicado del tribunal.

La sentencia de apelación compartida con los periodistas por el Tribunal Federal el jueves confirma dos sentencias anteriores de los tribunales de Ginebra en 2022 y 2023. Concluye así una batalla legal de años entre Yoko Ono y un italiano residente en China que reclamaba la propiedad del reloj y era el recurrente en este caso.

Como todos los nombres de las partes implicadas, su nombre aparece en clave en los documentos legales suizos, y sólo es posible determinar algunas de las identidades.

Reuters no pudo ponerse en contacto con su abogado, ya que su identidad también está censurada.

Los documentos judiciales muestran que el reloj cambió de manos y de país varias veces después de que se lo llevara el chofer turco de Ono en 2006. Afirmó que tenía el consentimiento de Ono para llevarse el reloj.

Una vez en Turquía, el reloj volvió a cambiar de manos en 2010 antes de ser vendido a una casa de subastas alemana que lo vendió al ciudadano italiano residente en China. Ono no descubrió que el reloj había sido robado hasta 2014, después de que una empresa ginebrina, encargada por el italiano de tasar su valor, avisara al abogado de ella.

El reloj está actualmente custodiado en Ginebra por el abogado del apelante, según muestran documentos judiciales suizos, y no estaba claro de inmediato cuándo o si sería devuelto.

(1 dólar = 0,8870 francos suizos) (Reporte de Emma Farge; edición de Alexandra Hudson. Editado en español por Natalia Ramos)

Reuters