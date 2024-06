Zelenski califica el "ultimátum" de Putin como parte de la "nueva ola del nazismo ruso"

MADRID, 14 Jun. 2024 (Europa Press) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha desdeñado el nuevo "ultimátum" de su par ruso, Vladimir Putin --que pasa por la renuncia de Kiev a la OTAN y a su retirada del este y sur del país--, como parte de la "nueva ola del nazismo ruso".

"¿Qué podemos decir de este ultimátum? No se diferencia de otros que haya dado antes", ha desestimado un Zelenski para quien las aspiraciones territoriales de Putin no son más que una "calumnia histórica" y advierte de que esta "nueva ola de nazismo ruso" se extenderá por todas partes si no es detenida.

"Se trata del renacimiento del nazismo. Es una nueva ola de este nazismo ruso. Todo lo que Putin dice, de darles parte de nuestros territorios que han ocupado e incluso no, (...) que parará y que no se congelará el conflicto, son los mismos mensajes que usó Hitler", ha apuntado el presidente ucraniano.

"No nos podemos creer en estos mensajes. Hoy habla de cuatro regiones, antes sólo existían Crimea y Donbás", ha dicho Zelenski durante una entrevista para la cadena italiana Sky TG24, en relación a las pretensiones de Putin para que Ucrania se retire de Donetsk y Lugansk, Jersón y Zaporiyia.

Con todo, Zelenski ha asegurado que "lo importante" es que a Putin "no le importa lo que le pase a su propio pueblo y a su propio Ejército" y esa es, ha subrayado, la "nueva cara del nazismo". Hay algunos "escépticos", ha dicho, pero insiste: "El nazismo ya llegó y ahora tiene la cara de Putin".

Antes de que Zelenski se haya referido por primera vez a esta propuesta de alto el fuego, el principal portavoz de la Presidencia de Ucrania, Mijailo Podoliak, ha señalado que el contenido de la misma no es más que la forma que tiene Putin de evitar pagar sus crímenes de guerra y seguir con ellos "en nuevos formatos".

"No hay nuevas 'propuestas de paz' de Rusia. La entidad Putin sólo ha expresado el 'conjunto estándar del agresor', ya escuchado muchas veces", ha dicho Podoliak, para quien esta propuesta es "altamente ofensiva para el Derecho Internacional".

"No hay ningún novedad, ni propuestas de paz reales, ni deseo de poner fin a la guerra, pero existe el deseo de no pagar por esta guerra y seguirla en nuevos formatos. Es todo una completa farsa", ha dicho.

Europa Press