Zubimendi, el medio que no quería chutar a los mandos de la 'Roja'

La sombra del lesionado Rodri, motor de la selección española, puede ser alargada, pero por el momento el medio de la Real Sociedad Martín Zubimendi, goleador decisivo ante Dinamarca (1-0) el sábado, lo está supliendo a la perfección.

En Murcia, cuando el partido se encaminaba al empate, Zubimendi metió el gol de la victoria de España frente a Dinamarca que permitió que el equipo dirigido por Luis de la Fuente se pusiera líder de grupo en la Liga de Naciones.

Es su primer tanto con la camiseta de España ya que como él mismo dijo tras el partido el tiro a puerta no es lo suyo: "Es un recurso que no suelo utilizar".

"El míster es el primero que me dice que chute y ahora llega este gol que va tanto para él como para mis compañeros...Hay mucha broma entre los compañeros porque no suelo tirar. Por fin me he atrevido y ha entrado", declaró sonriente el jugador de la Real.

"El que no quería chutar...", bromeaba el arquero de la selección española David Raya después del partido.

El mediocentro es "el segundo mejor jugador del mundo en el puesto" tras Rodri, ha dicho en varias ocasiones el técnico de la 'Roja', quien suele deshacerse en elogios con el futbolista de 25 años: "Es un valor seguro, con criterio y tranquilidad".

La lesión del centrocampista del Manchester City va para largo, tiene rotura de ligamentos y no volverá a jugar en lo que queda de temporada.

Por eso, ante las citas internacionales que tiene España por delante, como es defender el título en la Liga de Naciones, cuya fase final es del 4 al 8 de junio de 2025, todas las miradas se dirigen a Zubimendi.

- "Intento evadirme" -

"Intento evadirme un poco de todo eso", afirmó el pasado miércoles en rueda de prensa. Lo cierto es que antes de que tuviera que sustituir a Rodri en la final de la Eurocopa-2024 en Berlín en la segunda parte, no era de los más conocidos para los seguidores de la selección.

El de San Sebastián no estaba entre los titulares habituales de Luis de la Fuente ya que su sitio en el campo era territorio Rodri, locomotora y faro del equipo español.

Pero, cuando el 14 de julio de 2024, el cerebro del equipo se tiene que retirar lesionado, De la Fuente no dudó y sacó a Zubimendi para que tomara el timón.

"Fue todo tan rápido y quizás, aunque estés preparado, como fue tan inesperado no te da tiempo a pensar cosas raras, ni a tener nervios ni dudas, nada, a calentar, breve charla con los técnicos y en el campo sólo tocaba estar centrado y no pensé en nada más", confesó.

El donostiarra hizo que no se echase de menos a Rodri, elegido luego mejor jugador de la Eurocopa-2024, y firmó 45 minutos brillantes que ayudaron a dar el título a España y demostraron tanto su calidad técnica como su fortaleza mental.

- Rechazo a equipos consagrados -

El mediocentro también ha demostrado en el pasado verano europeo que tiene las cosas claras respecto a su futuro inmediato ya que rechazó una suculenta oferta del Liverpool para quedarse en la Real, su equipo de toda la vida.

El Manchester City también ha llamado a su puerta pero el de San Sebastián no duda: "Hasta ahora he pensado que lo mejor para mí es estar en el club, busco mi crecimiento personal, y creo que todavía tengo mucho por dar en la Real".

En la selección tiene por delante un ciclo de partidos que pueden llevar a la 'Roja' a revalidar el título de la Liga de Naciones en junio. Si gana el próximo martes a Serbia ya estará el equipo clasificado para cuartos.

Y aunque parte en todas las quinielas como el principal sustituto, no es fácil ser siempre el segundo, por eso también destaca Martín Zubimendi, por su sensatez a la hora de afrontar su rol.

"No es competir, es compartir. Para mí es sumar, aprender... Me estaría equivocando si vengo aquí a poner malas caras por no jugar porque lo hace un futbolista como Rodri. Por ese lado estoy muy contento conmigo y con este grupo", subrayó en una entrevista en septiembre.

Mfr/pm

AFP