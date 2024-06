Zubimendi: "Soy consciente de dónde estoy y cuando me toque, estaré al 100%"

El centrocampista de la Real Sociedad y la selección española Martín Zubimendi reconoció que el triunfo por 3-0 sobre Croacia en el debut en la Eurocopa "da tranquilidad", aunque la plantilla sigue "sin perder la perspectiva" y "en la misma línea de ganar" el torneo, al mismo tiempo que defendió que "desde el primer momento" asumió su rol, del que es "consciente", por detrás de Rodri Hernández, "el mejor del mundo en su posición", por lo que debe "estar al 100%" cuando "caiga la oportunidad".

"Aquí vivimos como en una burbuja. Yo intento no leer mucho para no alterarme y creo que el fútbol es así, de un partido a otro van cambiando las emociones, los focos. Nosotros seguimos en la misma línea, en la de ganar la Eurocopa, más allá de andar pensando si estamos más cerca o más lejos", comentó el mediocentro a los medios tras el entrenamiento de este martes de la selección.

Zubimendi expresó que la "confianza" del combinado español "venía ya de antes" y no por ganar 3-0 a Croacia en el estreno en la EURO. "Es verdad que este primer partido te da un poco de tranquilidad, pero sin perder la perspectiva y todo en un contexto en el que queremos llegar lo más lejos posible", explicó.

"Los primeros partidos tampoco sirven de nada, aunque es verdad que no he visto gran fútbol en algunos partidos, pero creo que las a priori favoritas han sacado sus partidos adelante. Estos primeros partidos tampoco es algo para tomar consecuencias de nada", agregó sobre los debuts del resto de candidatas al trofeo, con el 5-1 de Alemania sobre Escocia como el triunfo más holgado.

Además, el centrocampista abordó su rol en el equipo, por detrás de Rodri, el cual asumió "bastante bien desde el primer momento". Rodri es el mejor del mundo en su posición, y una Eurocopa no es para centrarse en cosas individuales. Tengo que aportar todo lo que pueda desde donde me toque, todo lo que está en mi mano hacerlo, prepararme y cuando caiga la oportunidad, aportar lo máximo que pueda", argumentó.

"Soy consciente de dónde estoy, a dónde vengo, con qué jugadores estoy, qué jugador tengo por delante y bueno, a mí lo que me toca, lo que puedo hacer, lo que está en mis manos. Le está tocando jugar a él, para mí, si no es el mejor, uno de los mejores centrocampistas del mundo. Así que a hacer lo que está en mis manos, prepararme lo mejor posible y cuando me toque estar al 100%", añadió sobre su papel en el equipo.

Y es que Zubimendi no ve esta Eurocopa como un escaparate individual de cara al futuro próximo. "Busco el beneficio del equipo, no estoy pensando en lo que yo pueda ganar con esta Eurocopa. Toda mi energía está puesta en el grupo, en ganarla, y lo individual será una consecuencia de todo ello que más tarde vendrá, pero no es mi pensamiento", dijo.

Zubimendi analizó a Italia, el próximo rival de España este jueves en la fase de grupos de la EURO, un equipo "versátil" con una propuesta defensiva "muy importante". "He coincidido y he tenido muchos partidos contra jugadores italianos y ese carácter competitivo lo cumplen cada uno de ellos", destacó antes de comentar que el césped en Düsseldorf, donde la selección cerrará esta ronda ante Albania está "un pelín seco", aunque dejó claro que eso "condiciona a los dos equipos".

Finalmente, el mediocentro reconoció no tener el dato de que ninguna mujer árbitra participara en la Eurocopa, un tema sobre el que no tiene "una opinión clara". "No sé cómo escogerán a los árbitros, me imagino que será por el nivel más allá del género masculino o femenino. Como no sé, no puedo opinar", zanjó.

Europa Press