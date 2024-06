Zverev sobrevive a un susto en el abierto de francia

( )

By Shrivathsa Sridhar

PARÍS, 1 jun (Reuters) -

Alexander Zverev sobrevivió a un gran susto en un maratón vespertino en el Abierto de Francia el sábado, mientras más retrasos por lluvia mantuvieron al campeón defensor Novak Djokovic esperando en los vestuarios de Roland Garros.

Zverev fue el protagonista en la pista Philippe Chatrier, donde superó al holandés Tallon Griekspoor por 3-6, 6-4, 6-2, 4-6 y 7-6 (10-3).

"Siempre me cuesta enfrentarme a él. No me gusta jugar contra él, pero todo el crédito para él por llevarlo hasta el final", dijo Zverev después de evitar lo que habría sido su derrota más temprana en París desde una eliminación en primera ronda en 2017.

"Increíble jugador y luchador hasta el final. El ambiente de hoy fue increíble. Me encantó cada segundo".

Con el partido de Grigor Dimitrov contra Zizou Bergs desplazado a la pista principal, Djokovic tiene que jugar con Lorenzo Musetti. El serbio buscará su victoria número 369 en partidos de Grand Slam para igualar a Roger Federer al frente de la lista de todos los tiempos.

El canadiense Felix Auger-Aliassime, 21º cabeza de serie, se impuso al estadounidense Ben Shelton por 6-4, 6-2 y 6-1 bajo el techo de la Suzanne Lenglen, mientras la lluvia persistente retrasaba la acción en las pistas exteriores.

Cuando se reanudó el juego, Alex De Minaur se impuso por 4-6 6-4 6-3 6-3 a Jan-Lennard Struff y se convirtió en el primer australiano en alcanzar la cuarta ronda de Roland Garros desde Lleyton Hewitt en 2007.

Daniil Medvedev, quinto cabeza de serie, superó a Tomas Machac por 7-6(4) 7-5 1-6 6-4.

(Reporte de Shrivathsa Sridhar, edición en español de Javier López de Lérida)

