Juan Grabois criticó este lunes al presidente saliente Alberto Fernández quien en una entrevista había cuestionado el índice de pobreza del 40,1% difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). “Si hubiera semejante cantidad de pobreza, la Argentina estaría estallada”, había dicho el mandatario. “La Argentina sí está estallada, Alberto... solo que ya nos acostumbramos”, apuntó el dirigente social desde un largo posteo en X.

No quería participar de discusión interna de ningún tipo, pero un tema abordado por el presidente en la entrevista de Noticias Argentinas me interpela fuerte. Voy a evitar calificativos personales. Personalizar demasiado despolitiza. Me centro en el tema específico.



— Juan Grabois (@JuanGrabois) December 4, 2023

Este domingo, faltando entonces 7 días para el traspaso de bando al presidente electo, Javier Milei, Fernández dio una entrevista en la que hizo un balance de su gestión y, entre otros temas, se refirió al índice de pobreza, que en el primer semestre de 2023 fue del 40,1%.

“Está mal medida la pobreza”, dijo al medio Noticias Argentinas. “Si hubiera semejante cantidad de pobreza, la Argentina estaría estallada. Yo no puedo entender cómo se concilia que haya 40% de pobreza y al mismo tiempo llevemos 37 meses consecutivos de creación de empleo registrado”, detalló.

Fernández explicó que como esoos datos se miden a través de la Encuesta Permanente de Hogares, la gente “podría no decir toda la verdad”. “Si le preguntás a una persona que tiene una familia qué ingreso tiene y te dice ‘tengo un plan’, de ahí en más empieza a mentir porque tiene miedo de que se lo quiten”, justificó el jefe de Estado.

Grabois tomó esas palabras y desde X analizó desde su punto de vista la gestión del aún actual presidente y le reprochó haber empeorado la calidad de vida de muchos argentinos. Además, pidió disculpas por “la parte que le toca” como parte del gobierno del Frente de Todos.

“Más allá de esa consideración personal, la realidad es que todos los que de una u otra forma participamos del Frente de Todos, hayamos tenido o no cargos públicos, debemos asumir cierto grado de responsabilidad, sea por acción, sea por omisión, en la situación actual de pobreza e indigencia”, indicó.

“No quería participar de discusión interna de ningún tipo, pero un tema abordado por el presidente en la entrevista de Noticias Argentinas me interpela fuerte. Voy a evitar calificativos personales. Personalizar demasiado despolitiza. Me centro en el tema específico”, comenzó.

“La argentina sí está estallada, Alberto... solo que ya nos acostumbramos; no explota, implota. Hace menos ruido, pero la gente se desangra por dentro”, apuntó tras defender el sistema de medición del Indec y advertir que “las cifras son objetivamente peores [a la gestión de Mauricio Macri]: pobreza 40,1% e indigencia al 9,3% (primer semestre), todo indica que para diciembre los números serán aún más alarmantes”.

Luego, habló de “un problema grave de comprensión” del Presidente y de la nueva injusticia, instaurada en su gobierno junto a Cristina Kirchner como vicepresidenta.

“Que no puedas explicarte las cifras de pobreza en un contexto de crecimiento del empleo, en una economía con la mitad de su fuerza de trabajo informalizada o registrada bajo modalidades precarias como el monotributo, es realmente un problema grave de comprensión. En primer lugar, hay una enorme cantidad de trabajadores que son pobres aún con empleo registrados de jornada completa: una injusticia nueva, grave e imperdonable porque resolverla está al alcance de este gobierno”, afirmó Grabois.

Además, lo trató de “gorila” al explicar que la gente miente en las encuestas del Indec cuando “son los más ricos los que mienten para no pagr impuestos o cosas peores”.

“Que además digas que los índices de pobreza se explican porque los pobres subdeclaran sus ingresos ya me parece una bajeza gorila, cuando lo que en realidad sucede es que son los más ricos -entre ellos, no pocos políticos, sus amigos empresarios, testaferros, etc, etc.- los que mienten en las declaraciones para no pagar impuestos o cosas peores. Esa mentalidad -los pobres mienten, los pobres compran dólares, viajan en yate, reciben demasiado, las organizaciones sociales son un obstáculo- precisamente, explica en cierta medida porque aumentó el PBI y no se redujo la pobreza”, escribió.

