App de citas: una plataforma encuestó a usuarios y realizó el ránking de los autos más cómodos y usados para tener sexo

Sexo: no siempre es glamour y poesía. A veces termina sucediendo cuando menos se planea, y el escenario para concretarlo resulta siendo la antítesis de lo idílico. En este sentido, si bien los autos cumplen la función de transportarnos de un lado a otro, de refugiarnos del frío, también son espacios de privacidad que invitan a la charla y en algunos casos para experiencias más subidas de tono, especialmente para las personas que no viven solas, o que prefieren no abrir las puertas de la intimidad de su casa.

Aunque en la Argentina no hay estadísticas oficiales, la temática ya fue explorada en otras partes del mundo. Según un estudio realizado por la marca Skoda en España, el 44% de los conductores usó su vehículo para mantener relaciones sexuales; y casi un 40% besó a su pareja por primera vez dentro de su vehículo.

Por otro lado, una encuesta llevada a cabo por el sitio web de citas británico, Illicit Encounters, uno de cada tres conductores admiten haber tenido sexo en el auto. A partir de este dato, el mismo sitio elaboró un ranking con los autos más cómodos hacerlo.

1. Range Rover

Sus dimensiones y, en particular, el espacio en la parte de atrás y el techo alto, lo convierten en el número uno del ranking; además de contar con la calidad que la firma británica garantiza en el interior de todos sus todoterreno; y unos brillantes acabados que logran convertir a la camioneta en una suerte de suite romántica.

Range Rover.

El interior de la Range Rover.

2. Jeep Grand Cherokee

El sitio británico atribuye parte de la sensación placentera a la calidad de los materiales del interior de este modelo; además de tratarse de una Jeep, marca que se caracteriza por la comodidad y practicidad de sus espacios interiores.

Jeep Grand Cherokee.

El interior de la Grand Cherokee.

3. Lexus RX

Este modelo gana quórum en el mundo ecofriendly, y en el campo amoroso. Este híbrido cuenta con amplitud en su interior, permitiendo estirarse sin obstáculos.

Lexus RX.

El interior del Lexus RX.

4. Volvo V70

Volvo es una marca que despierta sensaciones en sí misma, pero el interior de este modelo se destaca por su comodidad. Los asientos traseros pueden reclinarse completamente, ampliando el espacio de carga, y el margen para moverse, significativamente.

Volvo V70.

El interior del Volvo V70.

5. Toyota Prius

Este japonés tiene bastante espacio en las plazas delanteras, pero al mismo tiempo -gracias a su diseño-tiene otra particularidad clave: hace que sea difícil ver desde afuera lo que sucede en su interior.

Toyota Prius. LA NACION

El interior del Toyota Prius.

6. Ford Focus

Además de ser el tercer compacto más vendido del mundo, el Ford Focus tiene su lugar en el Top 10 de los autos más cómodos para tener sexo. Su última generación aumentó la distancia entre ejes, habilitando un mayor espacio interior. Incluso con un diseño de techo descendente -que inevitablemente quita un poco de sensación de altura- se le atribuye al modelo una gran comodidad en las plazas de atrás.

Ford Focus.

El interior del Ford Focus.

7. Audi A6

El rasgo distintivo de este Audi es lejos la capacidad para reclinar los asientos completamente. Esta joya alemana logra un buen espacio interior; y, por otro lado, el tacto de los materiales apareció en la encuesta realizada por el sitio británico, como un disparador de sensaciones que derivan en buen sexo.

Audi A6.

El interior del Audi A6.

8. Porsche Cayenne

Este modelo se destaca por asientos con calefacción y vidrios traseros polarizados para empezar. A lo que se suma amplitud y calidad. Es uno de los autos más caros del ránking pero la encuesta muestra que sus usuarios admiten estar contentos con su performance del modelo.

Porsche Cayenne.

El interior de la Porsche Cayenne.

9. SEAT Panda

Para quienes tienen un presupuesto reducido, el Seat Panda fue uno de los elegidos porque -más allá de lo que puede o no aparentar su tamaño- cuenta con asientos plegables a 100% que hacen de su interior un pequeño gran nido del amor.

Seat Panda.

10. Renault Twingo

En el número 10 del ranking, aparece el lema “dejarse llevar por lo vintage”. A principios de los 2000, el Twingo fue nombrado en España el mejor auto para hacer el amor. Se habla de un modelo que lideró la tendencia automotor de los citycars en su momento. Efectivamente fue en 1993 uno de los autos más cotizados por su espacio interior, gracias a la facilidad para plegar sus asientos delanteros, y reclinar los asientos traseros hasta 45 grados.

Renault Twingo.

El interior del Renault Twingo.

11. Volkswagen Polo

El Polo fue aclamado públicamente por su amplitud interior. Habiendo avanzado con el paso de sus generaciones, está entre los más amplios de su categoría, superando, por ejemplo, al Suzuki Swift o al Renault Clío. También destaca la altura disponible entre el asiento y el techo, especialmente en la segunda fila, donde podrían acomodarse pasajeros de hasta dos metros de altura.

Volkswagen Polo.

El interior del Volkswagen Polo.

12. Kia Soul

Con una apariencia moderna pero picante, el Soul cuenta con asientos con múltiples regulaciones, de manera que abre la puerta del juego y la experimentación. Su diseño con forma de caja permite la maximización de su espacio interior, algo que no pueden decir los autos con diseños más redondeados, que resaltan la diferencia de comodidad para los pasajeros con más centímetros.

Kia Soul.