Así quedaron los precios de las pick ups en agosto, luego del lanzamiento de la Volkswagen Amarok

Las ventas de autos repuntaron en julio respecto de junio, pero siguen por abajo en la comparación interanual. El mes último, se patentaron 42.892 unidades, un 38,8% más que en junio (30.906) y un 2,8% menos que en el mismo mes de 2023, cuando se habían vendido 44.117 vehículos, según los datos informados por la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara).

En los primeros siete meses del año, se patentaron 226.318 vehículos, un 19,1% menos que en el mismo período de 2023, en el que se habían registrado 279.902 unidades.

En materia de precios, la mayoría de las automotrices ya publicó los nuevos valores para el mes de agosto y el sector de las pick ups volvió a presentar aumentos.

Toyota fue, como de costumbre, la primera en difundir los precios actualizados para sus modelos; entre ellos, la Hilux que, además, lideró el ranking de patentamientos por tercer mes consecutivo con 3441 ventas. La gama de la pick up mostró un aumento promedio del 4,6% en relación con las cifras de julio.

La Toyota Hilux SRX 4x4 AT (tope de gama) figura a $63.754.000.

La DX 4x2 con cabina doble (tomada como primera referencia para la comparación con sus competidores) se ubica este mes en $36.199.000 y en el otro extremo, la SRX 4x4 AT (tope de gama) figura a $63.754.000. En cuanto a la versión deportiva Hilux GR-Sport automática, su precio oficial es $68.812.000 (en julio salía $65.535.000).

Siguiendo el orden de pick ups más vendidas en el mes de julio, la Ranger de Ford ocupa el segundo lugar, con 2843 patentamientos. En este caso, la versión de entrada (XL con motor 2 litros 4x2) figura en agosto por $37.600.000. La suba frente a junio (costaba $36.153.000) fue del 4%.

En la otra punta, el tope de gama de la Ranger (la versión Limited+ con motor 3 litros y tracción 4x4) se ubica a un precio de lista de $71.127.000 (exhibiendo un incremento del 7,38%).

Tercera en el podio de las pick ups más vendidas está la Amarok de Volkswagen, la camioneta mediana producida en la planta de Pacheco, que cerró el séptimo mes del año con 1481 operaciones y que esta semana presentó una renovación profunda.

En materia de precios, la versión Trendline 2.0 TDI MT 4x2 quedó en $38.046.500; la Comfortline V6 3.0 TDI AT 4Motion en $53.410.000; la Highline V6 3.0 TDI AT 4Motion en $62.616.500; la Extreme V6 3.0 TDI AT 4Motion en $66.193.000 y la Hero en V6 3.0 TDI AT 4Motion $66.193.000.

Por su parte, Nissan informó que para la versión de entrada de su pick up Frontier (versión S 4x2 con transmisión manual) el precio de lista de julio es de $37.171.000, una suba del 6% frente al último mes. En el otro extremo, la versión tope de gama, la Frontier Pro4x 4x4 y transmisión automática, presentó un aumento del 7,5% y quedó en $65.232.700.

En cuanto a ventas, la Frontier se ubicó cuarta en el podio, con 722 patentamientos en julio. Le siguió la Alaskan de Renault (hecha en la planta de Santa Isabel, Córdoba, junto con la Nissan Frontier), que anotó 198 patentamientos, que en el sitio web de la firma del rombo sigue figurando por $38.339.626 para la versión Confort y por $57.535.568 para la versión tope de gama Iconic con tracción 4x4 y caja automática.

En cuanto a Chevrolet, la S10 quedó sexta en el ranking de ventas en julio, y para el mes de agosto la gama de la pick up presentó aumentos. La versión LS con caja manual y tracción 4x2 arranca en $34.867.900 y, en formato de gama, con la High Country (HC) con tracción 4x4 y caja automática, la pick up figura a $55.139.900.

