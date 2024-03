Autos importados: qué modelos llegarán este año y por qué las marcas son “optimistas”

Escuchar

Los números no son alentadores en la industria automotriz. Enero y febrero marcaron una caída del 27,4% en ventas respecto a 2023 y las proyecciones para este año vienen en baja: tras haber registrado 449.438 patentamientos el año anterior, los análisis más optimistas prevén que 2024 cierre en torno a las 340.000 ventas.

La merma en patentamientos afectó a todos los segmentos por igual, aunque en lo que refiere a importados de lujo, la mirada a largo plazo vislumbra otro horizonte. Acorde a fuentes consultadas por LA NACION, este primer bimestre también cerró en baja, pero el cambio de reglas de las importaciones tras la eliminación del sistema SIRA propicia un entorno más favorable.

Tanto los referentes de ese segmento como los jugadores del mercado general piden lo mismo: previsibilidad, menor presión impositiva y acceso al crédito, para lo cual también se requiere estabilidad económica y en donde analistas coinciden que se está trazando un camino “más ordenado”.

Hugo Belcastro, presidente de CIDOA

“La economía se está estabilizando, la confianza del consumidor se está poniendo un poquito más sólida y veo con chances de que el mercado vaya en subida”, señaló Hugo Belcastro, presidente de la Cámara de Importadores y Distribuidores Oficiales de Automotores (Cidoa) e importador de las marcas Alfa Romeo, Ferrari, Baic e Isuzu. “Si la economía se estabiliza y aparece el crédito, en un par de años podemos llegar al millón de unidades [vendidas]”, amplió en diálogo con LA NACION.

“Celebramos este camino, pero la carga impositiva sigue siendo muy fuerte. El impuesto interno [por ejemplo], estuvo pensado para cuando había una brecha cambiaria que hoy está tendiendo a desaparecer”, comentó también Ivana Dip, CEO de BMW Group Argentina.

“El mercado de lujo no va a perder frente al año pasado”

Con la eliminación del sistema SIRA y la apertura de las importaciones, el segmento de lujo comenzó el año con otras perspectivas. Una de ellas fue la apertura de un nuevo concesionario de BMW en Puerto Madero, que bajo el nuevo concepto de la marca de Retailnext, ya logró vender cuatro autos en dos días pasada la inauguración.

“La idea es que el cliente viva una experiencia totalmente distinta en el proceso de compra. El showroom tiene un aspecto más de lounge que de concesionaria”, coincidieron Dip y Dalmiro Iufe, CEO del concesionario AutoPremiere. Esta apertura vino acompañada de varios anuncios de la marca, todos proyectados para el segundo semestre de este año.

Dalmiro Iufe, CEO de AutoPremier; Ivana Dip, CEO & Managing Director de BMW Group Argentina; Reiner Braun, presidente y CEO de BMW Group Latinoamérica y Alexis Sabbag, CFO de AutoPremier

En esa línea, BMW Group Argentina confirmó la llegada del X7, el cual permitirá tener la gama completa del SUV disponible en el país; del M3 Competition y un vehículo 100% eléctrico, el primero de la marca. “Ahora, la importación es [un sistema] normal y nos da la gran ventaja de ampliar la gama, que antes estaba un poco más restringida”, sintetizó Dip.

Por un camino similar se mueve Kia, que también le confirmó a LA NACION la llegada del Niro híbrido, el cual tienen “la intención de comercializar en el segundo semestre, en la medida que vuelvan a implementar el arancel diferencial para híbridos y eléctricos”, así como el K3, “el nuevo sedán y crossover producido en México”.

Hay planificación y hay margen, más teniendo en cuenta las condiciones de importación actuales. Sin embargo, no se prevé que los volúmenes crezcan demasiado. El segmento de lujo no representa más del 2% del mercado automotor total de la Argentina y si bien las marcas tienen un espacio más amplio para traer novedades, las operaciones no se alterarían demasiado.

El nuevo Kia K3 podría llegar a la Argentina en el segundo semestre del año

Así como explicaron tanto desde BMW como de Kia, “como piso consideramos que vamos a igualar las ventas del año pasado”, aunque, señalan, hay “fuertes expectativas de que mejoren”. Aún así, no aventuran una proyección estimada para este año. “El mercado de lujo no va a perder frente al año pasado. Las marcas premium tienen más productos y es un público que tiene los recursos”, comentó Belcastro.

Factores para el crecimiento

Cuando Sergio Massa todavía estaba frente a la cartera de Economía, se había habilitado la posibilidad de que importadores utilicen dólares propios para traer vehículos ante la imposibilidad de acceder a divisas del Banco Central. Hoy, algunas firmas siguen utilizándolos para “tener mayor previsibilidad y transparencia” pese a ser un método que “aumenta significativamente los costos”, como explicaron desde las marcas consultadas.

Pero para que el mercado crezca, tanto en el segmento de lujo como en términos generales, el pedido generalizado gira en torno a dos variantes: menos impuestos y una línea de crédito.

“El impuesto PAIS vence el 31 de diciembre y algunos hablan de que desaparezca antes, eso podría hacer que bajen los precios y se fomente el consumo. Hay que aliviar la presión impositiva y tener una política de precios atractiva. Hoy, en los salones la gente camina y cuando consigue un buen precio, compra. Quizás tengamos un abril más parejo [frente a abril 2023]”, analizó Belcastro.

A los pedidos ya expuestos, el presidente de CIDOA habló también de la necesidad de reformular el Acuerdo de Complementación Económica (ACE) con Brasil y el arancel para importación del 35% (el máximo permitido por la Organización Mundial del Comercio). “Si baja el acuerdo de cooperación económica con Brasil y ese arancel bajara [NdR: el pedido es que de 35% baje a 20%, pero se necesita el acuerdo del Mercosur para hacerlo], entrarían más autos extrazona y se venderían autos más modernos, equipados y seguros y con mayor tecnología”, cerró Belcastro.

La apertura de un nuevo concesionario de BMW marca el ritmo de un futuro que se ve con buenos ojos

En resumidas cuentas, si bien la industria atraviesa un momento complejo y no se prevén los mismos valores de 2023, el segmento de lujo empezaría a tener mayor libertad de movimiento, cosa que fomentaría el consumo y la llegada de nuevos modelos. Si la economía sigue una línea de ordenamiento, tal y como coincidieron fuentes consultadas, incluso se podría pensar en un repunte de ventas general y un mercado con mayor movimiento de cara a los próximos años.