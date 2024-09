Circulan rumores sobre una posible venta de la planta de Mercedes-Benz en la Argentina

Escuchar

En el sector automotor viene circulando con fuerza en los últimos días el rumor de que la división de autos y vans de Mercedes-Benz estaría buscando comprador para la fábrica de Virrey del Pino, en La Matanza, donde hoy produce el utilitario Sprinter. La venta implicaría una salida de la automotriz alemana de la Argentina, que cedería su operación local y la representación de la marca de autos premium al grupo adquirente.

LA NACION consultó a Mercedes-Benz Argentina acerca de las versiones que crecen entre distintos actores del sector. “No podemos hacer comentarios sobre rumores”, fue la respuesta recibida.

Desde diciembre de 2021, Mercedes-Benz dividió sus operaciones a escala global en dos compañías, Mercedes-Benz Group (autos y utilitarios) y Daimler Truk Group (camiones y buses). En la Argentina, la operación implicó la creación de dos compañías, Mercedes-Benz Argentina y Mercedes-Benz Camiones y Buses, que operan desde ese momento en forma separada.

Mercedes-Benz Camiones y Buses anunció este año una inversión de US$ 110 millones para construir una nueva planta de camiones y chasis de buses en Zárate, en el terreno que había adquirido al poco tiempo que se produjo la división del grupo. Hoy, produce los camiones Accelo y Atego y los chasis de buses OH y OF en la planta de Virrey del Pino, pero mudará toda su producción a Zárate para el primer trimestre de 2026, cuando esté terminada su nueva fábrica.

El Mercedes-Benz Sprinter

Esa salida programada de los camiones y buses de Virrey del Pino, junto con la falta de un nuevo proyecto como sucesor de la actual Sprinter, aumentó en los últimos meses la preocupación entre proveedores y fuentes sindicales sobre el destino que tendría la fábrica, la primera que abrió Mercedes-Benz fuera de Alemania, inaugurada en 1951.

“Los rumores están, pero por ahora no hay nada oficial”, señalan fuentes de la industria. El blog especializado A rodar post mencionó en una nota hoy que el principal interesado que estaría negociando con Mercedes-Benz para hacerse cargo de la operación sería el Grupo Mirgor, del empresario Nicolás Caputo, proveedor de radios y equipamiento para las automotrices desde Tierra del Fuego. Consultados por LA NACION, en Mirgor desmintieron la información.

Mercedes-Benz produce el utilitario Sprinter en la planta de Virrey del Pino desde 1996 y lleva fabricadas más de 400.000 unidades desde entonces. El modelo se exporta a distintos destinos, incluido Estados Unidos. La división de autos, en tanto, vende los modelos premium provenientes de Alemania y otros orígenes.

