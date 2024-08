Cómo está el mercado de autos premium en la Argentina y qué expectativas hay para los próximos meses

Escuchar

Apalancados en una reactivación de ventas en el mercado de autos premium, Mercedes-Benz invitó a LA NACION a participar de la AMG Experience en la Ciudad de México. Durante la jornada, este medio se puso tras el volante de varios vehículos de la gama deportiva de la marca alemana, los cuales fueron probados en distintas pruebas que el equipo de la automotriz dispuso en el mítico Autódromo Hermanos Rodríguez.

La experiencia estuvo cerrada para la prensa internacional y constó de testeos de aceleración, freno y esquive así como un recorrido completo en pista, en un cronometrado circuito diseñado para la ocasión y hasta en un breve curso de Drift con el que concluyó la jornada. El acento, a su vez, estuvo puesto en la versatilidad: cada prueba se hizo con distintos autos de la línea AMG.

Desde modelos electrificados, como el EQE 53; llamativos como el GT 53 o más tradicionales, como el C 43; las distintas opciones desfilaban en pista al ritmo de las indicaciones que los instructores le daban a la prensa. La premisa era poder llevar al límite a cada unidad y probar esa exigencia en pista, mismo concepto que se le ofrece a los clientes AMG, los cuales pueden atravesar la misma etapa de pruebas con su propio auto si es que así lo desean.

Mercedes-Benz G 55 AMG, uno de los autos disponibles para las pruebas en pista

De hecho, al día siguiente de la visita de LA NACION, el circuito quedó preparado para la primera tanda de usuarios que inauguraron esta experiencia desde otro punto de vista. “Si aprueban este primer nivel, pueden hacer otros dos más: on road y on ice”, comentaron durante el evento. Toda la información sobre fechas, disponibilidad y el nivel requerido para cumplir con cada una de ellas está destacado en la web de la marca.

La idea, explicaron tiempo después, es poder acercarle al usuario de AMG todas las virtudes que la gama ofrece y que “aprendan a usar su auto de otro modo”. Un sentido de comunidad que, comentaron semanas posteriores, es uno de los puntos más valorados de la clientela argentina.

Mercedes-Benz en la Argentina: el mercado premium en recuperación

En el mercado local, la ecuación es otra. Hoy, según estimaciones, el segmento de autos premium representa un 0,8% del total, número que queda por debajo de los niveles históricos promedio (entre 1,3% y 1,5%), pero que muestra una recuperación paulatina respecto a lo que fue en años anteriores.

“Nosotros importamos con dólares propios desde que se implementó ese sistema. Establecimos rápidamente un proceso en acuerdo con los concesionarios para hacerlo”, explicó Jorge Lucini, gerente de Ventas y Marketing de Autos en Mercedes-Benz Argentina. En diálogo con LA NACION, también comentó tener una expectativa de ventas de entre 1300 y 1500 unidades para este 2024.

Jorge Lucini, gerente de Ventas y Marketing de Autos en Mercedes-Benz Argentina

“El mercado de lujo argentino tiene una tendencia a ser mayor de lo que es hoy. Normalmente, en el mundo un cliente de Mercedes-Benz cambia el auto cada dos años y nosotros podemos estimar que [en Argentina] hay gente que tiene el mismo hace cuatro o cinco. Hay potencial que va a explotar en los próximos años”, añadió Roberto Gasparetti, Managing Director Cars de la automotriz.

La expectativa, sin embargo, no está enteramente ligada al “mercado silencioso” sino que depende también de una mejora de la economía a nivel país. “El dueño de una empresa no quiere llegar mañana con un CLE nuevo a la empresa. Quizás tiene la plata, pero siente que no es el momento ni el mensaje adecuado. Cuando la situación del país mejore, personas que están un poco más retraídas [se van a animar a comprar]”, añadió Gasparetti

Lo difícil en ese contexto es vislumbrar los cambiantes contextos futuros que puede ofrecer la Argentina. En la charla, uno de los ejecutivos explicó la lógica interna de la empresa: se planea la producción de cara a los próximos tres meses y, por ende, el arribo de esas unidades al país a seis meses. En otros términos: a mediados de agosto ya se trabaja para lo que llegará en los primeros meses de 2025.

Roberto Gasparetti, Managing Director Cars en Mercedes-Benz Argentina

La dificultad de esa lógica está en la falta de previsibilidad y el poder trazar una hoja de ruta con tanta anticipación. En ese sentido, Verónica Niemann, gerente de Asuntos Públicos, Comunicaciones y Responsabilidad Social Empresaria, reconoció que “la volatilidad está bajando” y “hay mayor estabilidad”. “Todavía quedan cosas por corregir, por supuesto, y hay cosas que podrían estar más estables”, añadió.

Si las condiciones cambiaran, coincidieron, la marca estaría en condiciones de vender entre 2000 y 2500 autos por año. No obstante, el pedido estuvo nuevamente en línea a lo reclamado por el sector años anteriores: hay que resolver el tema impositivo y que aparezcan más opciones de crédito para el acceso a autos y amplificación del mercado.

Verónica Niemann, gerente de Asuntos Públicos, Comunicaciones y Responsabilidad Social Empresaria

Sus planes para este año y los lanzamientos proyectados para 2025

Según sus estimaciones, Mercedes-Benz representa el 34% del marketshare premium. “Entre las tres alemanas (Audi, BMW y Mercedes-Benz) estamos muy parejas, incluso podría ser 33% [cada una]. Nuestro target es liderar y a eso apuntamos”, retrató Lucini.

El Mercedes-Benz AMG GT R

En ese sentido, es que prevén para este año completar su oferta con los siguientes lanzamientos:

Mercedes-AMG C 43 4MATIC (MHEV)

Mercedes-Benz GLB 250 4MATIC (Facelift) (MHEV).

Mercedes-Benz A 250 4MATIC Hatchback (Facelift) (MHEV)

Mercedes-Benz E 450 4MATIC Sedan (MHEV)

Mercedes-AMG CLE 53 4MATIC+ Coupé (MHEV)

Mercedes-AMG SL 63 S E Performance (PHEV)

Mercedes-Benz EQE 500 SUV 4MATIC (BEV)

Para 2025 está en análisis la incorporación del AMG CLA 45 S y el AMG GT 63 S Performance.