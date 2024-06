“Competir para exportar con estos impuestos es muy difícil”, dice el presidente de Ford

Escuchar

Ford inauguró esta semana su nueva planta de motores en su centro industrial de Pacheco, una inversión de US$80 millones que formó parte de los US$660 millones desembolsados en total para renovar a nuevo la fábrica y producir la nueva generación de la pick up Ranger desde mediados de 2023. Luego del acto inaugural, Martín Galdeano, presidente de Ford Argentina y Sudamérica, habló con LA NACION sobre la inversión, la situación del mercado y la competitividad de la industria.

- ¿La idea de localizar motores vino después de aprobado el proyecto de la Ranger?

- Sí, fue en dos etapas. Primero fue el proyecto de la nueva Ranger y luego el de motores. Podíamos tener motores importados tranquilamente, pero (hacerlos acá) nos da mucha más flexibilidad a la hora de producir, de cambiar mezclas de producción y adaptarnos mejor. Hoy, mejores costos no nos trae, lamentablemente, pero cuando planteamos el proyecto nos generaba más eficiencia. Confiamos en que cuando se normalicen los impuestos se consiga.

- El Gobierno anunció la baja de aranceles para la importación de piezas. ¿Ya está implementado?

- Veo que hay un buen entendimiento en todos lados. Para producir y exportar en un proyecto de esta envergadura necesitás ser competitivo, y el marco impositivo y regulatorio es muy importante. Hay acciones que se están tomando, como tener un régimen distinto cuando uno importa para exportar, como la Aduana factoría que tenemos acá. Se está discutiendo el impuesto PAIS en estos días y eso es importante, porque nos pega de lleno en la competitividad para exportar. Es muy importante que se esté discutiendo. Para nosotros es importante que se estabilice la macro, para inversiones de largo plazo, pero hay diálogo para todo el resto.

La nueva planta de motores de Ford

- ¿Cuánto impacta en concreto el impuesto PAIS?

- Históricamente, la Argentina tenía 12,5 puntos de carga impositiva entre ingresos brutos, impuestos municipales –que no pagamos nosotros para exportar, pero sí nuestros proveedores- e impuesto a los débitos y créditos, y hoy está entre 20 y 25 puntos de carga impositiva. Brasil tiene un 7%, y México y Tailandia no tienen nada. Cuando exportamos la Ranger, competimos por abastecer mercados con Estados Unidos, Sudáfrica y Tailandia, que tienen regímenes de exportación distintos.

- ¿Qué riesgo hay de perder mercados si esto no se corrige en el corto plazo?

- Hoy abastecemos a todos los países de América del Sur. Hace tres semanas estuve en Chile. Hay 82 marcas de autos registradas, y el 60% son de origen asiático. Competir con esta carga impositiva es muy difícil en un mercado como Chile. La Ranger anterior la exportábamos a México, y hoy no. México es un país muy abierto y no nos va a comprar porque somos argentinos, sino porque somos competitivos y eficientes en costos y en calidad. En este momento, se abastece de Sudáfrica.

- ¿La expectativa es que se termine de cerrar la baja de aranceles para piezas, y luego una rebaja del impuesto PAIS?

- Sí, esa es la expectativa.

- El ministro de Economía dijo que si se aprobaba el paquete fiscal volvería a 7,5% el impuesto PAIS…

- Es un montonazo 10 puntos, y 7 y medio también.

- Es un impuesto que no debería existir y que va a desaparecer cuando se abra el cepo cambiario…

- Sería un cambio importante, sí.

Reglas para todos

- ¿Puede ayudar el RIGI (Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones) a atraer inversiones en el sector automotor?

- Es importante que haya un régimen de este tipo para inversiones de largo plazo. Lo que nosotros planteamos en su momento es que nosotros estamos en la Argentina hace 110 años y necesitamos las mismas reglas de juego que para cualquiera que venga nuevo. Tiene que ser aplicable para todos. Por supuesto, para entrar al RIGI hay que hacer una inversión de la naturaleza que pide el RIGI [N. de R.: US$200 millones], pero con las mismas reglas de juego. Tienen que ser equivalentes.

- ¿No está claro eso?

- No, es lo que expusimos. Es muy bueno, es importante para la industria y para la Argentina, pero el pedido es que sea igual para todos, el que acaba de entrar y el que está hace 110 años, como el caso de Ford. Los temas que estoy poniendo sobre la mesa son para competir en igualdad de condiciones. En el tema impuestos, en la Argentina son altísimos, pero todas las terminales competimos en igualdad de condiciones. Para exportar, no competimos con las mismas reglas de juego que otras plantas, y ese es un problema.

- ¿Qué perspectivas hay para el mercado en el segundo semestre?

- Después de un primer trimestre que había sido un 30% abajo frente al año pasado, en mayo la caída acumulada en el año fue del 22%. Vemos una recuperación y algunos temas ayudaron, como niveles de precios que hace varios meses no aumentan. Nosotros (por Ford) lo que hicimos fue reflejar en los precios los descuentos que daban los concesionarios. Eso me parece que ayudó, y alguna decisión de compra alentada por el dólar financiero. Si me preguntás hoy, veo una industria de 350.000/370.000 unidades para este año.

- Con motor nacional, ¿qué contenido local y regional tendrá la Ranger ahora?

- Estamos apuntando a un 50% de contenido regional. Ford ya tuvo fabricación de motores (los Puma) y con la nueva planta seguimos con ese modelo.

- ¿En qué punto está el abastecimiento de piezas? Hubo terminales paradas por las inundaciones en Brasil del mes pasado.

- Tuvimos algún proveedor del segundo anillo con inconvenientes, pero entre el stock que teníamos en la fábrica y en el del proveedor intermedio lo solucionamos. Sí sabemos que hubo problemas en toda la región y estuvimos involucrados con ayuda de Ford y nuestro brazo filantrópico.

- ¿El problema de los pagos de autopartistas con los proveedores con el exterior ya está superado?

- Estamos con abastecimiento normal, sí.

- ¿Qué nivel de producción prevén hoy para todo el año?

- Estamos esperando un 15% de crecimiento para el año completo. No vamos a llegar a las 110.000 (la capacidad instalada de la planta de Pacheco), pero tenemos oportunidades de crecimiento.