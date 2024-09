El auge del alquiler de autos en Argentina: KINTO, una nueva propuesta que revoluciona la movilidad

Escuchar

A medida que la movilidad se transforma para ser más sustentable, el alquiler de autos se consolida como algo más que una tendencia por diversas razones. Asegura mayor flexibilidad e independencia a la hora de moverse. Es más sostenible y práctico para enfrentar problemas urbanos como la congestión y el estacionamiento. La tecnología simplificó el proceso de alquiler y permite ahorrar los costos de mantenimiento que implica tener un vehículo.

Toyota se sube a la movida con KINTO, un innovador servicio que le permite a las personas y a las empresas alquilar vehículos de la marca según sus necesidades, sin tener que comprarlos. Así afianza su rol como proveedor integral de soluciones de movilidad en Argentina.

Toyota Pedro Danthas

La propuesta de KINTO se enmarca en un concepto clave en la industria actual: la movilidad como servicio (MaaS, por sus siglas en inglés). Esta idea revolucionaria integra diversos servicios de transporte bajo un mismo paraguas, permitiendo a los usuarios acceder a vehículos solo cuando los necesitan, sin las complicaciones de la propiedad tradicional.

El mercado en expansión y el rol de KINTO Share

Según datos recientes, el mercado del alquiler de autos en Argentina creció en los últimos años. No solo se trata de una opción popular entre los turistas, sino también entre profesionales y empresas que prefieren la flexibilidad temporal. Con más de 2.000 alquileres mensuales gestionados, KINTO Share es la división de Toyota dedicada a este servicio.

KINTO Share ofrece una experiencia completamente digital, donde los usuarios pueden reservar y pagar el vehículo a través de una app, lo que simplifica el proceso. Además, la red de más de 90 estaciones distribuidas en concesionarios oficiales, shoppings, estaciones de servicio YPF y aeropuertos facilita el acceso en cualquier momento y lugar. El portfolio de modelos es tan diverso como las necesidades de sus usuarios e incluye opciones híbridas para quienes buscan una alternativa más ecológica.

Toyota

Soluciones corporativas con KINTO One Fleet

Pero KINTO no se limita al alquiler individual. Para las empresas, Toyota creó KINTO One Fleet, un servicio integral de gestión de flotas que permite a las corporaciones acceder a vehículos nuevos de manera flexible y sin la necesidad de realizar grandes inversiones iniciales. Con más de 150 empresas ya utilizando este servicio y unas 3.000 unidades en operación, KINTO One Fleet se posiciona como una solución económica y eficiente para sectores que van desde la tecnología hasta el oil&gas.

Entre sus principales ventajas se encuentran la reducción de costos operativos, la facilidad para planificar y gestionar flotas, y el acceso a un soporte técnico 24/7. Además, todas las unidades cuentan con seguro contra todo riesgo, mantenimiento, patente, telemetría y asistencia técnica, lo que asegura una operación sin inconvenientes.

Toyota

Una visión de futuro

Toyota ha dejado claro que su visión va más allá de la producción de vehículos. Con KINTO, la automotriz nipona se adentra en el futuro de la movilidad, ofreciendo soluciones que se adaptan a las necesidades cambiantes de los usuarios y contribuyen a la descongestión del tráfico y la reducción de la huella de carbono. Este cambio de paradigma, que se centra en la movilidad como un servicio accesible y flexible, promete seguir creciendo en Argentina, posicionando a Toyota como un líder indiscutible en este nuevo escenario.

En resumen, KINTO no solo ofrece una nueva manera de acceder a un Toyota, sino que abre las puertas a una movilidad más eficiente, económica y sostenible, reafirmando el compromiso de la marca con la innovación y la adaptación a las necesidades del mercado actual.

Para las Empresas:

Optimización de Recursos: les permite gestionar flotas sin grandes inversiones iniciales.

les permite gestionar flotas sin grandes inversiones iniciales. Eficiencia: incluye el mantenimiento, los seguros y asistencia 24/7.

incluye el mantenimiento, los seguros y asistencia 24/7. Flexibilidad: les posibilita alquilar vehículos según demanda, con opciones de corto y largo plazo.

Beneficios para los usuarios:

Ahorro: no hay costos fijos ni compromisos a largo plazo.

no hay costos fijos ni compromisos a largo plazo. Conveniencia: se reserva y gestiona todo desde el celular.

se reserva y gestiona todo desde el celular. Variedad: acceso a diferentes modelos según la necesidad del usuario, con seguro incluido.

________________________________________________________

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.

LA NACION