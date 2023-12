escuchar

La criptomoneda más famosa, el bitcoin, superó hoy los US$42.000 por primera vez desde abril de 2022, impulsado por las apuestas de los operadores sobre la inminente aprobación de los fondos de bitcoin cotizados en bolsa en Estados Unidos.

Exactamente, alcanzó un máximo US$42.088, dejando atrás la depresión que se había asentado sobre los mercados de criptomonedas tras el colapso de FTX y otros fracasos de criptoempresas el año pasado, cuando tocó mínimos de US$16.000.

Consultado por LA NACION, el experto Santiago Siri explicó que la principal hipótesis detrás de la suba reciente de bitcoin es, seguramente, una expectativa anticipada, favorable, con respecto a la posible aprobación del ETF (fondo cotizado en bolsa, o Fondo de inversión cotizado) que BlackRock y todas las grandes están impulsando en Wall Street de bitcoin.

“El ETF es este instrumento financiero que va a permitir a instituciones comprar bitcoin en la bolsa americana y la expectativa es que el 10 de enero es la fecha final para que se dé la aprobación por parte de la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (conocida como SEC). En líneas generales, se cree que será aprobado. Entonces, creo que hay un poco de buy the news. Veremos después si hay un sell the gossip, pero al revés, buy the gossip, sell the news [comprar con el rumor, vender con la noticia]. Se está comprando el rumor, eventualmente se venderá la noticia”, explicó.

Por otro lado, sumó que en el mediano plazo hay otro factor. En 2024, la emisión de bitcoin se va a reducir a la mitad, lo que se conoce como el halving. “Esto debería ocurrir entre abril y mayo del año que viene y, por lo general, siempre ha tendido a generar una alza en el precio, una suba en el precio y creo que el mercado ya racionalmente está incorporando o anticipándose a ese shock ahora mismo. Así que el halving combinado con el ETF me parece que son las dos cosas que están moviendo el precio ahora”, agregó.

El inversor Microstrategy reveló la semana pasada que compró otros US$593 millones en bitcoins durante noviembre. El ether, la moneda vinculada a la red blockchain o cadena de bloques Ethereum, también subió hoy a su nivel más alto en un año y medio, hasta los US$2274.

Igualmente, tanto el bitcoin como el ether siguen muy por debajo de sus máximos históricos, alcanzados en 2021, de US$69.000 y US$4868, respectivamente.