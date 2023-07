Encontró un invaluable Mustang abandonado en un granero y planea venderlo por una fortuna

escuchar

Parece una moda, casualidad o hasta llamativo que ocurra tan seguido, pero encontrar un Ford Mustang se convirtió en algo muy visto. Por un motivo u otro, familias encuentran abandonados en sus viejas propiedades autos que hoy valen una fortuna. Ganan ese título y notoriedad por el paso del tiempo, las condiciones en las que se encuentran y esa tendencia a revalorizar lo retro que hay en la actualidad. Sea como fuere, un vehículo de este estilo es por demás llamativo y tenerlo se traduce en fortuna.

Esta historia en particular se esconde bajo siete llaves. No se da a conocer el nombre del dueño actual ni demasiada información respecto al origen de este vehículo. Se sabe, porque así se lee en la web que lo subasta, que se encuentra en la ciudad de Kinsale, en Irlanda y que tiene los papeles hechos en Estados Unidos, cosa que facilita su importación al grande del norte. Tiene 73.909 kilómetros recorridos y, según contó el medio The Sun, quien lo vende lo encontró abandonado en un granero.

Según estimaciones, podría ser vendido en más de €45.000 Car and Classic

Si bien su historia es una incógnita, no así sus especificaciones. Se fabricó un 26 de abril de 1965 y se compró en Connecticut, EE.UU. en mayo de ese mismo año. Se trata de una línea rara (tiene código A), no muy vista para este Mustang GT. Según consta en los papeles, apenas tuvo dos dueños en toda su historia y se le cambió el motor cerca de fines de los 60 por un V8 351. Llegó a Irlanda en algún momento de 2019 y recién fue matriculado en 2021. Estuvo 30 años abandonado.

El cuero no sufrió graves daños Car and Classic

Las condiciones son prácticamente perfectas, apenas se nota alguna marca del paso del tiempo y su interior se conserva en buen estado. Lo llamativo, sin embargo, de esta unidad no es su conservación sino los años que quedó en el olvido. Tal y como reportaron medios locales que indagaron en su procedencia, estuvo varios años olvidado sin que nadie supiera de él. Su primer dueño debió haberlo olvidado sin saber el precio incalculable que tiene.

El interior fue restaurado y conserva la madera original Car and Classic

En lo que refiere a la subasta, es llevada adelante por el reconocido portal Car and Classic y la puja, al momento de publicación de esta nota, está en €30.000. Un vehículo de estas características puede ser vendido tranquilamente por €45.000, según constataron los expertos, pero dada la rareza y la conservación -además de contar con un motor más potente- de esta unidad podría elevar significativamente su valor.

El furor por el muscle car americano

Es algo que muchos buscan, pocos tienen y todos quieren. El Ford Mustang es parte de la historia grande de la industria automotriz y cada hallazgo que lo involucra despierta pasiones y recuerdos. Que aparezcan abandonados es una rareza, pero que al momento que se restauran todos quieran tenerlo es algo entendible.

Existen muchas historias al respecto que arrancan con un hecho anecdótico y terminan con una venta millonaria o una apasionada restauración. Está quien lo escondió por no ser del color que le gustaba y lo encontró su familia años después; el coleccionista que encontró uno abandonado en un descampado y se lo llevó para restaurarlo e incluso la trágica historia de una muerte, una superación y la venta del querido auto de su expareja.

Si bien está en Irlanda, puede ser trasladado a Estados Unidos dado que fue encontrado con los papeles originales de fabricación y compra en 1965 Car and Classic

Todas funcionan por separado e interpelan a distintas personas. Pero todas tienen algo en común: un Ford Mustang. Un auto que aparece para que una familia tenga algo invaluable, ya sea porque decida venderlo o conservarlo. Puede pasar el tiempo, evolucionar la tecnología y aparecer nuevos diseños, pero este muscle car tiene una magia que pocos automóviles consiguen.

LA NACION