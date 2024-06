Estas son las 5 cosas que atraen a los delincuentes a un auto

Escuchar

Acorde a lo que informa la Dirección Nacional de los Registros de la Propiedad del Automotor (DNRPA), los robos de autos se dispararon un 27% contrastando los números de 2022 y 2023. En ese sentido, las zonas más calientes del delito se concentran principalmente en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), siendo la provincia de Buenos Aires la más afectada (67% del total de robos ocurren ahí).

Las modalidades han variado a lo largo de los años. Reportes privados, como el de Ituran Argentina, empresa especializada en el recupero vehicular, indican que la violencia y los robos a mano armada siguen preponderando y es el factor común del grueso de los crímenes. No obstante, el uso de inhibidores, una forma de robo silencioso, creció en los últimos meses, generando preocupación entre los dueños de autos.

Ahora bien, a pesar de que la inseguridad sigue en aumento, expertos lograron determinar cuáles son algunos de los factores que convierten a un auto en un atractivo para delincuentes. Más allá de cuál sea la modalidad y el objetivo del delito, hay ciertas reglas que suelen cumplirse en la mayoría de los casos.

1) Dejar cosas adentro

Una de las cosas que no se recomiendan, más aún si se circula por las zonas de mayor índice de criminalidad, es dejar objetos visibles dentro del auto. Lo mejor en estos casos es guardar cualquier cosa que no se pueda trasladar en el baúl, ya que dejar algo expuesto puede llamar la atención de un delincuente, que rompa la ventana o que use los inhibidores para abrir el auto en la ausencia del dueño.

2) Autos sin llave

Muchos vehículos nuevos en el mercado son vendidos con un sistema de entrada sin llave que, si bien aporta comodidad, también incrementa la vulnerabilidad de la unidad. Así como los inhibidores se usan para bloquear los cierres centralizados, también pueden ser utilizados para anular el sistema de cierre remoto de algunos autos.

Los inhibidores de señal sirven para evitar el correcto funcionamiento de los cierres centralizados de los autos Policía de la Ciudad

3) Poca seguridad

En una línea distinta, y volviendo a viejas épocas, analistas de seguridad indican que las abrazaderas de ruedas y volante pueden ser útiles para evitar los robos. Son varios los casos donde, por ejemplo, criminales violentaron las tuercas de seguridad para llevarse neumáticos, por lo que un elemento de seguridad extra nunca viene mal.

4) Cierres con fallas

Los delincuentes suelen buscar, en algunos casos, llamar poco la atención para robar un vehículo o lo que hay en su interior. En ese sentido, ventanillas apenas abiertas, puertas mal cerradas o arreglos estructurales pendientes que puedan dar una vía de acceso son puntos a revisar y que se convierten en atractivos por acelerar el proceso de apertura de puertas y ventanas.

No dejar objetos a la vista y estacionar en lugares con movimiento y visibilidad son algunos de los consejos que dan los expertos Shutterstock

5) Estacionamiento en zonas aisladas

El consejo universal cuando el delito crece es mantenerse en zonas concurridas, con luz y visibilidad. Dejar el auto en calles aledañas, oscuras y poco transitadas los convierte en objetivos de interés por delincuentes.

