Furor en España por los autos de Javier Milei: qué dice la prensa española

Las últimas semanas fueron testigo de una crisis diplomática todavía abierta entre España y la Argentina con fuego cruzado entre sus presidentes. Los dichos de Javier Milei, la respuesta de Pedro Sánchez y las posteriores declaraciones y decisiones abrieron un frente de polémica y discusión que se trasladó a varios ámbitos de la cobertura.

En esa línea, algunas excentricidades del presidente argentino se convirtieron en puntos de interés para la prensa española; más precisamente en lo que respecta a los autos que pertenecen a Milei y sus apariciones públicas en ellos previo a ganar las elecciones.

Un artículo publicado por El Motor, sitio web especializado en autos perteneciente a El País, recordó aquel episodio en el que, en plena campaña presidencial, Javier Milei llegó a los estudios de televisión de América TV a bordo de su Peugeot RCZ. Los videos de la época lo captaron ingresando por un lateral del canal para buscar a Fátima Florez, su pareja en ese entonces y miembro del elenco de Bailando 2023.

Las redes resonaron no sólo por la deportividad del auto que trasladaba a Milei sino por la tierra y el polvo que acumulaba en el exterior. El RCZ, coupé deportiva de Peugeot que llegó a la Argentina en 2013, fue adquirido por el hoy jefe de Estado en ese mismo año, según consta en su declaración jurada presentada ante la Oficina Anticorrupción (OA) previo a ser candidato a presidente.

“Las marcas de polvo y suciedad eran notorias y el limpiaparabrisas no estaba en las mejores condiciones. El estado del coche no sólo preocupó por estética, sino también por seguridad”, escribieron en el artículo citado. En 2018, sin embargo, Milei había aclarado que no le daba mucho uso al vehículo y que prefería moverse en taxi por cansancio.

Cuentan, por otro lado, quienes conocen a Milei de aquellos años, cuando trabajaba en el sector privado, que solía llegar a su lugar de trabajo “escuchando música clásica a todo volumen”.

Un vistazo del Peugeot RCZ, el auto que tiene Javier Milei

En España también hicieron mención a otro auto que el presidente informó en su declaración jurada. Según los datos presentados durante la campaña, en febrero de 2019 adquirió una Mercedes-Benz Sprinter fabricada en 2015. Si bien hoy es trasladado por autos oficiales dado su rol de presidente, las unidades citadas siguen en propiedad de Javier Milei.

