La impresionante colección de autos de Kendall Jenner: “Me siento en una película cuando manejo”

En el mundo del modelaje y de los influencers, el gusto por lo caro es habitual. Hoy el foco de interés es Kendall Jenner, una de las supermodelos del momento, e inherente participante del reality show comicodramático Keeping Up With the Kardashians. Hermana de Kylie e hija de Caitlyn y Kris Jenner, Kendall nació en 1995 en Los Angeles, California y, según contó en las redes, tiene un gusto por los fierros adquirido desde una temprana edad, gracias a su padre.

“Mi papá me educó para ser una tomboy, para que me gusten los autos, las motos y las carreras”, compartió Jenner en una entrevista con el periodista estadounidense Derek Blasberg. “Es curioso, cuando te ven detrás del volante de golpe te respetan más, sobre todo los hombres y los viejos. Muchos intentan coquetear conmigo a través de los autos”.

En el día a día, ni Jenner ni sus decisiones pasan inadvertidas, y por eso son varios los modelos sobre ruedas con la cual se la vio pasándola bien en las calles de Los Ángeles y otras ciudades de Estados Unidos. Es evidente, además de haberlo confirmado ella misma, que su ojo está clavado, sobretodo, en los modelos clásicos, o vintage, que son cada vez más difíciles de conseguir. “Los autos clásicos tienen algo que los de hoy ya no tienen”, explicó. “No sé qué es, pero cada detalle de un auto clásico es mil veces mejor a los autos del mercado actual”.

En el garage de Jenner, que empezó a llenar y a enriquecer en los últimos años, hay más de una joya del vintage automotor. Entre ellas se confirmaron un Chevrolette Corvette, un Camaro SS, un Cadillac Eldorado y un Ford Mustang. “Quiero forjar mi propia colección. Algunas personas se vuelven adictas a los tatuajes, pero yo soy adicta a los autos”.

Chevrolet Corvette

El Chevrolet Corvette es uno de los primeros autos que “Kenny” adquirió. De primera generacion, con fecha de fábrica en 1957, la nave convertible y bicolor es una reliquia en el mundo de los autos. Celeste y blanco, el vehículo fue restaurado especialmente por un miembro de la National Corvette Society. Según comparten los especialistas del rubro, un auto de este calibre y en buen estado no se consigue por menos de US$127.000.

“Mi humor cambia dependiendo del auto”, relata Jenner. “Cuando manejo mi Corvette me siento muy girlie, y me dan ganas de usar ropa más femenina y delicada. Con anteojos alargados y formas aladas”.

Chevrolet Camaro

Otro integrante, también de General Motors, de la tripulación de Kendall Jenner es un Camaro SS con fecha de fábrica de 1969. También convertible, con techo automático, es negro con llantas y luces traseras oscurecidas, y es perfecto para el clima de la capital californiana. “Me encanta manejar con palmeras de fondo, cuando el sol se pone y no hay nadie en las calles”, contó Kendall Jenner e una entrevista. El Camaro SS actualmente vale US$500.000.

Cadillac Eldorado

Digna fanática de autos que se transformaron en íconos a través del cine y de la música, Kendall Jenner también cuenta con un Cadillac Eldorado con fecha de fábrica de 1960, que adquirió en 2017. Las fotos difundidas de ella arriba del auto parecen sacadas de la década dorada estadounidense, y hoy está cotizado en nada menos que US$220.000.

De un lila oscuro con un techo removible morado, Eldorado es un clásico en la historia de los fierros y la modelo fue captada detrás de su volante en múltiples oportunidades; una de las últimas fue en una estación de servicio, cargándole combustible.

“Me siento en una película cuando manejo mis autos”, admitió Jenner. “Si estoy en mi peor día, una de las únicas cosas que pueden levantarme el humor rápidamente es subirme a uno de mis autos y manejar”.

Ford Mustang

"Arriba de mi Mustang me siento una chica cool", dijo en una entrevista.

El Mustang no podía faltar en la colección de Kendall Jenner. De un rojo intenso y de primera generación -con fecha de fábrica de 1965- es sin lugar a dudas una gema automotor. Junto con el Corvette, son hitos que revolucionaron el pulso de la industria de los autos deportivos en Estados Unidos.

“Arriba de mi Mustang me siento una chica cool”, le contó Kendall a Blasberg mientras rodaban por las calles de la ciudad de las luces. Además cuenta que, a la hora de comprar autos, se rige impulsivamente por sus sentimientos. “Si lo amo, lo amo, y no hay mucha vuelta que darle al asunto. Si entro al lugar y veo un auto que me llama la atención y me atrae, automaticamente necesito tenerlo”.

Ferrari

La impronta de la Casa Maranello en el garage de Kendall Jenner. La modelo no cuenta con uno, sino con dos autos marca Ferrari. El primero: la Ferrari 488 GTB Spyder, es un convertible que acelera de cero a 100 kilómetros por hora en tres segundos, y alcanza una velocidad máxima de 326 kilómetros por hora. Tiene un valor inicial de US$249.150.

Por otro lado tiene una Ferrari SF90 Stradale, el primer modelo híbrido de Ferrari, que cuenta con un motor turbonaftero V8 que entrega nada menos que 986 CV, combinado con un motor eléctrico de 217 CV. Este auto tiene un precio de base de US$516.000.

Ferrari S90 Stradale híbrida

Autos de alta gama modernos

Más allá de los clásicos, Kendall Jenner no se priva de modelos más modernos y contemporáneos de alta gama como medio de transporte. Uno de ellos es un Rolls-Royce Daw que adquirió en 2019. La nave cuenta con un motor V12 de 6.6 litros que entrega 563 CV y está cotizado en US$356.000.

Entre sus modelos más modernos se la vio manejando camionetas Land Rover.

Por otro lado, la joven de las Kardashians también cuenta con un Mercedes-AMG G-Class todoterreno valorado en US$310.000; y con un Lamborghini Urus de US$260.600 de color marrón.

Para finalizar, Jenner también mostró tener una afinidad especial con las camionetas Land Rover grandes y cuadradas. En su garage cuenta con una Range Rover de cuarta generación que le regalaron cuando cumplió 16 años y tiene un precio de base de aproximadamente US$95.000; y una Land Rover Defender 110, también todoterreno y con la opción off-road, tres filas de asientos, y un valor de US$114.600.

