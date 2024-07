Lanzan un servicio de alquiler de autos con opción de compra para conductores: cómo funciona

Escuchar

La empresa de alquiler de autos DeRentas informó que lanzó un nuevo servicio denominado “Rent to Own”, orientado a conductores que alquilan un vehículo para trabajar con la aplicación Uber.

El nuevo servicio, explicó la firma, permite a los conductores alquilar un vehículo y luego tener la opción de comprarlo al final del contrato, una solución flexible para quienes quieren adquirir un automóvil mientras manejan en plataformas de movilidad como Uber.

Ignacio Mazzieri, socio fundador de la compañía, señaló: “Con esta nueva solución, queremos ofrecer diferentes alternativas a nuestros clientes y adaptarnos a sus necesidades específicas. La posibilidad de adquirir un vehículo mientras se generan ingresos nos parece una opción atractiva para quienes no tengan un auto”. También destacó que el programa “Rent to Own” no requiere un desembolso inicial. Solo se abona un alquiler mensual, que incluye un incremento del 20% sobre la tarifa básica.

Ignacio Mazzieri y Juan De La Cruz, fundadores de DeRentas.com

Con este programa, los usuarios pueden tener un auto nuevo luego de 36 meses mientras lo usan para conducir. Si un conductor trabaja 40 horas a la semana como conductor en Uber, según Derentas, podría generar un ingreso de hasta 200.000 pesos semanales.

Desde la compañía informaron que DeRentas posee actualmente 600 autos, tanto propios como de terceros. Su modelo de negocios se centra en el alquiler de vehículos para aplicaciones de ridesharing, lo que permite a los usuarios conducir y generar ingresos.

DeRentas

DeRentas tiene unos 25.000 usuarios registrados, quienes realizan alrededor de 200.000 viajes mensuales. De estos usuarios, aproximadamente 500 alquilan un vehículo cada semana para trabajar en Uber. El alquiler mensual de un auto para trabajar varía entre $700.000 y $800.000, según cifras de la empresa.

DeRentas proyecta que para este año alcanzará una facturación cercana a los $5000 millones.

Proceso administrativo simplificado

Según explicó Mazzieri, el programa “Rent to Own” se encarga de todos los trámites administrativos necesarios para transferir la titularidad del vehículo al conductor, lo que facilita el proceso y evita costos adicionales.

Además, el programa incluye servicios adicionales como la recuperación del automóvil en caso de emergencias, un sistema de evaluación para medir las habilidades del conductor y minimizar accidentes, trazado de rutas y monitoreo, entre otros.

El fundador agregó que el contrato proporciona flexibilidad, el cual le permite a los conductores la cancelación en cualquier momento sin penalizaciones. La alianza de DeRentas con Uber asegura que los conductores puedan operar y generar ingresos para cubrir el alquiler y obtener ganancias adicionales, concluyó.

