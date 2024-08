Le robaron la patente, no la dejaron hacer la denuncia y casi se la llevan detenida por un pedido de captura

Escuchar

En la Argentina convergen, entre otras tantas cosas, dos problemas referidos a las chapas patente y los autos: un fuerte crecimiento de robos en el último año y falta de insumos que dificultan la entrega de nuevas placas y duplicados. Si a todo eso se le suma un mal proceder al momento de recibir una denuncia, se genera una situación tan insólita como real que ocurrió en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.

En diálogo con LA NACION, Inés, quien prefiere ser citada de esa manera para que su nombre quede en el anonimato, contó cómo le robaron las patentes de su auto, no le tomaron la denuncia y, meses más tarde, la Policía elevó un pedido de captura en su nombre. Los hechos comienzan el 29 de febrero y aún en pleno agosto, cinco meses más tarde, sigue sin solución.

Ella es dueña de un Renault Captur y, tras notar que le habían robado ambas placas de dominio, decidió acercarse a la Comisaría N°10 de la ciudad de Rosario a hacer la denuncia por hurto. “Me atiende una policía y me dice que el sumariante estaba ocupado; pese a que le dije que lo esperaba, insistió en que para hacer el trámite [de duplicado de patentes] en el Registro no era necesaria la denuncia”, comentó a este medio.

“Me hicieron un acta de extravío firmada por el comisario y me fui al registro. Ahí me entregaron un papel provisorio y tuve que ir todos los meses desde marzo a julio para que me lo renovaran”, añadió. El papel que recibió tiene una nomenclatura distinta a las patentes y es entregado por las oficinas registrales de manera provisoria, para que se pueda dar uso al vehículo mientras se producen las nuevas chapas.

Esos papeles, originalmente, tienen una vigencia de 30 días. Sin embargo, desde 2023 rige una circular que extiende ese vencimiento hasta tanto “el Registro no entregue las definitivas”, resultando válidas durante todo ese período. Eso se debe a una falta de insumos para la producción de las placas metálicas que ya había afectado a la administración de Alberto Fernández y continuó durante este año.

“Así estuve hasta hace unos días, que fui al Registro y me entregaron las chapas con el duplicado, la cédula verde digital, el título [de propiedad] que dice que tengo reposición de placas y todos los documentos que aclaran que [circulo] con patentes duplicadas”, explicó. El problema es que no existía una denuncia por robo, motivo que generó su encuentro con la Policía.

En paralelo a lo que vivía Inés, un grupo de delincuentes, cuya identidad todavía no fue identificada, “cometió varios ilícitos” en otro Renault Captur con la patente original. En la mañana del 6 de agosto, la Policía de Santa Fe cruzó los datos y al no tener denuncia por robo, desplegó un operativo y un pedido de captura contra Inés.

“Yo estaba trabajando y me llamó la señora que trabaja en mi casa diciendo que la Policía me buscaba. Cuando llegué, había cinco móviles cortando la calle, como 15 policías y todo el barrio afuera. Me dicen que tenía pedido de captura porque mi auto se había usado para una entradera en Granadero Baigorria”, relató.

Ahí es cuando Inés descubrió lo que ocurría: como la constancia era por extravío y no por robo, la denuncia nunca llegó a la Justicia. Los crímenes que se cometían con esa patente eran automáticamente vinculados a ella, por ser la dueña legal del dominio, motivo por el cual la orden de captura se elevó a su nombre. “Me dijeron también que si me encontraban en la calle con el auto, me lo podían sacar, citar y demorar hasta que pueda demostrar todo esto”, añadió.

Finalmente, con toda la documentación en mano y las patentes duplicadas en su auto, pudo justificar ante la Policía no ser ella la que conducía el Captur durante los ilícitos. El siguiente paso fue ingresar a la página web del Ministerio Público de la Acusación (MPA) y relatar todo lo sucedido para que su caso se eleve a una fiscalía de turno.

“Desde el Registro me dijeron que ellos no pueden hacer nada porque no es un tema administrativo, tampoco puedo hacer el cambio de dominio y cada vez que me paren tengo que certificar que no soy delincuente. También me sugirieron que mandara una carta documento a la Policía así la Fiscalía hace una nota de que no tengo nada que ver”, explicó. “Me dicen que la única solución es que encuentren el auto duplicado y que con esta chapa se cometieron varios ilícitos y ... y sí, si me las robaron en febrero...”, concluyó.

