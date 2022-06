Liviana, pequeña y adaptable: cómo es la casa rodante más “estacionable” del mundo

Hotomobil es un fabricante turco especializado en el desarrollo de casas rodantes y caravanas para viajeros. En su haber cuenta con varias transformaciones de pick-ups en espacios habitables pero esta vez decidió producir algo para aquellas personas que disfrutan viajar solos y dejar lejos las carpas, costosos alojamientos o vehículos demasiado grandes.

La casa rodante Mohican se convirtió en una alternativa ultra pequeña y “estacionable”, para que cada viajero pueda llevarla al lugar que desee sin tener que preocuparse por si encontrará espacio o no para estacionarla durante sus recorridas a pie.

Este modelo mide 3,5 metros de largo; 1,85 metros de ancho y 1,65 de alto. De bolsillo. Su interior es por demás minimalista y práctico, adaptable para acomodar las cosas como si se tratara de un juego Tetris en la vida real. Por dentro, tiene una cama de 1,35 x 1,95 metros y una altura de 1,10 metros. Sí, hay que agacharse para caminar por adentro pero si el clima acompaña, su techo corredizo permite la entrada de aire y el poder estar parado sin problemas.

La caravana "más estacionable del mundo" por dentro

Sus vidrios se abren hacia arriba, como si se tratara de un foodtruck para niños y una de ellas despliega una pequeña mesada hacia afuera, en caso de que se quiera cocinar a la intemperie y se necesite un lugar donde preparar la comida.

Espacio para cocinar y amplias ventanas para una iluminación ideal Hotomobil

A su vez, cuenta con una heladerita de 49 litros de capacidad y espacio para instalar una mini cocina eléctrica. En cuanto a la energía, es amigable con el medio ambiente ya que cuenta con un panel solar en el techo que alimenta toda la necesidad energética del espacio. Cómoda y práctica, alcanza con tener un auto que pueda soportar una carga de 400kg para que pueda movilizarla. Es una alternativa realmente liviana y muy adaptable a entornos.

La cama ocupa casi todo el interior aunque queda espacio para desplazarse por dentro Hotomobil

Eso sí, es para viajeros que vayan solos o personas que no necesiten mucho espacio. No hay demasiado lugar para moverse y si se tiene la mala fortuna de tener varios días de lluvias o mal clima en el viaje, no es el lugar ideal para pasar días enteros por más pintoresca que se vea. ¿Su precio? 14.000 euros y está disponible en amarillo, azul o verde. Sin embargo, el público argentino tendrá que esperar ya que Hotomobil no opera en el país.