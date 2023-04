Los tres autos más baratos, frente a frente: en qué se diferencian y qué trae cada uno

escuchar

Al momento de comprar un auto, el consejo siempre es el mismo: no hay que guiarse únicamente por el precio. La adquisición de un vehículo conlleva no solo gastos a largo plazo sino una serie de cuestiones que deben mirarse. Cada conductor tiene un perfil distinto y sus preferencias pueden variar, así como cada auto tiene sus prestaciones que se adaptan a esos gustos y necesidades. Por ejemplo, un auto compacto puede ser más barato que uno grande pero no sirve si el objetivo es trasladar a mucha gente. Tampoco conviene adquirir un vehículo que consuma mucho combustible si se lo va a usar solo en la ciudad.

La oferta de autos 0km en la Argentina tuvo sorpresas este mes cuando, al revisar el ranking de precios, cambió el primer puesto. En un contexto económico complicado donde la inflación avanza, la búsqueda de los precios más accesibles se vuelve desesperada. LA NACION puso frente a frente a los tres modelos más baratos del ranking para evaluar sus prestaciones y comparar cuál conviene comprar en cada caso. Vale aclarar que se dejó de lado al Toyota Etios sedán (tercero en la lista por precio) para otorgar una mayor variedad a la comparación y porque sus características son casi idénticas a las del Toyota Etios Hatchback, incluido junto al Citroën C3 y al Chevrolet Joy Hatchback en el frente a frente.

Dimensiones, tecnología y seguridad

Al tratarse de todos modelos entrada de gama, las prestaciones de seguridad son las básicas y reglamentarias para todos los vehículos nacionales. Estos modelos incluyen dos airbags cada uno para protección del conductor y acompañante en caso de colisiones. Las diferencias entre ellos, sin embargo, comienzan a aparecer en el apartado tecnológico.

En proporción, el Citroën C3 es el más grande de los tres

Tanto el modelo nipón como el estadounidense cuentan con pantallas táctiles de siete pulgadas con la salvedad de que el Chevrolet incluye Android Auto y Apple Car Play en el sistema. El Citroën (que vio la luz el año último y es el más moderno de los tres) ofrece una pantalla más grande, de 10 pulgadas. En cuanto a las dimensiones, entre el Etios, C3 y Joy las diferencias son sutiles. El primero ofrece 3777mm de largo, 1695mm de ancho y 1510mm de alto mientras que el segundo tiene 3981mm de largo, 1733mm de ancho y 1568mm de alto y el tercero, 3930mm de largo, 1964mm de ancho y 1474mm de alto. En resumen, el Etios es el más pequeño de los tres.

Motor, potencia y transmisión

Quizás uno de los puntos más importantes a destacar y donde más diferencias se encuentran. Antes de meterse de lleno con las prestaciones en términos de motorización, vale aclarar que todos estos autos están pensados para el uso urbano y que la entrada de gama de estos tres modelos tiene transmisión manual de cinco marchas. En la versión tope de gama, el Citroën C3 suma caja de sexta.

Toyota Etios, el más potente de los tres más económicos del mercado BJI / Blue Jean Images - Corbis

Ahora bien, dicho todo esto, los motores. El Toyota Etios Hatchback se vende en su versión entrada de gama con un motor 1.5L que ofrece 103CV de potencia y 137Nm de torque; el Citroën C3, también en su versión base, tiene un motor más pequeño, de 1.2L, 82CV de potencia y 115Nm de torque; por último, el Chevrolet Joy se comercializa con motor 1.4L, 97CV de potencia y 126Nm de torque.

Capacidad del tanque y consumo de combustible

Punto muy importante a tener en cuenta ya que sirve para evaluar un eventual gasto más adelante. Si bien el consumo depende mucho del uso que se le dé y el terreno en el que se circule día a día, las automotrices proveen cálculos aproximados para tener en cuenta. También se tiene que tener en cuenta la capacidad en el tanque y evaluar todo en su conjunto para prever gastos.

El Chevrolet Joy es el vehículo con mayor capacidad en el tanque de combustible pero, a su vez, es el que más gasta dentro de esta lista

De los tres más baratos del mercado, el auto con el tanque con mayor capacidad es el Chevrolet Joy Hatchback, al que se le pueden cargar hasta 54 litros de combustible. Sin embargo, es el que más gasta aportando 9,8 litros por cada 100 kilómetros recorridos (consumo urbano). En el medio en términos de capacidad está el Citroën C3 que llega con un tanque de 47 litros y el menor consumo de esta lista: 8,4 litros por cada 100 kilómetros, según lo declarado por la marca. El último es el Toyota Etios, que ofrece un tanque de 42 litros y un consumo aproximado de 8,5 litros por cada 100 kilómetros.

Precio sugerido

Las decisiones de compra deben contemplar muchas cosas, tal y como se mencionó al principio. Lo detallado anteriormente no son más que algunas de las prestaciones más destacadas y comunes entre todos los modelos para tener en cuenta. El consejo siempre es visitar los concesionarios, informarse acerca de cada auto, servicios posventa y opciones en el mercado antes de desembolsar semejantes sumas de dinero. En cuanto a precios, todo lo que publican las automotrices no son más que valores sugeridos ya que, como consecuencia del sobreprecio, muchas veces ese número varía en el trato con los agentes de ventas.

Toyota Etios Hatchback: el más barato del mercado durante abril, se publica a $3.994.000 y es el único 0km que todavía no cruza la barrera de los $4 millones.

el más barato del mercado durante abril, se publica a y es el único 0km que todavía no cruza la barrera de los $4 millones. Citroën C3: supo lanzarse como el más barato y se mantuvo así hasta iniciado abril; aumentó un 9,9% y escaló a $4.046.200.

supo lanzarse como el más barato y se mantuvo así hasta iniciado abril; aumentó un 9,9% y escaló a Chevrolet Joy Hatchback: no viene aumentando seguido y tras un mes sin presentar variaciones, encaró abril con un incremento de apenas 3,4%; se publicará durante todo el mes a $4.409.900.

LA NACION

Temas AutosToyotaChevrolet