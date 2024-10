Qué puede pasar con los precios de las motos y los neumáticos tras la baja de aranceles a las importaciones

Escuchar

A través del Decreto 908/2024, el Ministerio de Economía reglamentó finalmente lo anunciado por el ministro Luis Caputo semanas atrás. Se confirmó, entonces, la baja de aranceles de importación a distintos rubros, con un fuerte impacto en neumáticos de autos y motos, algunos modelos de motocicletas y moldes y matrices para la producción de vehículos.

Ahora bien, la situación rubro por rubro es distinta en cada caso ya que la medida no alcanza a todos por igual. Por ejemplo, en el universo de los neumáticos, los cuales pagan un arancel del 30% –que ya se redujo este mes, dado que en septiembre era del 35%– se verá una disminución escalonada de la alícuota. En ese sentido, el arancel será del 25% a partir de enero; bajará al 20% en mayo y se acomodará finalmente en un 16% a partir de septiembre de 2025.

No obstante, fuentes vinculadas al sector le comentaron a LA NACION que “el precio del neumático no va a bajar”. Según lo que explican, “teniendo en cuenta la inflación de enero a septiembre y que el precio no se incrementó en ese período, los valores están rezagados”. En paralelo, otra cosa confirmada por el Gobierno fue la eliminación del conocido “valor criterio”.

El precio de los neumáticos no se modificaría

“Querés importar un bien que tiene valor criterio. Lo importás y decís que vale US$100. Entonces se te decía que el neumático valía US$200. Por lo tanto, no solo esa mercadería iba por canal rojo por valor criterio, sino que la Aduana te pedía una garantía (para liberarlo) y esa garantía tenía un promedio del 1% del valor de la importación”, explicaba el ministro Federico Sturzenegger a comienzos de mes.

Con estas novedades, especulan desde el sector, se podría producir la llegada de nuevas opciones de neumáticos para vehículos que competirían con las que hoy son vendidas en la Argentina.

En otra línea aparecen buenas noticias que impactarían a las fábricas. Acorde a lo que Juan Cantarella, presidente de la Asociación de Fábricas de Componentes (AFAC) le dijo a LA NACION, esta reducción a la importación de herramentales (que bajará del 35% al 12,6%) “es una medida que hace años se venía solicitando”. “Con este cambio, se genera una estructura arancelaria más racional y equitativa dentro de la cadena de valor, reduciendo el costo de la inversión para el desarrollo de autopartes locales”, añadió.

Con esta baja de aranceles se incentivaría a la producción de autopartes locales Maximiliano Amena

Esto, según sus propias palabras, no afectaría el precio al consumidor sino que alentaría a la inversión en producción local, pudiendo incrementar la cantidad de auto y motopartes producidas en la Argentina.

En cuanto al rubro de motos, hay diferencia arancelaria según el esquema de producción y venta de cada una de ellas. Para tener en cuenta, existen tres, cuya diferencia radica en la cantidad de motopartes producidas en el país e importadas: la CBU (Completely Built-Up Units), IKD (Incomplete Knock Down) y CKD (Completely Knock Down). La IKD comprende a la importación de motopartes que luego son ensambladas junto con las de producción nacional. Para tener una referencia, son prácticamente todas las motos de 150cc y no pagaban ningún arancel, por lo que no tendrían impacto en precios.

En las dos restantes –CBU y CKD– pasarán de abonar un arancel del 35% al 25% en motos de entre 50cc y 500cc y del 25% al 20% a las que superen los 500cc. Desde el sector le explicaron a este medio que los precios bajarían con más notoriedad en las que superen la mayor cilindrada, que son “modelos que representan sólo el 5% del mercado local” y son los que llegan totalmente ensamblados en el exterior.

Solo las motos de más de 500cc verían un significativo cambio de precio, aunque la industria aguarda más precisiones para analizar el impacto de la medida

Aún así, aguardan que se “publique la reglamentación para entender bien el alcance de la resolución”, por lo que habrá que esperar para evidenciar cambios en los precios, ya sea en el valor final como en la línea de producción de unidades. El Gobierno, en paralelo, difundió la lista completa de productos con baja de aranceles, donde quedan en evidencia los porcentajes de disminución arancelaria en cada uno de los rubros.