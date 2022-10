Qué significan las luces del tablero del auto y a cuáles hay que prestarles mayor atención

escuchar

Existen más de 60 indicadores en el tablero de un auto pero no necesariamente todos significan algo malo. Si bien es común alarmarse cuando una luz extraña aparece donde antes no estaba, lo recomendable es revisar bien qué es antes de llamar al mecánico o entrar en pánico.

En ese sentido, en diálogo con LA NACION, fueron los expertos de planta de Kavak, empresa de compra-venta de autos usados, los que relevaron una pequeña lista con algunos de los indicadores para tener en cuenta si aparece uno en algún momento. No obstante, antes de entrar en la simbología, hay que tener presente el color de las luces.

Si son de color azul o verde no significan que algo esté mal sino que se trata meramente de indicadores. Aparecen, por ejemplo y en algunos modelos, cuando se encienden las luces altas o bajas.

Qué significan las luces en el tablero

Ahora bien, lo importante a tener en cuenta es que no todas las alertas pueden significar algo negativo. Por ejemplo, la luz del sistema de frenado no necesariamente indica un problema a solucionar sino que puede ser que esté activado el freno de mano. La solución es simple y una vez que se desactiva, la luz desaparece y no hay mayores complicaciones.

La de nafta, por otro lado, es otra que llama la atención pero no representa una situación grave. Es, simplemente, que el combustible está escaseando y se debe cargar el tanque. No obstante, se puede conducir por un tiempo con la reserva -es decir, con la luz prendida- aunque no es recomendable hacerlo por tiempo prolongado dado que eso sí puede generar problemas de mecánica general.

Entre tanto, a las que sí hay que mirar con atención son, por ejemplo, a la de aceite rojo. En ese caso, estamos ante una baja significativa en la presión de aceite al motor y se tiene que apagar el auto lo más pronto posible. De lo contrario, podrían provocarse daños irreparables en la pieza y que incluso se tenga que comprar un motor nuevo. La alerta de temperatura también entra en esta categoría y es casi obligatorio frenar si aparece en el tablero esta alerta. Su presencia indica que la temperatura del agua del motor es muy elevada y resulta peligroso manejar en estas condiciones. Una vez que se haya enfriado, se puede conducir con normalidad aunque hay que hacer la visita al mecánico para determinar causas y solucionar el problema que lleva a un aumento tan anómalo.

