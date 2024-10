Se lanza el Gran Premio Histórico Argentino 2024, con un significado especial

Escuchar

El Automóvil Club Argentino (ACA) ya tiene todo listo para el Gran Premio Histórico de este año. La edición XXI de la competencia tendrá un condimento especial, ya que conmemorará los 120 años de la institución.

La carrera organizada por el ACA tiene como objetivo rememorar los Grandes Premios entre los años 1957 a 1975 con más de 150 vehículos clásicos -podrán participar todos los vehículos homologados hasta el año 1983-. Pero además de su valor cultural e histórico, es una carrera profesional, siendo una actividad reconocida por la FIA (Federación Internacional del Automóvil), y que otorga puntos para el Campeonato Argentino GPA y para el Campeonato Codasur.

Sobre el origen e importancia del evento, Jorge Revello, vicepresidente segundo del ACA, comentó: “El hecho más destacable para nosotros es haber llegado a 21 Gran Premios. Un hermoso proyecto que empezó para salvar el patrimonio de los autos que participaban en los grandes premios del plan canje. Si no inventábamos esto, miles de autos iban a la basura y se perdía la tradición”.

Con calendario confirmado, se llevará a cabo del 18 al 25 de octubre y se recorrerán 3 provincias en 8 días. Pasará por Junín (Buenos Aires), Santa Rosa (La Pampa), Neuquén, San Martín de los Andes, Bahía Blanca y finalizando por primera vez en Mar del Plata.

Parte de los competidores del Gran Premio Histórico de 2023

Cómo será el recorrido del Gran Premio Histórico Argentino

La largada simbólica será el viernes 18 en la central del ACA ubicada sobre Avenida del Libertador al 1800, con un recorrido que transitará por el Obelisco, pasando por Liniers y Luján hasta llegar a la YPF de la ruta 7 Km 97, donde será la largada oficial. Antes de comenzar la carrera habrá una exposición de todos los vehículos que correrán en el parque cerrado frente al Club.

Comienzo del Gran Premio Histórico 2023

El primer día de carrera finalizará en la plaza principal de Junín, para retomar la travesía al día siguiente hacia el Casino de Santa Rosa, donde terminará la primera etapa. Pasará por Carmen de Areco, Salto y Chacabuco en la etapa 1A, y por Bolívar, Guamini, Macachin y Riglos en la etapa 1B.

La etapa dos tendrá lugar desde la plaza principal de Santa Rosa hasta el edificio de la gobernación en Neuquén el día domingo. El camino será por Ataliva Roca, General Acha, Chacharramendi, Colonia 25 de Mayo y Centenario.

El lunes partirán desde la Plaza de las Banderas en Neuquén con dirección a la costanera en San Martín de los Andes, donde finalizará la tercera etapa. Atravesarán: Arroyito, Cutral Co, Zapala, La Rinconada y Junín de los Andes. Después de esto tendrán un día de descanso los pilotos, por lo que el martes 22 no habrá carrera.

Retomarán su camino el miércoles cuando comiencen el trayecto de la etapa cuatro que los llevará de vuelta hacia la gobernación de Neuquén, en el sentido contrario a la etapa tres.

La etapa cinco, al igual que en la etapa tres, partirá de la Plaza de las Banderas -Neuquén-, pero esta vez en dirección a Bahía Blanca, al Parque de Mayo. Finalmente, la última etapa tendrá lugar el viernes 25, con la largada desde el shopping de Bahía Blanca en dirección a Mar del Plata, cruzando por Coronel Dorrego, Tres Arroyos, Necochea y Miramar.

Etapa 1A : YPF ruta 7 Km 97 - Junín (largada oficial)

Etapa 1B: Junín - Santa Rosa

Etapa 2: Santa Rosa - Neuquén

Etapa 3: Neuquén - San Martín de los Andes

Etapa 4: San Martín de los Andes - Neuquén (por otro trazado)

Etapa 5: Neuquén - Bahía Blanca

Etapa 6: Bahía Blanca - Mar del Plata

Este año la edición número XXI de la carrera coincide con los 120 años del Automóvil Club Argentino. Desde la organización consideran que el número final será cerca de 140 competidores entre las 9 categorías participantes.

Por la situación económica del país se dificulta la organización del premio: el costo de hoteles, comida y nafta es un limitativo, según explicó Revello. En un momento determinado en la historia del premio se llegó a los 325 inscriptos y 410 pre-inscriptos. En esta oportunidad, se movilizará nuevamente una comunidad de más de 800 personas entre pilotos y navegantes, equipos de apoyo y auxilio, organizadores y fiscalizadores, autoridades deportivas de Codasur y prensa, y las familias de los competidores.

Como parte del reglamento de la competencia, todos los participantes tienen la obligación de entregar 5 kg de alimentos no perecederos para poder clasificar en cada etapa, lo que promedia más de 10 toneladas reunidos por edición. Por otra parte, el ACA duplica esa cantidad de alimentos para que junto a Cáritas Argentina, sean entregadas en sus delegaciones del país.

Sobre la relación de los corredores con el Gran Premio Histórico, Revello señala: “Así son los revival, todos fuimos corredores en algún momento. Volver a sentarse en el auto, sentir esa sensación, hacer los caminos, estar con el grupo de amigos. El 70% de los que participan lo hacen por la satisfacción de conocer lugares de nuestro país y compartir con amigos de años. Algo hermoso que se da es que la tradición se pasa de generación a generación y aparecen los hijos o los nietos cuando los corredores de siempre ya no pueden estar al volante”.

Los últimos años de la competición fueron difíciles, sobre todo en la pandemia. En 2020 no se pudo correr por las medidas sanitarias, pero en 2021 y 2022 se llevó a cabo de una manera especial, encapsulado en la provincia de San Luis. Se vacunó a todos los pilotos, instalaron un hospital sanitario, pero los autos tuvieron que ir por su cuenta hasta San Luis y no salir de la provincia. En 2023 ya se volvió al origen del premio, que es recorrer algunas partes -no todos porque algunos desaparecieron y otros se pavimentaron- de los grandes premios. Por esto, antes el recorrido histórico tenía unos 7000 km y ahora se corren aproximadamente 3000 km.

El plan no es solo correr, algunos pilotos llevan un auto aparte con la familia y van conociendo los rincones del país. Desde el lado turístico también es un gran beneficio. Hace mucho que el premio no pasa por Bahía Blanca, por lo que hay bastante expectativa. También se cumplen los 150 años de Mar del Plata y parte del festejo de la ciudad es la llegada y cena del premio en Torre de Manantiales.

