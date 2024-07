Podrán además disfrutar de la conveniencia de agendar sus turnos de servicios 100% on-line en forma rápida y sencilla e inclusive solicitar el retiro y entrega en su casa sin cargo a través del servicio de Pick up & Delivery, también cuenta con la actualización de módulos OTA (Over The Air), que no requiere asistir a un concesionario para mantener la última versión disponible.

Además, cuando los usuarios tengan dudas sobre las funcionalidades de su vehículo, podrán contactarse con un "Ranger Expert", una persona altamente capacitada sobre todas las características de Ranger que los asesorará en vivo.