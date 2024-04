Cómo anda el Toyota Yaris base con caja automática

Escuchar

Tras discontinuar el Etios el año último, Toyota decidió dejar al Yaris como su entrada de gama. Fue una buena decisión, pues de esa manera aceleró sus ventas y avanzó varios puestos hasta hoy ubicarse entre los 10 más vendidos del país (está sexto en lo que va de 2024).

Lanzado en la Argentina hace ocho años (por entonces llegaba importado de Tailandia, pero desde 2018 lo hace desde Brasil), en noviembre se realizó un replanteo de la línea por el cual apareció la variante XS CVT, que tiene como particularidad la de ser uno de los pocos modelos “base” en ofrecer caja automática. De esta forma, el portafolio completo del Yaris queda compuesto por nueve opciones: seis en hatchback y tres en sedán. Evaluamos la cinco puertas XS a la cual accedimos gracias al sistema de car sharing Kinto, que pertenece a la automotriz japonesa.

El interior del Toyota Yaris es sobrio y con un equipamiento correcto

Una de las razones de la gran aceptación que siempre tuvo el Yaris se asocia al diseño. Si bien no es de los autos más llamativos del segmento B, sí es un fiel representante del lenguaje estilístico que la marca le impone a sus modelos globales: sobrio, moderno, con personalidad y buenas dimensiones. No son cosas menores, pues esa conjunción muchas veces hace inclinar la balanza al momento de tomar la decisión de compra; eso, más la fiabilidad que es característica de la marca.

Claro que a diferencia de las variantes más equipadas, en este XS no hay grandes detalles ni en el exterior ni en el interior; por el contrario, hay un justo equilibrio en todo.

Yendo a la parte interna, ahí se nota una correcta calidad de materiales y terminaciones, un buen espacio para que cuatro pasajeros viajen con comodidad y también una posición de manejo que es fácil de encontrar. Todo lo que hace a los comandos están muy bien dispuestos y al alcance del conductor, y el tablero está en la ubicación tradicional (a diferencia del viejo Etios que lo tenía sobre el torpedo) y es de una lectura apropiada.

Largo: 4,145 m

Ancho sin espejos: 1,73 m

Alto: 1,475 m

Distancia entre ejes: 2,55 m

Capacidad del baúl: 310 L

Capacidad del tanque: 42 L

Peso en orden de marcha: 1135 kg

Neumáticos: 185/60 R15″

Está muy bien en lo que hace al equipamiento para ser un entrada de gama: aire acondicionado, audio con MP3, Bluetooth y 6 parlantes, pantalla multimedia de 7″ compatible con Android Auto y Apple CarPlay, entradas USB, cargador de 12 V, levanta cristales en las cuatro puertas, volante multifunción y poco más. No le vendría mal algunos elementos ya muy comunes, como sensores de estacionamiento o cámara de retroceso.

Asimismo, posee una de las dotaciones de seguridad de serie más completa del segmento: 7 airbags, anclajes Isofix, controles de estabilidad y tracción, asistente de arranque en pendiente y de frenado, frenos con ABS y EBD, y varios más. Eso sí, no cuenta con las ADAS que están presentes en las versiones más altas.

Fiable y conocida

Una vieja frase del ambiente futbolístico dice que “equipo que funciona y gana no debe cambiarse”. Y en Toyota parecen aplicar este lema con mucho eficacia (no por nada varios de sus vehículos son referentes y verdaderos éxitos de venta a nivel local e internacional, como el sedán C Corolla –hasta hace poco, el más patentado a nivel mundial– o la pickup mediana Hilux).

Por eso es que desde su desembarco en nuestro país apostó por una fórmula mecánica que no falla: bloque naftero de 4 cilindros en línea, 1.5 L de cilindrada, con cadena de distribución y sistema de variación inteligente de sincronización de las 16 válvulas (Dual VVT-i), que genera 107 CV a 6000 rpm y 14,3 kgm de par a 4200 rpm, y que en este caso se combina con una caja automática del Direct Shift CVT (continuamente variable) con 7 relaciones preprogramadas (para usar de forma manual) y tracción delantera.

Motor: naftero

Cilindros: 4 en línea

Válvulas: 16

Cilindrada: 1496 cc

Potencia: 107 CV a 6000 rpm

Par: 14,3 kgm a 4200 rpm

Caja: automática tipo CVT de 7 marchas preprogramadas

Tracción: delantera

Dirección: asistida eléctricamente

Es una apuesta que se adapta muy bien para el uso urbano y familiar al que apunta el Yaris, en el cual la alta performance se deja de lado y la prioridad está puesta en el rendimiento y la confiabilidad. Por eso se comporta con solvencia en el tránsito o cuando se lo saca a la ruta para viajes tranquilos (el motor tiene una entrega de potencia y torque bien progresiva y la caja se le asocia de forma adecuada, más allá de mostrar ciertos vicios típicos de las CVT –suele subir mucho las vueltas para encontrar el cambio justo–). No está nada mal, pero le vendrían de maravilla algunos CV y kgm más para tener un poco más de punch en algunas situaciones particulares (como los sobrepasos en ruta).

Esto se comprueba en las mediciones: acelera de 0 a 100 km/h en 11 s, recupera de 80 a 120 km/h en 8,7 s y alcanza una velocidad máxima de 175 km/h.

Una silueta conocida, la del Toyota Yaris

Por otra parte, como el foco está puesto en la eficiencia, el impulsor generalmente trabaja aliviado (a 60 km/h no pasa de las 1100 rpm y a 130 km/h se clava en 2200 rpm). ¿Cómo impacta esto en los consumos? En que sean bastante contenidos: unos 9,3 L/100 km en ciudad y 7,8 L/100 km a 130 km/h en autopista. Y una crítica más: el tanque de 42 L hace que la autonomía no sea de las mejores.

Es un coche cómodo, con buen confort de marcha (está correctamente insonorizado y las suspensiones están calibradas para absorber sin problemas las imperfecciones del terreno), de fácil manejo (es ágil, la dirección es suave y directa y moverse en espacios chicos es un placer) y que brinda confianza en el tráfico (los frenos responden muy bien). En otro orden, se lo siente estable y firme en ruta, aunque con alguna tendencia a inclinarse en curvas rápidas.

En síntesis, cumple sobradamente con su cometido .

El precio sugerido al público es de $19.185.000.