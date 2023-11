escuchar

El recordado y exitoso Volkswagen Gol ya tiene su sucesor: se trata del Polo Track, el nuevo modelo de entrada de gama de la firma alemana que llega proveniente de Brasil y que reemplaza al Polo Trend en esa posición. La afirmación no es exagerada, pues este hatchback del segmento B responde claramente a las premisas que llevaron a que el Gol fuera lo que fue: uno de los autos más vendidos de la historia en nuestro país. Nos referimos al buen diseño, la calidad constructiva, la mecánica rendidora y la excelente relación precio-producto.

Si bien podría pensarse que este Track es un Golcito mejorado, la realidad es que no es así, pues sin temor a equivocarnos podemos decir que más bien se trata de una evolución. Primero, porque como está basado en la plataforma modular MQB es mucho más amplio que su antecesor; luego, porque luce una estética mucho más moderna y actual que aquél, y también porque no desentona en cuando a las propuestas de sus rivales directos.

Dicho lo anterior, hay que hacer una aclaración: parece que VW se tomó muy en serio lo de ser el vehículo más accesible de su cartera y le recortó una cantidad importante de ítems de equipamiento (ya veremos cuáles).

Largo: 4,079 m

Ancho: 1,751 m

Alto: 1,471 m

Distancia entre ejes: 2,566 m

Despeje: 166 mm

Capacidad del tanque: 52 L

Capacidad del baúl: 300 L

Peso en vacío: 1054 kg

Neumáticos: 185/65 R15″

Un interior "espartano", sin pantallas ni tecnología

Respecto del Polo Trend (hay que recordar que esa variante había ocupado de urgencia el lugar del Gol cuando cesó la producción de éste a finales de 2021 y Volkswagen debía cumplir con las entregas pautadas) tiene algunas diferencias, como la nueva parrilla plástica tipo panal de abejas en la trompa, el paragolpes exclusivo, los faros halógenos con luces de circulación diurna (DRL), las ruedas de acero de 15″ cubiertas de serie con tazas plásticas (disimulan muy bien las toscas llantas), los espejos y manijas de puertas en negro y los apliques también negros del parante B. Nada de eso le queda mal, puesto que corre con la ventaja de que el Polo siempre tuvo una silueta más que agradable.

El baúl ofrece interesantes 300 L (no está mal para un coche chico) pero la apertura del portón solo se puede realizar con llave o desde el habitáculo, lo cual resulta molesto.

Yendo al interior (con buen espacio para cuatro adultos), encontramos una propuesta absolutamente espartana: plásticos duros, tapizados en tela, nada de embellecedores o mullidos, cero tecnología... No hay pantallas (tiene una radio digital a la vieja usanza pero sin AM); los levantacristales traseros son a manija (también old style); las butacas son de una pieza con los apoyacabezas integrados; los espejos laterales se regulan con palanquitas en las puertas (es incomodísimo acomodar el del acompañante); el tablero es analógico pero hay un display monocromático en el medio (es la computadora de viaje)... En definitiva, es bastante pelado.

La posición de manejo es buena, pero encontrarla lleva su tiempo porque la dirección no se mueve ni en altura ni en profundidad; la ventaja es que la butaca del conductor se puede ajustar hacia arriba y abajo y así compensar.

El equipamiento de confort es base: aire acondicionado, la radio tiene sistema Media Plus con conexión por Bluetooth, tres puertos USB y cierre centralizado y a distancia.

Frenos con ABS y EBD, cuatro airbags, anclajes Isofix, controles de tracción y estabilidad y asistente de arranque en pendiente componen la dotación de elementos de seguridad.

Conocido y confiable

¿Qué propone este Polo Track en la parte mecánica? Cuenta con el archiconocido motor naftero MSI de 4 cilindros en línea, 16 válvulas y 1.6 L de cilindrada, que genera 110 CV de potencia a 5800 rpm y 15,8 kgm (155 Nm) de torque a 4000 rpm, combinado con una transmisión manual de 5 cambios; la tracción es delantera.

Lo de archiconocido viene a cuento porque es el mismo conjunto que equipó a varios modelos de la marca, como el Gol, el up! o el Suran, por citar algunos. Por eso, no descubrimos nada si decimos que este combo –con unos cuantos años en su haber– le ha dado resultados excelentes a Volkswagen. Y eso tiene un por qué: el impulsor es suave y muy elástico, con una entrega de poder paulatina, pero con la reacción necesaria cuando se la necesita. Y si bien es cierto que la polenta y el punch hay que ir a buscarlos en la parte alta en el cuentavueltas, lo bueno es que aparecen cuando es necesario.

Volkswagen Polo Track 1° Edition

Por otra parte, la caja de quinta se queda corta y sin duda necesita una sobremarcha más para evitar que en autopista ande tan enroscado (a 130 km/h trabaja por encima de las 3500 rpm).

Motor: naftero

Cilindrada: 1598 cc

Cilindros: 4 en línea

Válvulas: 16

Potencia: 110 CV a 5800 rpm

Par motor: 15,8 kgm a 4000 rpm

Caja: manual de 5 marchas

Tracción: delantera

Dirección: asistida eléctricamente

¿Y cómo performa este Polo Track? Acelera de 0 a 100 km/h en 10,6 segundos, recupera de 80 a 120 km/h en 7,5 segundos y alcanza una velocidad máxima de 185 km/h. Pulgares arriba para este modelo.

En cuanto a los consumos, en ciudad demanda un promedio de 10 L/100 km, mientras que a 130 km/h constantes gasta aproximadamente 7,5 L/100 km. O sea, es bastante rendidor.

El andar es muy confortable (para cierto público puede sentirse un poco duro, pero es el sello VW), con neumáticos de perfil alto que sirven para absorber las imperfecciones del camino y suspensiones con la puesta a punto necesaria para moverse en nuestras calles.

No hay nada que reprocharle en cuanto al comportamiento dinámico, ya que es realmente impecable: cuando se desplaza en el tránsito es suave y ágil, mientras que en velocidad derrocha firmeza y aplomo tanto en rectas como en curvas (ayudan mucho sus dimensiones, las mencionadas suspensiones y la dirección asistida, que es progresiva y directa y precisa).

Al cierre de esta edición no estaba disponible el precio actualizado para este mes, pero el último valor informado es de $9.611.150.