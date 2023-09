escuchar

Cronogramas rígidos, vistas panorámicas, la sensación de estar viajando en el tiempo o a otra dimensión, comida libre a cualquier hora y desear que la experiencia dure un poco más porque volver sería demasiado abrupto. Estas son algunas de las características y sensaciones que las personas que viajan en cruceros dicen vivir a bordo. La industria de los cruceros se expandió y diversificó muchísimo desde sus inicios en 1900 y cada vez más empresas quieren abarcar el nicho. Disney es una de ellas, y esta semana se viralizaron las imágenes de su próxima novedad: el Treasure.

No es el primer miembro de la flota Disney Cruise Line, que opera desde 1998, sino el sexto, y su lanzamiento se enmarca dentro de una estrategia expansiva de la compañía que comenzó el año pasado con el lanzamiento de Disney Wish y que, además del Treasure, contempla dos embarcaciones más para 2025, con nuevos destinos respectivamente.

Bajo el eslogan de “la familia lo es todo”, va a tener capacidad para 4000 pasajeros y su diseño sigue temáticas de hits de Disney atemporales que van desde El Rey León y Aladdin, a Coco, Star Wars y Marvel. Su debut oficial está programado para el 21 de diciembre de 2024. Va a zarpar desde Puerto Cañaveral, en el estado de Florida en Estados Unidos y su itinerario consistirá en siete noches alrededor del Caribe.

El Treasure es el sexto crucero de la línea de Disney y zarpará desde Puerto Cañaveral en diciembre del 2024

Para los nostálgicos empedernidos

Desde la compañía del ratón hacen énfasis en que la experiencia del Treasure (pero también de cualquier crucero de la Disney Cruise Line en general) está diseñada para los aficionados de los films y los nostálgicos de los buenos tiempos. “Todo está envuelto en una temática de aventura que queremos que inspire a las familias a que se den cuenta de que el tesoro más importante que podemos tener son las memorias que creamos junto a nuestros seres queridos cuando estamos de vacaciones”, dijo Jonathan Frontado, director de Relaciones Públicas de Disney Cruise Line.

De proa a proa y de temprano a tarde, la nave cuenta con salones y experiencias dispuestas a modo de “parque de diversiones” en altamar. Un ejemplo es Jumbeaux’s Sweets, un negocio de postres y cosas dulces de arquitectura victoriana y empapelados rosas que emana a Jumbeaux Café, la heladería ficticia de la bulliciosa metrópolis de mamíferos que aparece en la película Zootopia. En el interior hay una escultura de la oficial Judy Hopps y Nick Wilde, y hay una oferta de más de 20 sabores de helado artesanal.

Los camarotes tienen baño privado y vista al océano

Por otro lado están Heihei Café y Jade Cricket Café, dos cafeterías más informales inspiradas en Moana y Mulán, las dos princesas de Disney, en donde se sirve café, té y otros refrigerios. En la primera, que lleva el nombre del compañero de Moana, hay un efecto eco de caracoles en contacto con el agua y los muebles rinden homenaje a una técnica de construcción tradicional usada por los polinesios. La segunda cafetería hace homenaje al grillo amigo de la familia Fa, Cri-Kee, y está decorada con flores de ciruelo sobre paredes azules, los símbolos de la fuerza, belleza y herencia, y mostradores metálicos que simbolizan la armadura de la protagonista.

La cosa no termina ahí y, en materia de experiencia gastronómica, también hay repertorio. Para empezar está Plaza de Coco, un comedor de comida tradicional mexicana con mesas dispuestas alrededor de un escenario con actuaciones especiales que van variando. En la primera, la historia de Miguel y su familia continua donde lo dejó en la pantalla mientras se reúnen en Mariachi Plaza para llevar a los invitados a un viaje lleno de música que celebra los recuerdos y la unión familiar; en la segunda noche, Miguel se reune con sus tatarabuelos y los transporta a Santa Cecilia con la ayuda de su guitarra mágica para la celebración del Día de los Muertos.

Además de lugares de entretenimiento, hay varios restaurantes inspirados en los films de Disney

Worlds of Marvel, 1923, The Rose, Palo Steakhouse y Enchanté del chef Arnaud Lallament son otras experiencias gastronómicas disponibles dentro del crucero.

En materia de entretenimiento orientado a menores de edad (aunque no exclusivo), la embarcación cuenta con clubes y espacios con guias capacitados para supervisar las actividades, como Disney’s Oceaneer Club, Edge, Vibe y It’s a Small World Nursery. También está AquaMouse: Curse of the Golden Egg, una atracción que sumerge a los pasajeros en el mundo de los cortos animados de Mickey y Minnie Mouse, en un recorrido arriba de jets por una pasarela cubierta por encima de los pisos más altos del crucero.

También está el Periscope Pub el primer espacio de la línea inspirado en el film del 1954, “20.000 Leguas de Viaje Submarino”. El diseño lleva la impronta del steampunk de metales pulidos e industrial del siglo XIX y está pensado como un lugar de distensión para ver deportes y noticias en vivo acompañados por un menú de cervezas artesanales.

El crucero podrá reservarse a través del sitio web a partir del 20 de septiembre.

Otros espacios incluyen al Gran Salón principal, con una temática de aventura y Aladdin, con estatuas y decoración doradas; cerca de este el Skipper Society, un salón tematizado con la atracción Jungle Cruise de los Parques Disney; y el centro Sarabi, con actividades diurnas y entretenimiento nocturno exclusivo para adultos tematizada por la naturaleza y fauna de la sabana retratada en “El Rey León”.

Las suites son otra cosa. Destaca la Tomorrow Tower Suite, de más de 600 metros cuadrados con espacio para ocho huéspedes, ubicada en lo alto del embudo de proa del barco y un ventanal de dos pisos con vista al horizonte abierto. Está inspirada en el parque temático EPCOT, con piezas de arte futuristas, detalles en metal fundido y en vidrio, áreas para comer, dormir y jugar y ascensor y baños privados.

La suite más grande tiene más de 600 M2 y una vista al horizonte completamente descubierta.

Cómo reservar y cuánto sale

El early booking del Treasure ya está disponible, aunque exclusivamente para miembros del Disney Cruise Line Castaway Club. Las reservas se van a abrir para el resto de los interesados el próximo 20 de septiembre.

Aunque no se anunciaron oficialmente los precios de la experiencia del Treasure, se puede inferir que estará por arriba de los valores de los cruceros de Disney Cruise Line hoy disponibles que, si se opta por una de las opciones de paquete más baratas, rondan valores de alrededor de US$4000, que suelen incluir una semana para dos personas.

