Volkswagen presentó una nueva versión del T-Cross: cuánto cuesta

Volkswagen presentó una nueva versión del T-Cross, uno de los SUV más vendidos en octubre, según la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara). El modelo, que contabilizó 709 matriculaciones en octubre y acumula 4333 ventas en lo que va del año, estrena la alternativa Trendline 200TSI con transmisión automática, que se ubica apenas por encima de la entrada de gama, pero con variación de caja.

De esta manera, la versión Trendline 200TSI AT se convierte en la segunda opción más económica del T-Cross. Por encima de ella y su variación manual, siguen figurando las Comfortline AT 200TSI, Highline AT 200TSI y la Highline Bitono AT 200TSI, la tope de gama.

“El T-Cross sigue creciendo y reforzando la confianza que significa para los clientes que eligen manejarlo todos los días. Un vehículo moderno, robusto y con mucho equipamiento que, sin dudas, seguirá destacándose en su segmento”, afirmó Martín Massimino, director comercial del Grupo Volkswagen Argentina.

El T-Cross presentó una nueva versión

Cómo es la nueva versión del Volkswagen T-Cross

Por empezar, el Volkswagen T-Cross Trendline AT 200TSI viene con un motor de 1.0 litros turboalimentado de 116 CV de potencia, combinado con una transmisión automática tipo Tiptronic de seis velocidades.

En cuanto al diseño, estrena nuevos paragolpes delanteros y traseros y faros LED con “luz de conducción diurna” integrada además de un nuevo diseño en las ópticas traseras. En el interior, aparece una pantalla semiflotante con VW Play y Wireless App-Conect, además de un cargador inalámbrico disponible según la versión. El volante está forrado en cuero y se le incorporaron las levas además de haberse renovado también los tapizados.

A esto se le suma, en comparación a la versión entrada de gama, seis speakers que aportan, según señalan desde Volkswagen, “mayor calidad de sonido”. Estos detalles no están disponibles en la versión manual de entrada de gama.

En términos de seguridad, el modelo que se fabrica en Brasil, volvió a ser calificado con la puntuación más alta en las pruebas de seguridad de LatinNCAP dado que viene con un paquete que incluye frenado autónomo de emergencia con reconocimiento de peatones y sensor de fatiga y alerta sonora y visual para el uso de cinturones de seguridad. Además, como parte del equipamiento de serie aparecen seis airbags (frontales, laterales y de cortina), control electrónico de estabilidad, bloqueo electrónico del diferencial, asistente de arranque en pendiente y control de tracción, entre otros.

Esta nueva versión viene disponible en seis colores

Por su parte, esta unidad está disponible en seis colores: Blanco Puro, Plata Pirata, Azul Egeo, Negro Universal, Gris Platino y Rojo Sunset. Cualquiera de ellos viene con una garantía estándar de tres años con la opción de extenderla con el programa de garantía extendida por un año adicional o 20.000 kilómetros.

Cómo es el plan de financiamiento y cuánto cuesta

Solo para este modelo, Volkswagen lanzó una campaña de financiación que ofrece la posibilidad de financiar a una tasa de 9,9% con un plazo de 12 meses una sumatoria de $10.500.000.

Para cerrar, la automotriz confirmó que el Trendline AT 200TSI ya está disponible en todos los concesionarios del país y que registran los siguientes precios en noviembre:

Trendline MT 170TSI: $33.058.850

Trendline AT 200TSI: $34.768.100 (nueva versión)

Comfortline AT 200TSI: $37.433.200

Highline AT 200TSI: $41.015.100

Highline Bitono AT 200TSI: $37.339.000

LA NACION