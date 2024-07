Agenda Vida Digital

Escuchar

GRATIS

ILVEM. Ofrecerá un seminario sin cargo sobre la “Creación de un Programa Digital de Afiliados”. Informes: info@ilvem.com y 1154224742

CON DESCUENTO

ECI COMPUTACION. Brindará clases particulares de “Microsoft Office 2024″. Lectores de “La Nación”: 30% de descuento. Informes: www.ecicomputacion.com.ar y 1155154032

ILVEM. Dictará clases personalizadas de “MS Excel” para niveles iniciales y avanzados. Lectores de “La Nación”: 40% de descuento. Informes: 11-5422-4742 y info@ilvem.com

ARANCELADOS

ECI 2024 - UBA. El Departamento de Computación de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires (UBA) comunica que del 29 de julio al 2 de agosto desarrollará la 37º edición de la “Escuela de Ciencias Informáticas” (ECI). Los cursos propuestos son: “Evaluación de interfaces de usuario” (castellano), “Deep Learning for Computer Vision and Scene Understanding” (inglés), “Modeling and Analysis of Complex Systems” (inglés), “NeuroIA: Modelando circuitos corticales mediante herramientas de Machine Learning” (castellano), etcétera. Duración: 15 horas (presenciales) por curso. Informes: www.dc.uba.ar/eci

IMAGE CAMPUS. Informa que brindará bonificaciones y beneficios para quienes se inscriban anticipadamente a las Tecnicaturas Superiores que iniciará en 2025. La currícula incluye “Desarrollo de Videojuegos” (desarrollo y programación de videojuegos con Unity 3D y Unreal Engine), “Arte y Animación para Videojuegos” (arte digital, animación e integración con motores de videojuegos), y “Game Design” (producción y diseño conceptual de videojuegos), entre otras carreras. Informes: www.imagecampus.edu.ar

EVENTOS

ASIMOV CUP. Es la competencia de robots, presencial y gratuita, que la asociación estudiantil IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) del Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) realizará 3 de agosto. En esta edición, concursarán cuatro categorías: Sumo, Minisumo, Carreras y Fútbol. Informes: https://ieeeitba.org.ar/asimovcup

ITBA/OATEC. El Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) anuncia que hasta el 31 de agosto mantendrá abiertas las inscripciones para participar de la 9° edición de la “Competencia Argentina de Tecnología | Oatec”, encuentro diseñado para inspirar vocaciones científico/tecnológicas entre estudiantes de secundaria de todo el país. La convocatoria 2024 abordará la “Tecnología en el Agro” y premiará a los participantes que logren llegar a los primeros tres puestos. Informes: www.oatec.org.ar

