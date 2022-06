Blinkay por parquímetros: cómo funciona la aplicación que controlará el estacionamiento medido en la ciudad desde mañana

Un cambio de era se aproxima. Desde mañana, el estacionamiento medido en la ciudad de Buenos Aires estará regulado por una aplicación digital que reemplazará a los tradicionales parquímetros. Las terminales, ubicadas principalmente en el Casco Histórico y algunos barrios porteños, comenzaron a ser retiradas ayer y serán parte del mobiliario urbano en desuso. Momentáneamente, no habrá cobro del servicio por dejar el vehículo en la vía pública.

A partir de mañana, ya se utilizará la aplicación Blinkay, disponible para los sistemas operativos Android e iOS, que deberá descargarse en los teléfonos celulares y demandará crear un usuario a través de un correo electrónico. Para quienes no cuenten con teléfonos, estará disponible la opción de comprar horas de estacionamiento en los comercios adheridos.

Actualmente hay 3500 espacios regulados en los barrios de Retiro, Monserrat, San Nicolás, San Telmo, Recoleta y Balvanera. En los sitios controlados se colocaron carteles con un código QR para realizar la descarga de la app en forma ágil y rápida.

Los carteles del estacionamiento medido ya cuentan con nueva información sobre el sistema digital que debutará mañana GCBA

Blinkay funciona mediante geolocalización. Al momento de usarla, se debe introducir en la app en qué zona se dejará estacionado el vehículo y seleccionar durante cuánto tiempo. Luego se puede efectuar el pago con la opción Iniciar parquímetro y el sistema emitirá una alerta cuando el tiempo de estacionamiento esté por finalizar.

Se podrá ingresar varios medios de pago y elegir uno de ellos al momento de estacionar. Con la opción de prepago, el usuario podrá elegir la cantidad de horas que quiere estacionar y pagar el total por adelantado con tarjeta de crédito, débito o con Mercado Pago. Con la modalidad pospago, se debe seleccionar una cantidad de horas deseadas e iniciar la sesión de estacionamiento. En este último caso estará la opción de parar la sesión en cualquier momento y pagar solo el tiempo que se usó. O terminar el tiempo que había seleccionado y pagar el total al final. Esta modalidad solo estará disponible para pagos con tarjeta de crédito cargada en la app.

Blinkay, para cualquier forma de pago, brindará la posibilidad de ampliar el tiempo de estacionamiento si es necesario. Entre las ventajas del dispositivo digital aparece la opción de recuperar el dinero del tiempo que no se haya consumido, en caso de retirar el vehículo antes de lo previsto. La app se promociona como una herramienta que “no necesita precargas, ni monedas, ni comisiones y que se paga cómodamente desde el teléfono para olvidarse del parquímetro”.

Los nuevos carteles con el código QR para descargar la nueva app que controlará el estacionamiento medido Gerardo Viercovich - LA NACION

La remoción de los viejos parquímetros comenzó ayer. Ya se retiraron unas 20 unidades y quedan otras 100 que serán quitadas en los próximos días. Los comerciantes, que hasta el fin de semana vendían cospeles para usar en las terminales, seguirán siendo parte del sistema porque la red de locales podrá vender horas de estacionamiento.

Mediante la aplicación, se controlará la vigencia del estacionamiento medido, las horas que cada vehículo tiene permiso para permanecer en los espacios regulados y cuáles cuentan con la autorización correspondiente, es decir, qué autos pertenecen a residentes que tendrán habilitado hasta un vehículo por domicilio para dejarlo gratis en la vía pública en un radio de 300 metros de su vivienda.

Cuando el usuario pague el estacionamiento, ya sea a través de la aplicación o en los comercios adheridos, quedará asentado en el sistema de pagos. Los agentes de tránsito controlarán con cámaras las patentes de los vehículos y chequearán en tiempo real si la tarifa fue abonada o se encuentra vencida.

Son 3500 lugares los que están regulados dentro del perímetro donde funciona el estacionamiento medido

Los dispositivos móviles utilizados por los agentes se conectan directamente con el sistema central. En caso de que la tarifa no se encuentre abonada habrá una tolerancia de 15 minutos; pasado ese tiempo, si no se abonó el estacionamiento la patente es enviada al centro de procesamiento para realizar el acta de infracción correspondiente. Este sistema permitirá también, a través de las capturas, detectar infracciones como vehículos estacionados en doble fila, en paradas de colectivo o invasiones de carriles. Desde la Secretaría de Transporte y Obras Públicas de la ciudad aseguraron que los autos que no abonan el estacionamiento medido o tengan el tiempo vencido no deben ser acarreados.

El estacionamiento medido regirá de lunes a viernes de 8 a 20 y los sábados de 8 a 13, lo que implica una hora diaria libre más entre semana, ya que el sistema anterior corría hasta las 21. Las tarifas serán de $45 por hora para los autos y $22,5 por hora para las motos.

Para los vecinos que viven en la zona controlada sigue abierto el registro de residentes para estacionar gratis. Hasta el momento se anotaron más de 1400 personas y los demás interesados podrán sumarse en www.buenosaires.gob.ar/estacionar. Se deberán registrar con DNI o servicio con domicilio dentro de la zona tarifada, número de partida de ABL (el beneficio aplica solo para unidades de vivienda), cédula única de identificación del vehículo o cédula para autorizado a conducir y no tener deuda del Impuesto de Radicación de Vehículos e Infracciones de Tránsito.