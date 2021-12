Costa Salguero: cuáles son los pasos para desarmar el complejo si el proyecto se aprueba en la Legislatura

Una intensa jornada de debate se espera hoy en la Legislatura porteña, en la anteúltima sesión del año antes del recambio que se producirá la semana próxima, cuando el oficialismo seguirá manteniendo la mayoría simple aunque con un bloque menos numeroso. El encuentro, que empezará el mediodía, estará rodeado de manifestaciones de distintos sectores de la oposición convocadas en rechazo a los temas que serán ejes de la discusión; principalmente, la rezonificación de las tierras de Costa Salguero y Punta Carrasco para ser en parte comercializadas y desarrollar un complejo urbanístico, junto a un parque público ribereño.

El proyecto, elaborado por el gobierno porteño, ya fue aprobado en primera lectura y sometido a audiencia pública. Si hoy recibe los avales necesarios, la Ciudad estará en condiciones de avanzar sobre las 18 hectáreas que componen los predios, de las cuales –según lo acordado en los debates– 14 serán de parque público y las restantes, de viviendas, oficinas y comercios con diferentes espacios culturales, deportivos y de recreación, con una altura máxima de 24 metros. El proyecto choca hoy contra otro obstáculo: una causa judicial que declaró inconstitucional la venta de las tierras.

Costa Salguero y Punta Carrasco

El fallo fue apelado por el Ejecutivo local y todavía se aguarda una resolución al respecto. Pero, más allá de eso, el plan del oficialismo es contar con la aprobación de la rezonificación y esperar lo que pueda resolver la Justicia; es decir, tener toda la reglamentación acorde para avanzar con el plan si la nueva sentencia resulta favorable. Además, en otra instancia, al Tribunal Superior de Justicia de la ciudad (TSJ) deberá analizar un pedido popular movilizado por el Frente de Todos junto a organizaciones protectoras del medio ambiente y de la sociedad civil, que juntaron 50.000 firmas para crear un parque público en toda la superficie.

Con 26 bancas propias de Pro más 12 aliados (nueve de la Unión Cívica Radical/Evolución, dos del Partido Socialista y uno del GEN), el bloque oficialista reúne hoy 38 legisladores del total de 60; ese número se reducirá a 32 desde el 10 de diciembre. Lo cierto es que para para aprobar la rezonificación de Costa Salguero se necesitan 31 votos positivos, una cifra que parece muy fácil de alcanzar. El Frente de Todos y sectores de la izquierda se reunirán en la vía pública para hacer sentir el rechazo.

En la misma sesión se debatirán 11 convenios urbanísticos, así como el proyecto Costa Urbana, sobre un predio de 71 hectáreas en la Costanera Sur, en desuso hace casi 30 años, de las cuales 50,8 se transformarán en espacio verde y público y 20,8 alojarán viviendas y comercios.

Vestigios de un gigante

Con todos los frentes abiertos, el gobierno porteño se dispone a cumplir el objetivo de “llevar más ciudad al río” y cambiar la impronta que existe hoy sobre la costa de la Capital. Para eso, además de superar con éxito las instancias legislativas y judiciales, tendrá que transformar Costa Salguero y Punta Carrasco, sitios emblemáticos de los años 90 y símbolos de convenciones y congresos.

Los vestigios de un viejo gigante que va quedando atrás ya comienzan a verse y la actividad comercial y social se está reduciendo a medida que se vencen los contratos de concesión. Las oficinas que pertenecían a la aerolínea Latam cerradas y un hotel abandonado son dos síntomas de los tiempos que vendrán en Costa Salguero. La actividad del club de golf, un gimnasio, un salón de eventos y los estacionamientos continúan dándole vida al lugar. Antes de la pandemia, tenía un promedio anual de asistentes superior a 500.000, con más de 80 eventos al año.

El proyecto del oficialismo contempla la creación de un parque público en el 77% de la superficie de Costa Salguero y Punta Carrasco

Con un panorama incierto sobre la resolución judicial que habilite vender la tierra, en la Ciudad aún no le ponen fecha de inicio a las obras para desarmar Costa Salguero. Desde la Secretaría de Desarrollo Urbano admitieron a LA NACION que, mientras siga habiendo trabas, la idea es prorrogar los permisos de uso de las instalaciones a los privados para que la infraestructura no quede en desuso y abandonada. En otras palabras, quieren evitar posibles usurpaciones y tomas. Además, por el momento, no hay indicios de qué desarrolladores privados podrían invertir en el lugar, aunque sí hay un proyecto ya diseñado.

“Estamos recuperando un predio que hace más de 30 años usa un privado para que puedan disfrutarlo todas las personas que viven, trabajan y estudian en la ciudad, y los turistas”, sostienen en el gobierno porteño como principal argumento ante el rechazo de la oposición. El proyecto contempla la venta del 22,5% de la superficie, la porción donde se construirán edificios, calles y veredas. La comercialización de los predios de Costa Salguero y Punta Carrasco forma parte del denominado Distrito Joven, en el denominado sector 5, reservado para parque público, recreativo, cultural, espacio residencial, comercial y de servicios.

En tanto, el 77,5% de la ocupación del suelo estará destinado a espacio público. “Con el fin de aumentar las áreas verdes y el carácter sustentable del proyecto, la superficie de pisada del área urbanizable se reduce al 22,5%, redistribuyendo la disposición de los volúmenes edificables y modificando las tipologías edilicias, permitiendo así aumentar la relación tanto del parque como de la trama urbana existente con el río, dando lugar a grandes extensiones de espacio verde”, dice el despacho de comisión que se votará hoy en el recinto. En toda la extensión de predio se deberán incluir estacionamientos para bicicletas cada mil metros, con sistema de guardería o con anclajes antivandálicos, además de la instalación de ciclovías y bicisendas.

Las viviendas construidas podrán ser de uso familiar, residencias comunitarias o estudiantiles; también se habilitará la posibilidad de instalar apart hotel, hotel boutique, hoteles de entre 1 y 5 estrellas, y albergues turísticos. Restaurant, pizzería, grill, bares, cafés, cervecerías, heladerías, kioscos, comisarías, centro de atención primaria de salud, salones deportivos, estacionamientos, comercios minoristas de diversos rubros y hasta un helipuerto son otros servicios que prevé el proyecto.