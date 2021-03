Culto al “dios araña”: encuentran un templo de 3200 años con un extraño mural

Un grupo de arqueólogos identificó un mural de unos 3200 años que, se cree, rinde culto a una divinidad arácnida. La imagen apareció en el norte de Perú, pintada al costado de un antiguo templo de adobe y consideran que representa a un “dios araña” zoomorfo que empuña un cuchillo. Los científicos manifestaron que puede estar asociado con la lluvia y la fertilidad.

El mural fue pintado en la provincia de Virú, en la región peruana de La Libertad. La imagen está hecha con colores ocre, amarillo, gris y blanco, sobre una pared de adobe de 15 metros de largo y 5 de ancho. Si bien la noticia trascendió en los últimos días, el hallazgo se produjo el año pasado, después de que gran parte del sitio fuera destruido por agricultores locales que intentaban ampliar sus plantaciones de palta y caña de azúcar.

Para los expertos, el santuario es obra de la cultura Cupisnique precolombina, que se desarrolló a lo largo de la costa norte peruana hace más de 3000 años.

Una imagen del mural hallado en Perú. Si bien no se advierte a simple vista, los arqueólogos identificaron la figura de una araña empuñando un cuchillo Régulo Franco / La República

Régulo Franco Jordán, arqueólogo, señaló que, por su ubicación estratégica cercana al río, creen que el templo pudo haber sido dedicado a las deidades del agua. “Lo que tenemos aquí es un santuario que hubiera sido un centro ceremonial hace miles de años”, expresó al diario La República.

“La araña del santuario está asociada con el agua y era un animal increíblemente importante en las culturas prehispánicas, que vivían de acuerdo con un calendario ceremonial. Es probable que haya una ceremonia especial del agua sagrada que se llevó a cabo entre enero y marzo, cuando las lluvias caían de las áreas más altas“, agregó.

Según los arqueólogos, alrededor del 60 por ciento del complejo, que se encuentra a 500 kilómetros de Lima, fue destruido en noviembre del año pasado cuando los agricultores de la región utilizaron maquinaria pesada para intentar ampliar sus campos de cultivo.

Jordán bautizó al templo como “Tomabalito” por su proximidad al yacimiento arqueológico conocido como el Castillo de Tomabal. “El lugar fue registrado y el descubrimiento quedará protegido hasta que termine la pandemia y se pueda investigar adecuadamente”, informó la prensa peruana.

El “dios araña” no es la única obra de arte animal antigua que ha aparecido en Perú en los últimos meses. En octubre de 2020, la forma de un gato enorme, que data de entre 200 a. C. y 100 a. C., emergió durante el trabajo para mejorar el acceso a una de las colinas que dominan los famosos geoglifos de la línea de Nazca del país.

