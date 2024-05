Investigadores descubrieron la cura más efectiva contra la resaca

Escuchar

Uno de los grandes problemas para los que beben alcohol de manera regular es el día después: la resaca. Si bien existen muchos alimentos naturales que ayudan a contrarrestar los efectos de este malestar, un grupo de científicos está desarrollando un gel que será útil para los que quieran estar preparados luego de una noche de copas de más.

Según la comunidad científica, lo más recomendable es no ingerir alcohol, ya que tiene efectos negativos para el organismo; sin embargo, beber con moderación cada cierto tiempo no tendrá consecuencias. Pero hay que tener en cuenta qué se bebe y su cantidad, porque serán determinantes en la famosa “resaca” que tendrá la persona al día siguiente. En este sentido, lo mejor es tomar abundante agua, ya que el alcohol deshidrata el cuerpo, y comer verduras y frutas que ayuden a recomponer.

Científicos trabajan en un gel que podría eliminar la resaca Freepik

No obstante, hasta el momento no existe un producto que pueda eliminar la resaca del todo, es por eso que un grupo de científicos de la Universidad ETH Zúrich, de Suiza, trabaja en la fabricación de un gel que podrá ayudar a aliviarla, ideado para aquellas personas que no tienen pensado alejarse de las bebidas alcohólicas.

¿Qué se sabe hasta el momento? Que este producto está fabricado a partir de fibras de proteína de suero, con sal y agua, para que adquieran esta forma de gel. Lo curioso de este producto es que se basa en lácteos para cumplir su función y contiene hierro, glucosa y oro.

La función que tendrá este gel es la de trasladar la descomposición del alcohol del hígado al tracto digestivo. ¿Qué significa esto? Que el hígado no producirá el acetaldehído, que es el principal contribuidor a la resaca que tanto malestar genera al día siguiente de una noche de copas.

El gel fue probado en ratones y obtuvo grandes resultados Freepik

Cabe destacar que este producto todavía se está poniendo a prueba en ratones, a los que se le da alcohol y luego se prueba los efectos de este invento. El resultado fue que la aplicación del mismo, 30 minutos después de haber bebido, disminuyó en el trascurso de cinco horas el nivel de alcohol un 56%. Esto es un gran avance para este estudio, pero todavía falta tiempo para verlo en las farmacias.

Uno de los que se refirió a este descubrimiento que podría revolucionar las consecuencias del consumo de alcohol, fue el profesor Raffaele Mezzenga, del Laboratorio de Alimentos y Materiales Blandos de la ETH de Zúrich: “Es más saludable no beber alcohol en absoluto”. Asimismo, añadió: “Sin embargo, el gel podría ser de particular interés para las personas que no quieren dejar el alcohol por completo, pero no quieren ejercer presión sobre sus cuerpos y no buscan activamente los efectos del alcohol”.

Si bien los científicos avanzaron bastante en el desarrollo de este producto, todavía faltan muchas pruebas para que se apruebe de manera definitiva y salga al mercado. Por el momento, solo se pidió la patente, pero cada vez falta menos para que se transforme en una realidad.

