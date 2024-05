Las misteriosas esferas de Dyson con las que se podría explicar la existencia de vida alienígena

Escuchar

Los astrónomos pasan gran parte de su vida laboral en plena observación del cosmos, con el fin de comprender su funcionamiento y el origen de ciertos fenómenos que aún no podemos explicar desde la ciencia. Además, siempre está presente el entusiasmo por descubrir vida alienígena dentro de nuestra Vía Láctea y, para ello, se puso en práctica un sistema que desarrolló el físico Freeman Dyson en 1960, conocido como las esferas de Dyson.

El universo guarda misterios recónditos que de momento la especie humana no logró explicar ni tomar conocimiento. La presencia de vida extraterrestre es una de las razones que le quita el sueño a los científicos, con el objeto de saber que no estamos solos en el espacio. Para ello, un grupo de investigadores estudió diversas estrellas de nuestra galaxia con el propósito de aplicar la hipótesis de las esferas de Dyson.

Pero, ¿qué son estas esferas? Se entiende que son estructuras hipotéticas construidas por seres intergalácticos con una inteligencia superior a la humana. Para Freeeman, su creador, este sistema podría envolver completamente a estrellas con el fin de utilizar toda su energía de una forma provechosa y eficiente.

En el artículo que se publicó en Monthly Notices of the Royal Academy of Sciences, se detalló el resultado de la expedición Proyecto Hephaistos - II, el cual señala que habría estrellas que son candidatas a ser este tipo de estructuras. Por ende, se abrió una ventana de esperanza sobre la existencia de vida extraterrestre.

Las esferas de Dyson surgieron en 1960 gracias a la teoría del físico Freeman Dyson (Fuente: Midjourney/Sarah Romero)

Este tipo de configuración masiva y diseñada por inteligencia muy superior a la nuestra hace que lleguen a una civilización de Nivel II de la Escala de Kardashev, la cual mide el grado en que una sociedad avanzó al punto de requerir volúmenes mayores de energía.

Cómo es posible comprobar esto y quién está detrás de conocer su origen

El estudiante del doctorado sobre fenómenos astronómicos, Matías Suazo, de la Universidad de Upssala, Suecia, lideró una investigación con el uso de fotometría de alrededor de cinco millones de fuentes para construir un catálogo de posibles esferas de Dyson. Gracias a la puesta en práctica de tecnología y datos previamente analizados, clasificaron diferentes observaciones infrarrojas y ópticas en busca de exceso de anomalías que no puedan ser explicadas por fuentes de energías naturales.

El objetivo partió de diferenciar los cuerpos celestes que emiten radiación infrarroja de forma natural de los que no, como los anillos de polvo circunestelar y las nebulosas. Tras ello, los científicos identificaron fuentes de energía infrarroja inexplicable. De cinco millones de cuerpos interestelares, solo siete podrían ser esferas de Dyton y considerarse potencialmente contenedoras de vida extraterrestre.

“Esta estructura emitiría calor residual en forma de radiación infrarroja media que, además del nivel de terminación de la estructura, dependería de su temperatura efectiva”, escribieron Suazo y los partícipes del estudio en el artículo. “Se ha desarrollado una canalización especializada para identificar posibles candidatas a esfera de Dyson centrada en detectar fuentes que muestren excesos infrarrojos anómalos que no puedan atribuirse a ninguna fuente natural conocida de dicha radiación”, agregaron.

“Todas las fuentes son claras emisoras del infrarrojo medio, sin contaminantes claros ni firmas que indiquen un origen obvio en el infrarrojo medio (...) La presencia de discos de escombros calientes rodeando a nuestros candidatos sigue siendo una explicación plausible para el exceso infrarrojo de nuestras fuentes”, concluyó Suazo sobre su hallazgo.

