Un científico aseguró que vivimos en una simulación como en la película Matrix: en qué basa su teoría

Dentro del campo de la ciencia existen una infinidad de teorías sobre el mundo en el que vivimos; sin embargo, un físico elaboró una que generó polémica, en la que propone que vivimos en un universo simulado. Todos sus argumentos los dio a través de una investigación que se compartió en la página de Universidad de Portsmouth el año pasado.

El encargado de elaborar esta nueva teoría fue el físico Melvin M. Vopson, quien asegura que nuestra realidad es una construcción simulada. “La hipótesis del universo simulado postula que nuestra realidad es una construcción simulada, muy parecida a un sofisticado programa de computadora o una simulación de realidad virtual. En este escenario, las leyes físicas que gobiernan nuestra realidad son algoritmos, y nuestras experiencias tangibles son simplemente generadas por los procesos computacionales de un sistema inmensamente avanzado”, introduce el abstracto de la investigación.

El autor de esta investigación concluyó que todas las galaxias, planetas y formas de vida son una simulación por computadora meticulosamente programada Unsplash

Es decir, el autor de esta investigación, cuyo recorte partió desde los tiempos de la antigua Grecia hasta la actualidad, concluyó que todas las galaxias, planetas y formas de vida son una simulación por computadora meticulosamente programada, ya que con el tiempo se volvieron más sofisticadas e inmersivas, y, en este sentido, que las reglas de la física son “simplemente algoritmos”.

El autor se basó en películas y series que tratan la Teoría del Universo como, por ejemplo, Matrix (1999). Además, aseguró que en la misma “naturaleza simulada” existiría fallas o patrones, entonces, el desafío reside en encontrarlas a partir de las leyes de la ciencia. Sin embargo, no hay marco definitivo para distinguir entre realidad simulada y no simulada.

El encargado de elaborar esta nueva teoría del universo simulado fue el físico Melvin M. Vopson creativeprocess

Dentro de la comunidad de científicos, esta teoría despertó tanto fascinación como escepticismo, porque quedó la pregunta abierta de si existe evidencia científica que afirme o desestime la hipótesis de un universo simulado. En el libro Reality Reloaded: The Scientific Case for a Simulated Universe, Melvin M. Vopson investiga las conexiones entre la ciencia de la información, los avances tecnológicos, los conceptos de vanguardia en física y, por supuesto, la hipótesis del universo simulado. No obstante, el autor aseguró: “Se necesitan más estudios antes de que podamos afirmar definitivamente la hipótesis del universo simulado”.

Debajo de la publicación, varios usuarios interesados en este tipo de temas, respondieron a la teoría. “El mundo de la simulación por computadora existe solo gracias a la imaginación humana y dentro de ella, tenemos la maravillosa capacidad de soñar e imaginar infinitas variaciones y posibilidades sobre cualquier cosa que ya exista, ya sea en el mundo físico que compartimos con todos los demás o en nuestro propio mundo mental interno”, introdujo uno de ellos, y luego remató: “En el mundo, gran parte de nuestro pensamiento, creencias, ideas y teorías se heredan de las variaciones personales de otras personas. Tan probable como el mundo simulado por computadora es el mundo donde nuestra realidad no es más que una hormiga, en un planeta de hormigas teniendo un sueño extraño”.

Hasta el momento, es difícil refutar la idea del universo simulado, pero se trata de una idea distinta y muy disruptiva dentro del mundo académico.

