Pronóstico del tiempo: ¿cómo estará el clima durante la semana del 20 de mayo?

Lunes: vuelve brevemente el sol

El lunes nos devolverá el sol y el viento templado para alegría de los friolentos. Se espera un amanecer con cielo ligeramente nublado, mínima de 5ºC y viento leve a moderado del norte, que nos podría dejar una sensación térmica mucho más baja, especialmente en la zona suburbana donde la percepción podría bajar hasta los 3ºC. La buena insolación de superficie junto al descenso de aire caliente promoverán una rápida recuperación térmica a partir de media mañana apuntalando el termómetro hasta una máxima de 16ºC en una tarde con cielo parcialmente nublado y algo ventosa. El cierre promete 13ºC, bastante menos fresco que las últimas noches.

Martes: vuelve el cielo mayormente nublado

Se acaba la oferta solar, el martes traerá de vuelta el manto de nubes para dejarnos cielo mayormente nublado desde la madrugada. El amanecer aprovechará la cobertura nubosa para presentar una mínima menos fría, con 10ºC de piso térmico, con viento leve desde el norte. El cielo seguirá nublándose progresivamente, pero sin estimación de lluvias a pesar de la frondosa nubosidad baja en lo que serán las últimas horas con viento caliente que llevarán el termómetro hasta los 16ºC al promediar el día. Antes del atardecer rotará la veleta para iniciar un nuevo episodio meteorológico en el estuario con seis días seguidos con circulación de aire frío. Los primeros soplos patagónicos serán muy débiles por lo que no incidirán en la temperatura nocturna, ahora cuidada por los cúmulos bajos en un cierre con 13ºC.

Miércoles: ligeramente inestable

El miércoles ofrecerá otro día con cielo mayormente nublado. Se espera que el viento siga soplando débilmente para moldear un amanecer sin sol, pero no tan frío, con mínima de 11ºC. La jornada se perfila con una ligera inestabilidad, donde alguna llovizna o lluvia débil y aislada no desentonaría en cualquier franja del día. La tarde conservará los nubarrones con viento moderado del sudeste y máxima de 16ºC, y se espera un nuevo cierre en 13ºC manteniendo la inestabilidad que seguirá jugando a favor para que no caiga tanto la temperatura nocturna.

Jueves: leve descenso de la mínima

La mañana del jueves ofrecerá las últimas horas con nubarrones amenazantes. Se estima un amanecer un poco más fresco con 9ºC, viento moderado del sur y cielo mayormente nublado. La jornada podría mostrar algunos claros en el cielo durante la mañana, con un poco más de viento con respecto a los últimos días. La tarde ya no ofrecería probabilidad de precipitaciones, aunque conservaría el cielo cubierto con máxima de 15ºC. Se espera un cierre algo ventoso con cielo parcialmente nublado y 12ºC. Atención los que vuelvan tarde, se espera un marcado descenso de temperatura a partir de la medianoche y durante toda la madrugada.

Viernes: sigue bajando la temperatura

El viernes presentará un reingreso de aire frío, lo que se traducirá en un descenso de temperatura. Ya el amanecer avisará de un día un poco más frío, con mínima de 7ºC con viento leve del sur que nos daría una sensación térmica invernal y cielo mayormente nublado. Volveremos a tener una ligera inestabilidad con el aire frío forzando a los cúmulos a dejarnos alguna llovizna. Lentamente durante la mañana empezará a disminuir la nubosidad, para dejarnos cielo parcialmente nublado promediando el día con máxima de 13ºC y viento moderado del sudoeste. Hacia la noche se empezará a despejar el cielo y a intensificar la circulación de aire desde el sur. Se prevé una noche mucho más fría que las anteriores, con 8ºC y cayendo fuerte hacia la medianoche y madrugada.

Borrador del fin de semana

El sábado se perfila con una mañana brutalmente fría. Con 4ºC en la ciudad de Buenos Aires y 2ºC en el Gran Buenos Aires con el viento llevando la percepción cerca del bajo cero. Si se encuentra en un acto patrio vaya directo a servirse un chocolate caliente. Se espera un día con sol, pero con mucho frío, con solo 11ºC de máxima y algo ventoso, los que salgan a la noche deberán lidiar con 7ºC. El domingo promete menos viento y más sol con valores térmicos muy parecidos, pero sin recálculo de sensación térmica.

Eso es todo amigos. A partir del martes comienza una hilera de varios días de viento desde el cuadrante sur lo que mantendrá planchado al termómetro vespertino, por suerte la frondosa nubosidad mantendrá a la mínima para no llevarnos a valores de frío extremo. De todas formas será una semana ventosa por lo que habrá que salir muy abrigado de casa. Se vienen varios días con viento sur y poco sol por lo que poco podrá hacer el termómetro llegando a un feriado del 25 de mayo con características polares. De todas formas habrá revancha para los friolentos, mayo terminaría con varios días de viento norte y un importante ascenso de la temperatura, pero eso será recién a partir del próximo lunes.

¡Tengan todos una gran semana!

