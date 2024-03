Escuchar

Lunes: probabilidad de tormentas fuertes

Comienza una jornada difícil para todos los que tengan que moverse por la calle, donde es muy probable que tengamos que lidiar con tormentas desde temprano, por lo que es posible que todos lleguen al trabajo o a las aulas empapados. La franja más inestable de toda la semana corresponderá a la mañana de hoy, donde no descartamos tormentas fuertes que enciendan todas las alertas meteorológicas por abundante caída de agua, ráfagas de viento, actividad eléctrica y ocasional caída de granizo. Esperemos que los núcleos esquiven la ciudad o se debiliten en el camino, caso contrario podríamos estar a merced de algunos pasajes de tiempo severo. Se espera una mínima de 22ºC en un amanecer ventoso y con cielo cubierto, donde ya podría estar lloviendo. La frondosa nubosidad y las ráfagas se mantendrán hasta la tarde, intercalando diferentes ritmos de precipitación en una jornada donde el mercurio no podrá progresar a pesar del viento norte y se recortará en 25ºC vespertinos. La noche ofrecerá menos inestabilidad lo que podría traducirse en lluvias más débiles y aisladas o en un cese de precipitaciones. La nubosidad baja y el viento norte no permitirán un rápido enfriamiento nocturno por lo que tendremos un cierre templado de 23ºC.

Martes: siguen las lluvias y tormentas

El martes ofrecerá una nueva tanda de lluvias en la ciudad. Se espera un amanecer inestable, donde algunos chaparrones intermitentes no estarían fuera de libreto, con viento leve desde el norte y mínima de 23ºC. Será otro día con constante descenso de aire templado, por lo que se prevé una acotada amplitud térmica; el termómetro no escalará más allá de los 27ºC, en una tarde donde conservaremos la probabilidad de tormentas aisladas con una importante intensificación del viento. La noche seguirá expuesta a precipitaciones de diferente intensidad en un cierre templado con 24ºC y podría volver a encenderse el ventilador a la hora de irnos a dormir. Algunos modelos no tienen clemencia con los laburantes de a pie, el martes podría llover todo el día.

Comienza una semana muy inestable y se esperan tormentas fuertes para el lunes. Se vienen cuatro días seguidos con probabilidad de precipitaciones Aníbal Greco - LA NACION

Miércoles: menos inestabilidad

Para el miércoles esperamos otra jornada inestable pero lejos de la intensidad de los últimos días. Se estima un amanecer con cielo mayormente nublado, viento moderado a regular desde el este y mínima de 23ºC. Tendremos toda la jornada techada por nubarrones bajos con permanente amenaza de lloviznas o alguna lluvia cortita. Hacia la tarde se espera una importante atenuación del viento, de todas formas la falta de sol y el aporte de aire fresco y húmedo desde el río desalentarán al termómetro que solo se animaría a 26ºC. Los cúmulos bajos nos privarán nuevamente del fresco nocturno en un cierre con 23ºC.

Jueves: otra vez lluvias

El jueves renovará la probabilidad de precipitaciones más activas en el estuario. Se espera un amanecer mayormente nublado, con viento leve desde el norte y mínima de 23ºC. Será otro día a puro nubarrón con probabilidad de lluvias intermitentes durante la mañana. La tarde se muestra menos inestable con posibilidad de precipitaciones más débiles y aisladas, cielo cubierto y máxima de 27ºC. Hacia el final del día tendremos un ingreso de aire frío que provocará un marcado descenso de temperatura, que llevará los 23ºC de la noche hasta 20ºC a la medianoche. Todavía estaremos expuestos a lluvias aisladas durante la madrugada.

Viernes: de a ratos vuelve el sol

Para el viernes se espera viento del sudeste que barrerá parte de la nubosidad por lo que podríamos esperar algunas cuotas de sol después de tantos días nublados. Se prevé un amanecer con cielo mayormente cubierto, viento fuerte y mínima de 19ºC. Con el correr de las horas se irán atenuando las ráfagas para llegar a una tarde con cielo parcialmente nublado y una máxima otoñal de 24ºC. El viento frío se quedará soplando todo el día y renovará la inestabilidad en un cierre donde alguna llovizna nocturna no desentonaría.

Borrador del fin de semana

Se espera un sábado nuboso, pero sin estimación de precipitaciones hasta el momento, con viento leve o calmo, cielo parcialmente nublado y máxima de 27ºC. La jornada dominical mostraría un patrón sinóptico parecido con una temperatura vespertina un poco más alta

Eso es todo, amigos. El verano se toma la semana y prácticamente le baja la persiana a la temporada de la mano de varios días sin sol, donde el permanente techo de cúmulos bajos nos dará poca amplitud térmica, lo que favorecerá a que la mínima no baje y que la máxima no repunte. Serán jornadas difíciles para aquellos que tengan que moverse por la vía pública. No subestimen las alertas, “El Niño” puede dejarnos buenos acumulados con el respaldo de las tormentas equinocciales que suelen ser más fuertes en la transición de estaciones. Cuidado con las precipitaciones de hoy, ya que algunos pasajes de la mañana podrían dejarnos fuertes tormentas

¡Tengan todos una gran semana!

