Pronóstico del tiempo: cómo estará el fin de semana largo, día por día

Jueves: regresan las nubes

El jueves suma otro casillero a la hilera de tardes veraniegas. Desde temprano, el termómetro avisa que vamos rumbo a un día con alta temperatura con el mercurio iniciando la cuenta en 21°C, viento moderado del norte y cielo parcialmente nublado. A diferencia de las últimas jornadas, no hay tanto sol y se produce una rotación de veleta vespertina que anuncia la llegada de aire fresco desde el río como para que el termómetro no se dispare a valores de calor extremo. Se espera una tarde con cielo mayormente nublado y una máxima de 31°C. La noche cierra con 25°C con una importante intensificación del viento. A pesar de que el día muestre varios momentos con cúmulos cargados amenazantes, no hay previsión de lluvias.

Viernes: otro día de verano

Para el viernes se espera una mínima alta, con el mercurio largando desde 23°C por lo que el ventilador habrá quedado prendido toda la noche. La mañana mostrará cielo parcialmente nublado y viento moderado, con una ligera inestabilidad. Se estima sol intermitente, con algunos pasajes más nublados y otros tramos más soleados, y viento desde el norte arrimando aire caliente para empujar el mercurio hasta otra tarde de calor veraniego con el termómetro en 32°C. La noche cerraría templada, con 26°C y sin previsión de lluvias para los que quieran salir.

Sábado: tarde de pileta

El sábado será la última jornada de altas temperaturas de la saga. Prepárense para una tarde de pileta, para el chapuzón inaugural de la temporada, para el primer Marco Polo. La mañana volverá a mostrar una mínima alta para la época, con 23°C de salida. Se espera un día con mucha nubosidad, con viento norte aportando aire caliente para moldear una nueva tarde veraniega con el mercurio por encima de los 33°C. La noche se encuentra a salvo en un cierre templado con el termómetro clausurando en 23°C. El sábado será la mejor jornada del fin de semana para los que quieran planificar actividad al aire libre si no les molestan las altas temperaturas.

Domingo: probabilidad de precipitaciones por la tarde

Todavía hay divergencias en el comportamiento atmosférico de la jornada dominical y tiene que ver con el horario de entrada del aire frío. Sabemos que rota la veleta y que puede llover: todos los modelos plantean eso, pero algunos muestran una entrada de aire tardía que permite liberar el mediodía e, incluso, promueve una tarde de calor con desmejoras y lluvias desde el atardecer. Otros análisis plantean un arribo de aire frío más temprano, pinchando la tarde. Se estima una máxima de 29°C, aunque puede haber lugar para un batacazo térmico, en una tarde con cielo mayormente nublado y las lluvias a la vuelta de la esquina. De hecho, algunos pronósticos señalan que podría llover antes. La noche ya plantea probabilidad alta de precipitaciones, con lo cual se repetiría un comportamiento muy similar al del domingo anterior, aunque con acumulados mucho más austeros.

Lunes: se desinfla el termómetro

El fin de semana largo cierra con una jornada muy agradable, que empieza con mucha nubosidad, viento frío y el termómetro en 15°C, lo que advierte que las mañanas templadas quedaron momentáneamente atrás. Aquí también hay algunas diferencias: algunos algoritmos aseguran que el día ya empieza con el cielo limpiándose progresivamente, mientras que otros plantean una madrugada y amanecer todavía inestable y ponen la recuperación a media mañana. Con el correr de las horas, el viento frío y seco se irá llevando la nubosidad para dejarnos una tarde a pleno sol. Por el viento antártico, el mercurio solo lograría 23°C como máximo esfuerzo, lo que mostrará una brutal caída de la temperatura. Puede que muchos prefieran el calor suave del lunes para programar alguna salida al planteo veraniego del sábado. En ese sentido, cabe resaltar que la máxima del lunes será la mínima del sábado y domingo.

Spoiler alert

El resto de la semana mostrará temperaturas más bajas con respecto al calor de estos días y el termómetro sin poder llegar a marcar 30°C. Se esperan 27°C para el martes y 29°C para el miércoles y jueves. Además, se estima una semana con mucho sol y viento de direcciones variables sin que ningún cuadrante se logre imponer. No se vislumbran lluvias.

Eso es todo, amigos y amigas. Se vienen varios días de calor estival que hará delirar a la hinchada veraniega. Si bien no nos metemos en un segmento de calor extremo, con temperaturas agobiantes y sofocantes, estamos ante un período de máximas altas que plantearán un escenario muy incómodo para los laburantes. El hecho de contar con seis días seguidos de estas características puede encontrarnos pronto resoplando por el calor. De todas formas, todavía se puede dormir, aunque no nos sobra nada. A dos semanas del comienzo del verano meteorológico, el calor intenso ya se estrenó en la ciudad.

¡Hasta la semana que viene!

@JopoAngeli