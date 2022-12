Pronóstico del tiempo en Buenos Aires: ¿cómo estará estará este fin de semana largo?

escuchar

Jueves: siguen las tardes sofocantes

Otra jornada agotadora en el estuario: claro que al estar enmarcada en un día no laborable puede hacer que no todos la padezcan, incluso que muchos la disfruten. Tras otra noche en la que habrá costado dormir y un amanecer con viento leve y cielo parcialmente nublado, desde muy temprano, el termómetro emprendió su corrida térmica para flagelarnos con otro día de calor extremo con el mercurio por encima de los 36°C, aunque algunos modelos auguran todavía más calor. Un día sofocante, sin atenuantes, difícil para el que lo toque andar por la calle, con cielo mayormente despejado por la tarde como para hacer las cosas más difíciles. La noche podría brindarnos una leve brisa fresca desde el río que, de todas formas, no lograría atenuar la temperatura nocturna en un cierre muy caluroso con 28°C. Superado el jueves, podremos decir que lo peor de la ola de calor ha quedado atrás.

Viernes: probabilidad de tormentas aisladas

Para mañana, esperamos el regreso de la nubosidad a nuestro firmamento en una mañana con viento desde el este. La falta de insolación de superficie durante toda la mañana y la circulación de aire más fresco harán que el termómetro baje un par de escalones con respecto a los últimos días. Se esperan muchas nubes altas y medias, y los cirrus y los altocúmulos oficiarán de media sombra como para sobrellevar mejor el día en una jornada que, de todos modos, anexará otra tarde de calor intenso con el mercurio rebasando los 34°C. Se estima una tarde y noche inestable, donde no se podría descartar alguna tormenta aislada promovida por el aporte de calor de nuestra superficie. Los modelos aún no se ponen de acuerdo, pero algunos posicionan las potenciales lluvias mucho más tarde. Lo cierto es que la inestabilidad solapará la juntada para ver el partido de la selección argentina en el Mundial Qatar 2022 y la mesa afuera estaría en duda. Hacia la medianoche, hay una leve intromisión de aire frío desde el sudeste, aunque lamentablemente son pocas horas y se renueva la posibilidad de precipitaciones.

Sábado: afloja el calor

El sábado será la jornada más esperada de toda la tira, con la veleta que anuncia un viento más fresco desde el este durante todo el día, lo que se traducirá en un leve descenso de la temperatura. Se estima una jornada con nubosidad variable, pero con buenas cuotas de sol. Se prevé un día más ventoso para configurar una tarde muy agradable, con el mercurio recortándose en 31°C, lo que a esta altura sería una verdadera ganga. La noche cierra estable con 27°C y sin previsión de lluvias. El sábado parece ser el mejor día para planificar actividad al aire libre con temperaturas mucho más agradables para los que quieran salir un rato de casa sin cocinarse bajo el sol. Es una pausa al calor extremo.

Domingo: último día de la ola de calor

El domingo marcará el final de esta saga de días sofocantes, pero como la entrada de aire frío se espera cerrando el día, el termómetro volverá a envalentonarse para dar su última función de mucho calor. Se espera una jornada con cielo algo nublado y viento del noroeste arrimando aire caliente para empujar el mercurio a una tarde de pileta, en la que el termómetro logrará los 34°C. Hacia el atardecer, comenzarían las desmejoras con probabilidad de lluvias y hasta tormentas aisladas por la noche. Sin embargo, cabe aclarar que algunas simulaciones prevén un comienzo más temprano del evento, ya comprometiendo las últimas horas de la tarde. Hacia el final del día, comenzará la entrada de aire frío para promover un marcado descenso de temperatura y dar por terminada la ola de calor.

Spoiler alert

El lunes y martes mostrarían cierta mesura térmica con el termómetro por debajo de los 30°C; y recién el miércoles volveríamos a una tarde de calor intenso. Tras ello, el jueves y viernes retomaríamos la circulación de aire fresco con el mercurio retrocediendo nuevamente.

Eso es todo amigos y amigas. Siguen las temperaturas extremas, aunque el hecho de que el último tramo se dé en un fin de semana largo hace que se pueda sobrellevar mucho mejor. El verano golpeó duro de entrada y configuró la primera oleada de altas temperaturas ni bien se estrenó: toda una muestra de por qué en meteorología el período estival comienza el 1° de diciembre. Por suerte, la semana que viene el termómetro nos hace precio, aunque -de todas formas- esto recién empieza y queda mucho verano por delante.

¡Hasta la semana que viene!