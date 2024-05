Lo abandonaron de bebé en un hospital y no querían adoptarlo por su condición de salud hasta que una joven enfermera llegó a su vida

Escuchar

Todo empezó una noche de marzo del año pasado. Teresita, una enfermera de 32 años que trabaja en el área de terapia intensiva pediátrica del hospital maternoinfantil de la ciudad de Salta, estaba de guardia. Mientras hacía una suplencia en un sector que no es el suyo, escuchó el llanto de un bebé. Fue hacia la habitación y se sorprendió al encontrarlo solo. “Los bebitos siempre están internados con sus papás y pregunté por qué él no estaba con nadie” , recuerda.

Ahí supo que el pequeño, que tiene una insuficiencia intestinal y una esperanza de vida limitada, estaba internado desde su nacimiento. Además, había sido abandonado y no tenía quien lo visitara. “Me di cuenta de que estaba molesto y necesitaba que le cambiaran el pañal. Lo bañé, le cambié la ropa, lo alcé y lo hice jugar” , recuerda Teresita. Al día siguiente, la escena se repitió y, cuando terminó su guardia en el sector, tomó la decisión de continuar yendo a visitarlo fuera de su horario laboral.

Al tiempo, se enteró de que el pequeño había sido declarado en situación de adoptabilidad, es decir que no era posible una revinculación con la familia de origen y la Justicia considera que puede ser dado en adopción. Sin embargo, por su situación de salud, que requiere de asistencia permanente, no se había encontrado en la red de registros de postulantes a guarda adoptiva ningún candidato dispuesto a ahijar al bebé. De cara a ese panorama, Claudia Güemes, la jueza de familia interviniente en el caso, lanzó una convocatoria pública nacional (un llamado abierto a toda la comunidad), pero tampoco hubo resultados.

Serafín tiene hoy un año y once meses. Está internado desde que nació.

“Al empezar a visitarlo, no me di cuenta de cómo iba a crecer, día a día, ese amor que siento por él. Cuando me enteré de que estaba la posibilidad de adoptarlo por una convocatoria pública, me postulé: lo que él necesitaba era una familia y yo estaba segura de aceptar los cambios que iban a venir en mi vida” , reconstruye Teresita.

El viernes pasado, a las 8.30 de la mañana, en una emotiva audiencia judicial que tuvo lugar en el mismo hospital, la jueza le otorgó la guarda preadoptiva del pequeño, que tiene un año y once meses. “Es un niño que esperaba mucho amor. Le gusta mucho jugar, las cosquillas y los libros: su preferido es La Granja de Zenón. A pesar de que tiene una malformación en los brazos que le provoca rigidez y no puede flexionarlos, él hace todo para poder dar vuelta las páginas”, lo describe su mamá.

“Él valía todo”

Cuando Teresita reconstruye su historia y la de Serafín (como lo llamaremos en esta nota para preservar su identidad), lo hace a través de momentos que fueron marcando la consolidación del vínculo. Por ejemplo, cuando junto a un grupo de otras enfermeras y médicas, le organizaron su bautismo y el festejo de su primer cumpleaños.

En febrero de este año, Teresita se tomó todo el mes de vacaciones y tuvo una certeza: quería pasar cada día junto al pequeño: “Empecé a notar que cuando estaba con él las horas pasaban y yo no me daba cuenta. Cuando me iba a mi casa pensaba en cómo habría dormido, si alguien lo habría alzado y cuidado”. Fue a partir de ese momento que, poco a poco, empezó a plantearse la posibilidad de postularse a la convocatoria pública para adoptarlo.

“Lo pensé mucho, todos los días, hasta que lo decidí. Sabía que iba a cambiar por completo mi vida, a tener que estar en el hospital todo el tiempo, las 24 horas, los siete días de la semana, por su condición de salud” , detalla. “Yo vivo sola, tengo mi rutina, me gusta ir al teatro, ver danzas, salir a compartir con mi familia. Todo eso iba a cambiar. Pero me di cuenta de que el amor que yo le tenía y que él merecía, valía todo”.

La jueza Claudia Güemes, junto a Teresita y el pequeño.

La jueza Claudia Güemes explica que en Salta hay una “escasez de legajos de postulantes a adopción”. “Tenemos solamente 17 en toda la provincia, y hay que tener en cuenta que la mayoría se postula para bebés que sean sanos”. Por eso, cuando le avisaron que había una candidata para adoptar a Serafín, se emocionó.

“Me dio más alegría todavía el saber que era una persona del ámbito de la salud, porque lo que más me preocupaba era su condición. Cuando supe que había una interesada y encima enfermera, con esa vocación enorme, dije: ‘Esto no puede ser más perfecto’”. Finalmente, tras conocer a Teresita, ese pálpito terminó de confirmarse: “El amor que tiene hacia el niño es emocionante. Es la madre ideal para ese bebé”.

“Siempre quise adoptar”

La familia de Teresita está compuesta por sus padres y cinco hermanos. A comienzos de marzo, acompañada por una de sus hermanas, se acercó a la Secretaría Tutelar a preguntar cómo eran los trámites para postularse a la adopción. Después de Semana Santa, presentó todos los papeles. “Claudia, la jueza, se encargó de mover cielo y tierra para que saliera lo más rápido posible, entendiendo que Serafín tiene una enfermedad de una complejidad enorme, que limita sus posibilidades de vida, y que los tiempos de él no pueden esperar lo que muchas veces se demoran algunos trámites” , asegura Teresita.

Dice que, en el fondo de su corazón, ella siempre quiso adoptar. “Pensaba: si hay un niño esperando una familia, ¿por qué no darle ese amor? Aunque nunca creía que iba a ser un niño con estas condiciones de salud. Es increíble cómo manda el corazón. Me dijo: ‘aquí es’ y ahí fue” , señala en relación a Serafín. Y, rápidamente, agrega sobre su hijo: “Para mí, es el más bello”.

Los papás de Teresita son maestros y, hasta el momento, ninguno de sus hermanos tiene hijos, con lo cual Serafín se convirtió en el primer nieto y sobrino de la familia. Desde que les transmitió su decisión, todos acompañaron a Teresita en su deseo de convertirse en su mamá. De hecho, ya habían conocido al pequeño el día de su bautismo, cuando ella los invitó a participar: “Cuando les conté que me iba a postular para adoptarlo, se emocionaron y se pusieron a llorar. A la audiencia de la semana pasada vinieron todos, fue hermoso”.

El momento en que la jueza le dijo a Serafín: "Acá está tu mamá que te ama y que te quiere cuidar”.

Fue el viernes 26 de abril a las 8.30 de la mañana, en una sala en la que estuvieron presentes todos los operadores jurídicos intervinientes en el proceso, el equipo interdisciplinario del hospital, Teresita y su familia. Luego, Güemes, en un acto simbólico, pidió ir a ver al niño junto con Teresita: “Entré con barbijo a la habitación, tomando todos los cuidados que requiere su estado de salud, y le dije: ‘Acá está tu mamá que te ama y que te quiere cuidar’” , cuenta la magistrada.

Desde ese momento, Teresita (que se tomó en el trabajo licencia por adopción), está las 24 horas junto al pequeño. Duerme pegada a su cama, en una reposera: “Puede ser dura, pero para mí no hay nada mejor que estar al lado de él, que poder cantarle cuando se despierte, adornar su camita, abrazarlo y mimarlo”.

El sueño de llevarlo a casa

Desde que nació, Serafín nunca salió del hospital. Los paseos que Teresita hace con él son siempre dentro de la institución, con un soporte para sostener el suero al que está conectado para poder alimentarse. El sueño de esta mamá es poder llevarlo a su casa: está haciendo los trámites en su obra social para que le otorguen la posibilidad una internación domiciliaria: “El alta médica para dejar el hospital ya la tiene”, cuenta.

Los papás de Teresita, felices junto a su primer nieto.

Cuando puedan irse, el pequeño seguirá necesitando asistencia permanente. “Él vive gracias a una alimentación que se llama nutrición parenteral que se administra por un catéter venoso”, explica Teresita. Aunque conoce desde el primer momento la condición de salud de Serafín, como mamá, “es muy difícil” aceptarla: “Obviamente uno quiere que tenga muchos años de vida por delante. Es un niño que canta, balbucea, se hace entender, juega. Voy a hacer todo por él, ir a donde sea, con tal de que tenga la mejor calidad de vida”.

Los cambios que Güemes vio en el pequeño desde que lo conoció por primera vez hasta hoy, gracias al vínculo que hizo con Teresita, son enormes: “Es impresionante cómo evolucionó gracias a la estimulación y el amor de su mamá. Es otro niño. Un niño que mira a su mamá con esos hijos que ven los hijos: embelesado”.

¿Qué le diría a otras personas que están pensando en la posibilidad de adoptar? Teresita responde: “Que si tienen dudas, se acerquen a preguntar, porque hay gente que está preparada y puede despejarlas”. Y agrega que aún hay muchos mitos vinculados a la adopción que necesitan ser derribados, como que “una persona sola no puede adoptar” o que los trámites son infinitos. “Les diría que se animen”, resume la mamá con una sonrisa.

