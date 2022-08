Lorena Oliva

1 ¿Cómo podés acercarte a una persona en situación de calle? En caso de querer ayudar a una persona en situación de calle, el primer paso es “entablar un diálogo”, sugiere Jorge Vega, fundador de Lumen Cor, una organización que asiste a personas en situación de vulnerabilidad extrema. Jorge enumera una serie de consejos:



● Proponete entablar el diálogo durante el día, acompañado de un familiar o amigo. Evitá acercarte solo, de noche o en lugares aislados, a menos que se haga en grupo con una organización de la sociedad civil.



● Ponete a disposición de la persona y ofrecele ayuda en un lenguaje claro y sencillo.



● Escuchá atentamente la problemática de la persona.



● Preguntale su nombre de pila y mencionalo durante el diálogo para generar empatía.



● Buscá transmitirle confianza con una sonrisa y un trato amable. Convidarle un café caliente es una buena “excusa” para comenzar una charla.



● No le des dinero a menos que sepas el uso que va a darle. Es preferible preguntarle “qué necesita” y entregarle ropa, comida u otro bien.



● Tené a mano datos útiles (teléfonos, direcciones, días y horarios de atención de servicios sociales) y proporcioná esos datos por escrito de forma clara y en letra de imprenta.



● Trabajá en red con diferentes organizaciones de la sociedad civil. Invitá a la persona a que se acerque a esos espacios para tener una atención profesional.



● No forcés a la persona en caso de que no quiera recibir ayuda. Es preferible dejarla y volver a intentar otro día.



● No le des tu número de teléfono particular ni la dirección de tu casa.



● Procurá establecer algunos límites. Por ejemplo, no ser permisivo con las faltas de respeto, no acceder a demandas excesivas y evitar manipulaciones.



● No le entregues medicamentos, a menos que la persona tenga una receta a su nombre y tenga vigencia. No es recomendable entregar psicofármacos bajo ningún concepto.



● En caso de querer ayudar de forma sistemática, podés sumarte como voluntario al servicio social de alguna organización de la sociedad civil.





2 ¿Cuál es el teléfono correcto al que tenés que llamar si necesita ayuda? Antes de llamar, y en caso de ser posible, preguntale a la persona qué necesita. Si el operador telefónico otorga un número de gestión, tenelo a mano por si la asistencia se demora más de lo debido y es necesario hacer un reclamo.



● CABA: 108



● Provincia de Buenos Aires: 0800-666-7232



● Bariloche: 103



● Tucumán: 911



● Mar del Plata: 147



● Rosario: 147



● Córdoba: 107



● Mendoza: 0261-449-3022



●Salta: 911



● Jujuy: 103



● Ciudad de La Plata (WhatsApp): 0221-609-9407



● Chaco: 0800-888-6472



● Tucumán: 0381-4310980 o 0381-4311370 interno 306



● Ciudad de Córdoba: Línea 103 o por WhatsApp a 351-595-0589



● Ciudad de Corrientes: 379-5015619 (celular) o 379-4474340 (fijo) o al 0800-5555-6864



● Misiones: 3764-367690



● Neuquén: 0800-333-0944



● Río Negro: 0800-333-0944



● Ciudad de Salta: 105



● Santiago del Estero: 103



El mapa interactivo del Observatorio Nacional de Políticas Públicas sobre Personas en Situación de Calle cuenta con información sobre espacios que dependen de organizaciones sociales y brindan asistencia: ingresar al mapa.

“En las grandes ciudades el estado tiene un número a donde llamar para dar aviso sobre personas que duermen en la calle”, dice Martín Giovio, voluntario de Red Solidaria

3 ¿Cómo podés ayudar a sanar su salud física y mental? Es importante no perder de vista que vivir en la calle no es únicamente no tener una casa, departamento o cuarto donde pasar el día o dormir. Las personas que se encuentran en esa situación también suelen tener otro tipo de vulneraciones de derechos y, por lo general, sus lazos afectivos son mínimos o inexistentes. En muchos casos, padecen o han padecido situaciones de violencia, atraviesan adicciones o transitan problemas de salud mental.



●Centro de Integración Monteagudo, de la organización Proyecto 7. Distintos profesionales atienden consultas médicas exclusivamente a varones en situación de calle. Se ofrecen espacios terapéuticos para trabajar lo vinculado a la salud emocional y, en casos de consumo problemático de sustancias, se construye la demanda de tratamiento y se articula con otras instituciones. También funciona una enfermería que administra la medicación y realiza curaciones. Funciona todos los días. Queda en Monteagudo 435, CABA. Tel. 11 4912-3568



●Centro de Integración Frida, de la organización Proyecto 7. Está orientado a mujeres cis y trans, con o sin hijos. Promueve la atención de salud a través de la articulación con hospitales y salitas, y facilita el acceso a la salud sexual y reproductiva. En casos de consumo problemático de sustancias, trabajan desde una perspectiva de reducción de riesgos y daños y articulan con instituciones especializadas en este tema. También se llevan adelante espacios psicoterapéuticos semanales, tanto individuales como grupales, que fortalecen la convivencia. Está en 15 de Noviembre 2317, Parque Patricios. Tel. 11 4304-2524 o 11 4305-6014.



●Parroquia Sagrado Corazón, de Barracas. El primer y tercer sábado de cada mes, ofrece atención médica y psicológica. Funciona en Av. Vélez Sarsfield 1351 esquina Iriarte.



●Parroquia San Expedito, de Balvanera. Los segundos y cuartos sábados de cada mes brinda atención médica. Está en Bartolomé Mitre 2411, esquina Azcuénaga.



●Plaza Barrancas de Belgrano.Todos los martes brindan asistencia médica durante la cena que ofrece la parroquia San Martín de Porres.



●Mezquita de Palermo. Todos los martes a la noche la parroquia San Martín de Porres entrega la cena y ofrece asistencia médica.



●Línea 141. Si una persona muestra signos de intoxicación producto de un consumo problemático, se puede llamar a la línea 141 desde cualquier parte del país.



●Lumen Cor. La “Red del Posadero” brinda atención médica y psicológica y cuenta con acompañantes terapéuticos todos los días. Consultar sedes y horarios de atención en www.lumencor.org o por WhatsApp al 11-2714-7078.





4 ¿Querés colaborar para que tenga un plato de comida? Recorridas por los barrios:



●Caminos Solidarios. Podés sumarte a las recorridas grupales nocturnas que están organizadas por zonas y donar dinero, alimentos o artículos de higiene. Ingresá a su página de Facebook o escribiles por WhatsApp al 11-3869-6849 o por mail a caminossolidariosargentina@gmail.com



●Amigos en el Camino. Como voluntario, podés colaborar y sumarte a las campañas permanentes de donación de medias, kits de higiene personal, alimentos y frazadas. La compra de los kits se puede hacer online en su web. También podés ponerte en contacto a amigosenelcamino@gmail.com o por WhatsApp al 11-5838-7458.



●Lumen Cor. Podés ser parte de las “Mañanas de la Caridad” para compartir un desayuno en espacios al aire libre con personas en situación de calle, escuchando sus problemáticas y trabajando articuladamente con la red de profesionales. Podés ser voluntario cualquier día de la semana. Escribí a fundacion@lumencor.org o al WhatsApp 11-2714-7078.



●Fundación Sí. Las recorridas nocturnas se realizan todos los días y podés sumarte o colaborar con donaciones de abrigo, alimentos o elementos de higiene desde su página web, llamar al 011-4775-6159 o escribir a info@fundacionsi.org.ar.



●Cáritas. Podés sumar tu ayuda para donar alimentos, cocinar y repartir viandas. Están en Balcarce 236, Piso 1, CABA. Podés llamar al 011-6091-0300 o escribir a comisionacional@caritas.org.ar.



●Red Solidaria. Podés ser voluntario o donar frazadas, sopas, alimentos y artículos de aseo personal. El contacto es por WhatsApp al 11-4915-9470.







Lugares fijos para almorzar:



●Centro de Integración Monteagudo de la organización Proyecto 7. Funciona todos los días y queda en Monteagudo 435, CABA. Tel. 11 4912-3568.



●Parroquia Nuestra Señora De Caacupé. Todos los días a las 12 horas. Queda en Av. Rivadavia 4879, Caballito. Tel. 4901-1811 o 4904-0648.



●Iglesia Metodista. Todos los lunes de 10 a 17 en Av. Rivadavia 4044, Almagro.



●Parroquia Sagrado Corazón. Solo los sábados, en Av. Vélez Sarsfield 1351 esquina Iriarte, Barracas.



●Parroquia San Expedito. Sirven comida los días sábados desde la 9 y ofrecen atención médica incluida (segundos y cuartos sábados de cada mes). En Bartolomé Mitre 2411 esquina Azcuénaga, Balvanera.







Lugares fijos para cenar:



●Centro de Integración Monteagudo (para varones) de la organización Proyecto 7. Funciona todos los días y queda en Monteagudo 435, CABA. Tel. 11 4912-3568.



●Parroquia de San Carlos Todos los días a las 19:30 en Don Bosco y Quintino Bocayuva, en Almagro. Tel. 4981-7752.



●Parroquia Santa María. Los martes a las 20, en Venezuela y Av La Plata.



●Plaza Barrancas de Belgrano. Todos los martes se entrega la cena, organizada por la parroquia San Martín de Porres.



●Mezquita de Palermo. Todos los martes se entrega la cena, organizada por la parroquia San Martín de Porres.





Mónica De Russis, de Amigos en el Camino, cuenta que los voluntarios pueden colaborar con las recorridas nocturnas, preparar comida en sus casas y clasificar donaciones

5 ¿Qué lugar le podés sugerir para que duerma y pueda ir al baño? Para dormir:



●Llamando al 108 se puede acceder a alguno de los centros de inclusión social del Gobierno de la Ciudad que ofrecen, entre otras formas de asistencia, espacios donde pasar la noche. También cuentan con espacios para alojamiento permanente para hombres, para mujeres y para mujeres con hijos y para familias.



●Centro de Integración Frida, de la organización Proyecto 7. Es para mujeres cis y trans, con o sin niños a cargo. Queda en 15 de Noviembre 2317, Parque Patricios. Tel 4304-2524 o 4305-6014.



●Centro de Integración Monteagudo de la organización Proyecto 7. Es para varones. Queda en Monteagudo 435, CABA. Tel. 4912-3568. Funciona todos los días.



Para ducharse:



●Iglesia Metodista. Todos los lunes de 10 a 17, en Av. Rivadavia 4044, Almagro.



●Parroquia Sagrado Corazón. Sábados de 9 a 10 proponen un ingreso para ducharse y cambiar la ropa. Av. Vélez Sarsfield 1351 esquina Iriarte, Barracas.



●Centro de Integración Monteagudo, de la organización Proyecto 7. Es para varones y funciona todos los días. Queda en Monteagudo 435, en CABA. Tel 4912-3568.



¿Y si la persona desea quedarse donde está?



Las personas que se encuentran en situación de calle no siempre están abiertas a recibir ayuda estatal. A veces, porque creen que esta se limita al traslado a un parador en el que va a pasar la noche para luego volver a estar en la calle al día siguiente. Si ese es el caso y la persona reside en CABA, podemos intentar explicarle que existen espacios que brindan alojamiento permanente, además de comida y diferentes tipos de contención. En caso de que la negativa persista, podemos preguntarle si necesita llamar a alguien. También podemos ofrecerle agua fresca, comida caliente, abrigo, ropa y elementos de higiene.

6 ¿Cómo podés aconsejarla cuando tiene niños, niñas o adolescentes a cargo? Si la persona está en CABA, contarle que el gobierno de la ciudad cuenta con hogares para familias o para mujeres con niños. Se puede pedir asistencia llamando al 108. También, a través de este número, se puede solicitar ayuda para llevar adelante diferentes tipos de trámites: gestionar documentos y subsidios económicos en caso de que correspondan.



●Centro de Integración Frida, de la organización Proyecto 7 (para mujeres y niños). Facilita la inscripción a los Centros de Primera Infancia (CPI) y promueve los controles de salud regulares. Queda en 15 de Noviembre 2317, Parque Patricios. Tel 4304-2524 o 4305-6014.



●Asociación Civil Abrigar Derechos. Ofrece asistencia para que las personas en situación de calle o en riesgo de estarlo puedan acceder a derechos básicos y elementales para su desarrollo (salud, educación, identidad, vivienda, trabajo). Podés llamar al 11-7368-9588 o escribir a contacto@abrigarderechos.org.ar.





7 ¿De qué manera podés ayudarla a prepararse para un trabajo? Es importante entender que las personas que viven en la calle suelen tener dificultades para cumplir con los requisitos de una entrevista laboral: no pueden enviar un CV, muchas veces no cuentan con celular y, si tienen, no siempre lo tienen con crédito. Además es frecuente que no dispongan de ropa adecuada, no accedan a un lugar donde higienizarse y no tengan tarjeta SUBE para trasladarse.



En muchos casos, sobre todo cuando la permanencia en calle ha sido extensa, las personas no tienen internalizadas ciertas lógicas propias de una responsabilidad laboral, como puede ser cumplir horario o establecer un buen vínculo con pares y jefes. Por todo esto, es muy importante la labor que llevan adelante algunas organizaciones que ofician de intermediarias y preparan a las personas para el mundo del trabajo.



●Fundación Cultura de Trabajo. Trabaja en el acompañamiento de las personas que quieren conseguir empleo y, en paralelo, articula con posibles empleadores. Quienes quieran colaborar mediante el voluntariado o a través de donaciones, lo pueden hacer desde el sitio web de la organización.



●Fundación Multipolar. Es una organización que se encarga de guiar a las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad para que puedan postularse para un empleo. También funcionan de intermediarias entre los candidatos y las empresas que deseen contratarlos. Recibe donaciones y también acepta voluntarios desde su sitio.





8 ¿Quién te puede asesorar si querés ofrecerle un empleo? ● Gestiones Solidarias es una empresa social que busca generar oportunidades de trabajo para los sectores más vulnerables. Las organizaciones e instituciones que estén interesadas en generar alianzas para fortalecer la inclusión socio-laboral de esta población pueden escribir a alianzas@gestionessolidarias.org y a info@gestionessolidarias.org. Para conocer más sobre esta iniciativa se puede navegar por su sitio web.



●La Fundación Cultura de Trabajo acompaña a personas en situación de vulnerabilidad para que consigan empleo. Las empresas que deseen contratar personal pueden ingresar al sitio de la fundación.





Alexandra Carballo Frascá, de Cultura de Trabajo, explica que para las personas en situación de calle un empleo implica salir de la pobreza extrema

9 ¿Cómo podés orientarla sobre los programas a los que puede acceder? En nuestro país, existen diferentes programas sociales que brindan asistencia económica y social a las personas que se encuentran en situación de calle. Pero es frecuente que los destinatarios de estas ayudas desconozcan que existen.



● Si la persona vive en CABA, al conectarse con la línea 108 de asistencia del GCBA, se puede pedir ayuda y orientación sobre los diferentes programas.



● Si la persona vive en la provincia de Buenos Aires, se puede llamar al 0800-666-7232 para acceder a alguno de los dispositivos móviles de asistencia que existen en la Provincia y pedir orientación acerca de sus necesidades específicas.



●Centro de Integración Monteagudo, de la organización Proyecto 7. Funciona todos los días, brinda asesoramiento y también facilita la gestión de pensiones, jubilaciones, subsidios habitacionales, DNI y todo tipo de trámite que signifique la restitución de un derecho vulnerado. También se brinda asesoría para orientar y resolver causas penales o civiles. Queda en Monteagudo 435, CABA. Tel. 4912-3568.





Si querés sugerir un teléfono o contacto que ofrezca un servicio que sea útil para complementar esta guía o sumar a alguna organización de la sociedad civil que asiste a personas en situación de calle, escribinos a comunidad@lanacion.com.ar. Esta guía es parte de un proyecto de la Fundación LA NACIÓN que busca visibilizar la vulnerabilidad en la que viven las personas que están en situación de calle, exponer la necesidad de reforzar las políticas públicas para atender a esta comunidad y orientar a la ciudadanía que busca comprometerse con las personas que están en esta situación.

