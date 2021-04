Día Internacional de la Visibilidad Trans: cómo es el proyecto que busca que más empresas incluyan a la diversidad

Es una de las poblaciones históricamente más violentadas y marginalizadas. Aunque en los últimos años hubo importantes avances como la ley de identidad de género (de 2012) y el cupo laboral trans (establecido por decreto en septiembre de 2020), los desafíos para garantizar el acceso de las personas trans a derechos elementales siguen siendo enormes. La inclusión en un empleo formal es uno de los prioritarios: la mayoría, caen en la prostitución como única forma de subsistencia y en la calle se ven expuestas a violencias de todo tipo.

En ese contexto surgió Contatá trans, un proyecto impulsado por la organización social Impacto Digital en alianza con el Bachillerato Trans Mocha Celis para fomentar la inclusión laboral de personas travesti y trans. ¿Cómo funciona? Es una plataforma de empleo que según explica Maryanne Lettieri, parte del equipo de coordinación del Mocha Celis y responsable de Contratá Trans, funciona con una “lógica invertida”: lo que se visibiliza no son búsquedas de empresas, como en otros sitios online, sino “únicamente talento trans”.

Día Internacional de la Visibilidad Trans: Maryanne Lettieri

“Una de las barreras que nos encontrábamos vinculadas a la empleabilidad era que las empresas nos decían: ‘yo lanzo la búsqueda, pero son las personas trans las que no se acercan’ o ‘no sé dónde ir a buscar perfiles trans’. Frente a esa problemática, decidimos crear esta plataforma”, detalla Lettieri, que también es profesora de inglés y actriz. El proyecto empezó a gestarse en 2018 con un diagnóstico de situación. Durante 2019, se dio a conocer la iniciativa a las empresas y las personas trans. El año pasado, en plena pandemia, arrancaron las primeras inserciones laborales: hasta el momento, hubo 26. Por otro lado, hay casi 125 empresas que forman parte de esta red inclusiva. “Teniendo en cuenta el contexto que estamos atravesando, los resultados hasta ahora superaron nuestras expectativas”, asegura Lettieri, y explica que buscaron identificar los rubros que por la pandemia crecieron, como las empresas de venta por Internet, de tecnología o diseño.

Hacer el “match”

Diferentes informes echan luz sobre las vulneraciones cotidianas de las mujeres trans. Solo algunos datos: su expectativa de vida es de 40 años; seis de cada 10 abandonan sus estudios secundarios a causa de la discriminación; el 46% viven en viviendas deficitarias; seis de cada 10 ejercen la prostitución y el 87% la dejaría si tuviese otra posibilidad.

Maryanne es además profesora de inglés y parte del equipo de coordinación del Bachillerato Popular Trans Mocha Celis, un secundario público, gratuito y acelerado para adultos, que abrió sus puertas el 11 de noviembre de 2011 y se convirtió en el primero de su tipo. Victoria Gesualdi/AFV

Para poder “hacer el match” entre las empresas y las personas trans que se encuentran buscando trabajo, Lettieri cuenta que desde Contratá Trans buscan trabajar fuertemente en capacitaciones y sensibilización. Es el paso fundamental para construir el puente. El proyecto funciona así:

1. Las personas trans se registran en la plataforma. Se trabaja fuertemente con quienes están interesados en participar para poder, entre otras cuestiones, “afianzar o devolverles la confianza en sí mismos”. En esa línea, Lettieri cuenta: “Para muchas personas se trata de su primera entrevista en un empleo formal, e incluso no confían o no creen que la empresa se haya fijado en su perfil”. Actualmente, hay 630 inscriptas en la plataforma. Los perfiles son diversos y van desde aquellas más vulneradas en el acceso a derechos, que no pudieron terminar aún el secundario (en esos casos, se trabaja articuladamente con el Mocha Celis y se buscan empresas donde pueden insertarse mientras cursan) hasta quienes tienen terciarios pero ninguna experiencia laboral o estudios universitarios de todo tipo. La edad promedio es entre 22 y 40 años.

2. Las empresas ingresan a la plataforma para buscar un perfil. El equipo de Contratá Trans las acompaña durante todo el proceso, desde las capacitaciones previas hasta las dudas que surjan antes, durante o después de la contratación. “Algo muy fuerte para trabajar es acercar la temática de la población travesti y trans, que puedan conocer cuál es su realidad y por qué es necesario un proyecto como este”, destaca Lettieri. Por otro lado, considera que el aporte social de Contratá Trans es clave: “Estamos trabajando con un sector de población que históricamente quedó vulnerado y excluido y, por el otro lado, con empresas. Lograr ese match y que exista una inclusión genuina en lo laboral es fundamental”.

3. Entrevistas a las y los candidatos. Del proceso de selección participa tanto la empresa como el equipo de Contratá Trans, que se ocupa de realizar las primeras entrevistas con las y los candidatos, de contarles sobre el posible puesto de trabajo y conocer su situación personal. “Le comentamos que la empresa que está buscando su talento es una que ya trabaja la diversidad para que la persona se sienta un poco más cómoda y sepa que va a estar yendo a una entrevista o ingresando a un espacio laboral diverso o inclusivo”, detalla Lettieri.

Cambiar la mirada

Son muchos los prejuicios y la desinformación vinculadas a la población trans que siguen arraigados en nuestra sociedad. Que las y los compañeros de trabajo no incluyan a la persona trans o que se generen situaciones que los empleadores no sepan cómo manejar en las entrevistas, son temores frecuentes. “Como cualquier cosa en la vida, hay que entender que en todo lo que se aprende se cometen errores y si los hubo la palabra clave es ‘perdón’. Intentamos que sea un proceso ameno y que no sucedan cosas como preguntarle a la persona cuál era su nombre anterior”, señala Lettieri. Por eso, desde Contratá Trans buscan derribar mitos y capacitar a las empresas.

Un gran aporte

Facundo Santana es director y fundador de la agencia creativa Enfocarte. Por un posteo en redes, conoció Contratá Trans. “Me pareció interesante y si bien nunca tuvimos una política de antidiversidad, la realidad es que nunca la habíamos salido a buscar”, reflexiona. Se contactó con el equipo del proyecto, les enviaron una serie de perfiles acorde al puesto que necesitaban y, durante la pandemia, hicieron las entrevistas de forma virtual.

“Somos una pyme que trabaja con grandes clientes. Al principio, teníamos como barrera la creencia de que la inclusión la tenían que hacer solo las empresas grandes, hasta que nos preguntamos: ¿por qué nosotros no podemos sumar nuestro granito de arena?”, cuenta Santana. Los perfiles que le sugirieron fueron “superinteresantes” y ese fue “el primer gran mito” que quedó derribado. “Nuestra empresa requiere diseñadores gráficos, creativos, cierta calificación a la que lamentablemente muchos chicos y chicas trans no tuvieron la posibilidad de acceder. Nos acercaron varios perfiles y las experiencias de las entrevistas fueron muy lindas”, señala. Se encontraron con personas con gran formación que desde hacía años no tenían una entrevista. Desde Enfocarte incorporaron a una masculinidad trans “con mucho talento, muy compatible con la cultura y valores” de la pyme.

Facundo y su equipo se capacitaron con Contratá Trans y también organizaron charlas con sus clientes, para contarles de la iniciativa. “Es fundamental darse cuenta de que el cambio que se requiere por parte de la empresa no es tan grande como parece”, dice Santana. En su caso, otro “mito” a derribar fue la creencia que tenía de que, si contrataba a una persona trans, iba necesariamente a tener que empezar a usar un lenguaje inclusivo. “Es otro gran prejuicio. Yo personalmente no lo utilizo y lo charlé con Maryanne”, señala. Para él, es y sigue siendo una experiencia enriquecedora. “Ojalá más empresas puedan sumarse”, concluye.

Quiero sumar a mi empresa

Cualquier tipo de empresa, organización o “recruite” puede sumarse a esta iniciativa en post de la inclusión. El objetivo de Contratá Trans es trabajar con empleadores de distintos puntos de país e, incluso, del exterior que estén buscando perfiles que puedan desempeñarse de manera remota. Si estás buscando contratar , podes ingresar en este link o dejar un mensaje en la web de Contratá Trans para recibir más información.

