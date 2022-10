El derecho a aprender en un contexto diverso e inclusivo está reconocido en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, un tratado internacional aprobado por las Naciones Unidas que fue ratificado por la Argentina en 2008 y que tiene jerarquía constitucional desde 2014 (ley 27.044). Esto quiere decir que está por encima de cualquier otra ley o norma. En su artículo 24, obliga a los Estados a garantizar sistemas educativos inclusivos en todos los niveles –brindando los apoyos y ajustes que sean necesarios a quienes los requieran– y a asegurar que las personas con discapacidad no queden excluidas de las escuelas comunes. Otra disposición que la avala es la Resolución 311/16 sobre “Promoción, acreditación, certificación y titulación de los estudiantes con discapacidad”, aprobada por el Consejo Federal de Educación y que determina pautas precisas relacionadas con el ingreso, las evaluaciones y la promoción de nivel de las y los estudiantes con discapacidad.

Cada familia tiene el derecho de elegir la institución educativa de su preferencia. Así lo establece el artículo 20 de la Resolución 311/16 sobre “Promoción, acreditación, certificación y titulación de los estudiantes con discapacidad” aprobada por el Consejo Federal de Educación (CFE), un organismo que está integrado por el Ministro de Educación de la Nación, de la ciudad de Buenos Aires y de todas las provincias. Según la Ley de Educación Nacional, las resoluciones del CFE son obligatorias en todo el territorio nacional. Los deseos y necesidades del/la estudiante deben ser centrales en ese proceso de definición, ya que el derecho a la educación inclusiva es del estudiante (niño, niña, joven o adulto), no de su familia. Así lo sostiene la Observación General N° 4 en el punto 10: “La educación inclusiva debe entenderse como un derecho humano fundamental de todo alumno. Más concretamente, la educación es un derecho de los alumnos y no de los padres o cuidadores, en el caso de los niños. Las responsabilidades de los padres a este respecto están supeditadas a los derechos del niño".

Otorgar una vacante en la escuela común a un estudiante con discapacidad es un gran primer paso hacia la inclusión. Pero no puede ser el único. Debe venir acompañado de otras acciones para que podamos decir que estamos ante una experiencia real de inclusión educativa, que garantiza trayectorias y aprendizajes significativos. La Resolución 311/16 sobre “Promoción, acreditación, certificación y titulación de los estudiantes con discapacidad”, aprobada por el Consejo Federal de Educación y obligatoria en todo el país, establece numerosos lineamientos. Algunos de ellos son: ● La institución debe garantizar los apoyos necesarios para acompañar las trayectorias escolares y para que el proceso de aprendizaje pueda llevarse a cabo sin trabas. Por ejemplo, apoyos para la comunicación, materiales y tecnología o personal de apoyo. ● Se deben eliminar todas las barreras , físicas, comunicacionales o de otro tipo, que obstaculicen el aprendizaje y la participación efectiva de los alumnos. ● El estudiante tiene derecho a contar con un proyecto pedagógico individual para la inclusión (PPI) en caso de ser necesario. Consiste en una propuesta curricular para ese estudiante y debe ser consensuado con el estudiante y su familia. ● Los/as alumnos/as que estudien con PPI tienen derecho a recibir su título de finalización de estudios en todos los niveles. Los títulos tienen validez nacional y habilitan a continuar estudiando en el nivel superior.

No. El estudiante y su familia tienen el derecho de elegir la institución educativa de su preferencia, ya sea de gestión pública o de gestión privada. Así se establece en la Resolución 311/16 sobre “Promoción, acreditación, certificación y titulación de los estudiantes con discapacidad” aprobada por el Consejo Federal de Educación (CFE). Según la Ley de Educación Nacional, las resoluciones del CFE son de cumplimiento obligatorio en todo el país. De esta manera, negar la vacante es un acto discriminatorio y, como tal, puede ser denunciado. ● Existen diferentes vías para efectuar una denuncia por negativa a la matriculación. La primera es ante el Ministerio o Dirección de Educación de cada jurisdicción. Pero, por tratarse de un acto que vulnera el derecho a la educación consagrado por diferentes normas legales, también cabe la posibilidad de reclamar por la vía judicial. ● Cabe recordar que cualquier acto discriminatorio es penalizado por la ley 23.592 de Actos discriminatorios y también puede ser denunciado ante el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI). Para efectuar una denuncia se puede llamar al 168 o escribir un mail al 0800@inadi.gob.ar.

¿Existe un cupo de inclusión por colegio o aula?

No. Lamentablemente, en muchos casos la idea de que existe un cupo es una excusa que suelen esbozar las instituciones educativas para no matricular estudiantes con algún tipo de discapacidad. Es una manera indirecta de negar la matriculación y se trata de un acto discriminatorio, contrario al derecho a una educación inclusiva.



Hace algunos meses, por ejemplo, la Justicia porteña le ordenó al Gobierno de la ciudad de Buenos Aires tomar medidas para que los colegios de gestión privada no rechazaran la matriculación de alumnos/as con discapacidad. La causa se había iniciado por un amparo colectivo presentado por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) para que el Ministerio de Educación generara los controles necesarios para evitar prácticas discriminatorias. Si bien la medida fue apelada por las autoridades porteñas, sienta un precedente importante.



Existen diferentes vías para efectuar una denuncia por negativa a la matriculación. La primera es ante el Ministerio o Dirección de Educación de cada jurisdicción. Pero, por tratarse de un acto que vulnera el derecho a la educación consagrado por diferentes normas legales, también cabe la posibilidad de reclamar por la vía judicial.



Así, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires, existen las siguientes vías para efectuar el reclamo:



● De manera presencial en la sede del Ministerio, de lunes a viernes de 10 a 14: Perette e Islas Galápagos. Cuentan con personal capacitado para la atención de personas sordas e intérprete en lengua de señas.



● Por correo electrónico a denunciasmatriculacion.dgegp@bue.edu.ar



● Por teléfono al 0800-333-3382, opción 5 (lunes a viernes de 9 a 17).



● A través de la plataforma de Trámites a Distancia (TAD).



● Mediante el Programa Cara a Cara que brinda atención personalizada a través de videoconsultas los martes y jueves de 9 a 14.



Además y como cualquier acto discriminatorio, es penalizado por la ley 23.592 de Actos discriminatorios por lo que también puede ser denunciado ante el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI). Para efectuar una denuncia se puede llamar al 168 o bien por mail al 0800@inadi.gob.ar.