Cómo acompañar a una persona que atraviesa una depresión

Atravesar una depresión no sólo es un camino arduo, sino que en muchos casos también puede prolongarse durante un largo tiempo. Según los especialistas, en ese trayecto es fundamental contar con la ayuda de profesionales de la salud desde los primeros síntomas, para llegar a un diagnóstico temprano y poder acceder a un tratamiento adecuado. Pero, más allá de eso, hay otro factor que marca una diferencia clave en el pronóstico de los adultos, chicas y chicos que atraviesan este padecimiento de salud mental: el acompañamiento sostenido y contenedor de familiares, amigos y otros vínculos significativos. “Las redes de contención son sumamente importantes, por eso la respuesta terapéutica también tiene que contemplarlas, más allá de la persona que está deprimida”, resume Silvia Ongini, psiquiatra infantojuvenil del Departamento de Pediatría del Hospital de Clínicas.

En esa línea, los profesionales advierten que acompañar a alguien que está atravesando una depresión puede ser sumamente estresante y requiere de herramientas adecuadas. Estas herramientas deben ser certeras para no profundizar el cuadro, y también para que, quien acompaña, no vea afectada su salud psicológica y emocional. Ongini sostiene que es clave no perder de vista que quien acompaña no es omnipotente ni es un profesional, por lo que es esperable que sufra un desgaste. “Muchas veces, el que está acompañando se desgasta y se deprime. Lo más frecuente es que se ponga irritable, se enoje y estalle al querer sacar al otro de la depresión, y termine hundiéndolo más. Los dos se terminan ahogando”, analiza la especialista.

Para prevenir estas situaciones, es recomendable tener en cuenta las siguientes pautas:

Habilitar el diálogo con la persona en cuestión y darle espacio para que exprese sus emociones, validándolas en lugar de negarlas o minimizarlas.

con la persona en cuestión y darle espacio para que exprese sus emociones, validándolas en lugar de negarlas o minimizarlas. Tener empatía y paciencia , entendiendo que los procesos para atravesar estos cuadros llevan tiempo y que ese tiempo es único y personal.

, entendiendo que los procesos para atravesar estos cuadros llevan tiempo y que ese tiempo es único y personal. No juzgar a la otra persona ante su imposibilidad de afrontar la vida o ver las cosas según uno cree que debería hacerlo.

a la otra persona ante su imposibilidad de afrontar la vida o ver las cosas según uno cree que debería hacerlo. Promover con cautela que la persona consulte con un profesional y sostenga el tratamiento

y sostenga el tratamiento Pedir ayuda profesional en caso de no saber cómo proceder o si uno comienza a sentir que el acompañamiento empieza a afectar el vínculo o el propio estado emocional.

o si uno comienza a sentir que el acompañamiento empieza a afectar el vínculo o el propio estado emocional. Cuidarse a uno mismo. No descuidar la salud emocional y, de ser posible, involucrar a otras personas del entorno en el acompañamiento.

Metodología. Cómo lo hicimos