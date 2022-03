Violencia de género: cuáles son los distintos tipos que existen y en qué ámbitos pueden darse

La violencia de género es una problemática que afecta a muchísimas mujeres y no depende de su nivel educativo, su contexto económico o social. El maltrato suele comenzar siempre de forma progresiva y, al principio, puede aparecer como casi “imperceptible”. De hecho, muchas veces se toma conciencia de su dimensión cuando ya es demasiado tarde. Hay distintas formas de violencia y es fundamental conocerlas, poder detectar las señales de alerta, prevenir y actuar a tiempo.

La violencia es un círculo que suele ir in crescendo y para la víctima reconocerse en esa situación y poder pedir ayuda, nunca es fácil. Las y los especialistas subrayan que todas las violencias son graves por las consecuencias que generan en la salud física y emocional de las mujeres , pero el riesgo se incrementa en los casos donde se prioriza la violencia física o sexual, pudiendo culminar en femicidios.

¿Cuáles son los tipos de violencia de género?

Psicológica

Desde el insulto, la indiferencia, el abandono y los celos excesivos, hasta la ridiculización, la humillación y el control de movimientos. Algunos ejemplos son comportamientos como revisar celulares y redes sociales, hablar mal de los amigos o familia de la mujer para ir aislándola o pedirle que no use determinada ropa. Aunque no deja huellas físicas, tiene un impacto enorme. La ley define a la violencia psicológica como aquella que causa daño emocional y disminuye la autoestima, que busca degradar o controlar las acciones de las mujeres, comportamientos, creencias y decisiones, mediante amenaza, acoso, hostigamiento. En definitiva, pretende sumisión.

Física

Es la forma más evidente de violencia. Se emplea contra el cuerpo de la mujer produciendo dolor, daño o riesgo de producirlo e incluye cualquier otra forma de maltrato que afecte su integridad corporal. “Es muy difícil que una chica conozca a un chico y de inmediato la violente físicamente, porque saldría corriendo. Es un camino de control y más control hasta que, si la pareja llega a consolidarse o si la chica queda embarazada, ahí empieza bruscamente el maltrato físico, porque él ya tiene asegurado que ella no se va a ir”, describe Ada Rico, presidenta de la Casa del Encuentro.

Sexual

Según la OMS, la violencia sexual abarca actos que van desde el acoso verbal a la penetración forzada y una variedad de tipos de coacción, como la presión social y la intimidación a la fuerza física. Incluye, entre otras, la violación en el matrimonio o en citas amorosas; insinuaciones sexuales no deseadas o acoso. Según una encuesta de la organización MuMaLá, nueve de cada diez mujeres dijeron que sufrieron acoso sexual callejero a lo largo de su vida. Al 45%, algún varón la siguió; al 36%, la tocaron o le mostraron los genitales, y el 17% contó que un varón se masturbó frente a ellas, entre otras formas de acoso.

Económica

La mayoría de las denuncias por violencia económica o patrimonial recibidas en la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) se vinculan con hombres que utilizan el dinero como forma de ejercer poder sobre el resto de la familia, que usufructúan el patrimonio común en beneficio propio o se niegan a pagar la cuota de alimento de sus hijos. Por otro lado, este tipo de violencia hacia las mujeres incluye, según la ley, “la limitación o control de sus ingresos, así como la percepción de un salario menor por igual tarea, dentro de un mismo lugar de trabajo” . Así, la inequidad salarial se suma a la doble jornada, la mayor chance de desocupación y de tener trabajo precario o de caer en la pobreza.

Simbólica

Muchas veces, es la que resulta más difícil de distinguir, ya que está inmersa en nuestra vida cotidiana, siendo reproducida, por ejemplo, por los medios de comunicación. Desde la Fundación Avon explican que es toda aquella que a través de patrones estereotipados, mensajes, valores, íconos o signos transmita y reproduzca dominación, desigualdad y discriminación en las relaciones sociales, naturalizando la subordinación de la mujer en la sociedad . Avisos publicitarios que exponen a la mujer como única responsable de las tareas de cuidado en un hogar o como mero objeto de deseo, son solo algunos ejemplos.

Violencia de género. Las señales de alerta por Marcela Morera, de Atravesados por el Femicidio

¿En qué ámbitos pueden darse estas violencias?

Según el artículo 6 de la ley 26.485, existen diferentes modalidades y ámbitos donde puede darse la violencia de género:

Doméstica

Es la ejercida contra las mujeres por un integrante del grupo familiar , independientemente del espacio físico donde ésta ocurra, que dañe la dignidad, el bienestar, la integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, la libertad, comprendiendo la libertad reproductiva y el derecho al pleno desarrollo de las mujeres. Se entiende por grupo familiar el originado en el parentesco sea por consanguinidad o por afinidad, el matrimonio, las uniones de hecho y las parejas o noviazgos. Incluye las relaciones vigentes o finalizadas, no siendo requisito la convivencia.

Institucional

Es la realizada por los funcionarias, profesionales, personal y agentes pertenecientes a cualquier órgano, ente o institución pública , que tenga como fin retardar, obstaculizar o impedir que las mujeres tengan acceso a las políticas públicas y ejerzan los derechos previstos en esta ley. Quedan comprendidas, además, las que se ejercen en los partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales, deportivas y de la sociedad civil.

Laboral

Aquella que discrimina a las mujeres en los ámbitos de trabajo públicos o privados y que obstaculiza su acceso al empleo, contratación, ascenso, estabilidad o permanencia en el mismo , exigiendo requisitos sobre estado civil, maternidad, edad, apariencia física o la realización de test de embarazo. Constituye también violencia contra las mujeres en el ámbito laboral quebrantar el derecho de igual remuneración por igual tarea o función. Asimismo, incluye el hostigamiento psicológico en forma sistemática sobre una determinada trabajadora con el fin de lograr su exclusión laboral.

Conocé más sobre este tipo de violencia

Contra la libertad reproductiva

La que vulnere el derecho de las mujeres a decidir libre y responsablemente el número de embarazos o el intervalo entre los nacimientos, de conformidad con la Ley 25.673 de Creación del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable.

Obstétrica

Ejercida por el personal de salud sobre el cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres, expresada en un trato deshumanizado, un abuso de medicalización y patologización de los procesos naturales, de conformidad con la Ley 25.929. Conocé más sobre este tipo de violencia y qué dice la ley de parto respetado

Mediática

Aquella publicación o difusión de mensajes e imágenes estereotipados a través de cualquier medio masivo de comunicación, que de manera directa o indirecta promueva la explotación de mujeres o sus imágenes, injurie, difame, discrimine, deshonre, humille o atente contra la dignidad de las mujeres, como así también la utilización de mujeres, adolescentes y niñas en mensajes e imágenes pornográficas, legitimando la desigualdad de trato o construya patrones socioculturales reproductores de la desigualdad o generadores de violencia contra las mujeres.

Violencia de género

¿Dónde denunciar?

Línea 144

ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO

Atiende las 24 horas, los 365 días del año. Es anónima, gratuita y nacional. Es posible contactarse por mail a linea144@mingeneros.gob.ar y por WhatsApp al (+54) 1127716463. También se puede bajar una App gratuita al celular buscando 144 desde Android o App Store. Descargá la app

Línea 137

ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL

Cualquier persona que sea víctima o tenga conocimiento de una situación de violencia familiar o sexual puede comunicarse las 24 horas, todos los días, de manera gratuita. El llamado es atendido por psicólogos o trabajadores sociales. También es posible comunicarse por WhatsApp al (+54) 113133-1000 o por mail escribiendo a vicontravio@jus.gov.ar

Línea 911

EMERGENCIAS

Para garantizar una mejor respuesta, se solicita que la persona que llame le indique al operador el lugar donde se encuentra lo más exacto posible, con la intersección de calles, dirección del lugar o piso donde ocurre el incidente. En el caso de autopistas, sobre cuál mano.

UNIDAD FISCAL ESPECIALIZADA DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES (UFEM)

Fue creada para desplegar estrategias de investigación sobre los fenómenos criminales atravesados por la violencia contra las mujeres. Se puede llamar al (011) 6089-9074, de 8 a 22 horas. También se puede denunciar enviando un e-mail a: ufem@mpf.gob.ar. Denunciá

OFICINA DE VIOLENCIA DOMÉSTICA (OVD)

Brinda atención de forma presencial en Lavalle 1250, CABA, todos los días, las 24 horas. Está conformado por un equipo multidisciplinario de abogados, trabajadores sociales y psicólogos, que derivan los casos según sus particularidades.

Centros de Atención para Mujeres

EN TODO EL PAÍS

Se pueden buscar por localidad ingresando a la web del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad. Buscá el centro más cercano a tu domicilio

Programa Proteger

EN CABA

A través de un equipo interdisciplinario, ofrece atención a mujeres mayores de 60 años víctimas de violencia en sus diferentes modalidades que residan en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires. Brinda asistencia psicosocial, apoyo emocional, asesoramiento legal y acceso a la protección judicial. Comunicarse al 0800-222-4567, de lunes a viernes, de 9 a 17 horas.